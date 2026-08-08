Felix Gall se defiende en Lagunas de Neila y se queda con el título de la Vuelta a Burgos 2026

Hay momentos en la carrera de un ciclista que marcan un antes y un después. Para Juan Diego Quintero, uno de ellos llega ahora, con una nueva oportunidad para seguir construyendo el sueño que comenzó hace cerca de nueve años y que hoy lo lleva a formar parte del Racing Academy, el equipo de desarrollo de la estructura británica Netcompany INEOS.

A sus 19 años, el corredor colombiano, nacido en Buga, afronta este nuevo desafío después de una temporada 2026 de grandes aprendizajes, marcada por su paso por Europa, importantes resultados y también momentos difíciles tras el cierre de Petrolike por problemas económicos.

Pero antes de mirar hacia adelante, hay una historia que merece ser recordada: la etapa que vivió en 2025 junto al GW Erco Sportfitness, un periodo determinante en su crecimiento deportivo y que le permitió dar sus primeros pasos en el ciclismo europeo.



Juan Diego Quintero, en el podio del Panamericano de Ruta 2025, en Punta del Este, Uruguay. (Foto © FCC)

Durante 2025, Juan Diego hizo parte del GW Erco Sportfitness y fue precisamente con el equipo donde tuvo la oportunidad de afrontar por primera vez un calendario internacional de gran exigencia. El equipo apostó por su talento y lo llevó a competir en Europa, permitiéndole conocer de cerca el ciclismo del viejo continente y enfrentarse a escenarios que serían fundamentales para su formación.

Entre las competencias que disputó estuvieron la Copa de Naciones de Polonia, la Copa de Naciones de República Checa, la Ronde de l’Isard, el Giro Next Gen, carreras que, más allá de los resultados, representaron para el joven corredor una experiencia fundamental para adquirir madurez, conocer nuevas dinámicas de competencia y entender las exigencias del ciclismo internacional.

Ese proceso también se reflejó en Colombia. Juan Diego cerró la Vuelta de la Juventud con un destacado cuarto lugar en la clasificación general, resultado que confirmó las condiciones de un corredor que comenzaba a proyectarse hacia el alto nivel. Su paso por el GW Erco Sportfitness no solo significó kilómetros y resultados. Fue una etapa de formación en la que el corredor pudo adquirir herramientas y experiencias que posteriormente serían determinantes para continuar su carrera en Europa.



Juan Diego Quintero, protagonista de la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

El siguiente paso llegó gracias también a la gestión realizada por Luis Alfonso Cely, quien, aprovechando la relación construida con diferentes estructuras internacionales y especialmente con Petrolike, trabajó para que Juan Diego pudiera continuar su proceso de formación en Europa. La gestión permitió que el corredor llegara a Petrolike y tuviera durante 2026 la oportunidad de afrontar un calendario internacional mucho más amplio, compitiendo contra algunos de los mejores corredores jóvenes del continente.

Así comenzó una nueva etapa para Juan Diego, esta vez instalado en Europa y con mayores responsabilidades deportivas. En el Giro del Belvedere, una de las pruebas más importantes para corredores de su categoría, terminó en un destacado cuarto lugar. Posteriormente fue octavo en el GP Palio del Recioto y cerró la Settimana Internazionale Coppi e Bartali en la 19.ª posición de la clasificación general.

En Colombia también volvió a mostrar su nivel. Fue segundo en la contrarreloj del Campeonato Nacional y cuarto en la prueba de ruta, mientras que en la Clásica Rubén Darío Gómez consiguió el tercer lugar de la clasificación general. Resultados que fueron construyendo, carrera tras carrera, el perfil de un corredor con proyección internacional.



Juan Diego Quintero se destacó en la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

La temporada también tuvo momentos difíciles. El cierre de Petrolike por problemas económicos obligó al joven escarabajo a buscar un nuevo camino en medio del año, pero aquella situación terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad.

El corredor colombiano recibió la confianza del Netcompany Ineos Cycling Team, donde continuará su proceso de formación y tendrá la posibilidad de seguir creciendo dentro de una estructura con camino hacia el máximo nivel del ciclismo mundial.

“Llevo aproximadamente nueve años construyendo este sueño y estoy muy orgulloso, súper feliz de poder compartir esta información”, dijo Quintero al anunciar su llegada que iniciará este 9 de agosto, cuando dispute su primera carrera con el equipo en el Gran Premio Sportivi di Poggiana. El corredor ya completa varios días de concentración junto a su nueva estructura, preparándose para los objetivos que vienen.

La llegada de Juan Diego al Ineos también representa una satisfacción especial para el GW Erco Sportfitness, que fue parte de una etapa fundamental en su formación y que desde 2025 apostó por llevarlo a escenarios internacionales. El equipo no solo acompañó su crecimiento deportivo en Colombia, sino que le permitió vivir sus primeras experiencias en Europa, competir en importantes carreras internacionales y adquirir la madurez necesaria para afrontar los siguientes desafíos de su carrera.



Juan Diego Quintero participó en el Giro Next Gen 2025. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Además, la gestión realizada por el director deportivo Luis Alfonso Cely permitió que esa experiencia tuviera continuidad con su llegada a Petrolike, donde Juan Diego pudo ampliar su calendario europeo y seguir desarrollando su potencial. Hoy, ese proceso comienza a dar nuevos frutos.

Desde el GW Erco Sportfitness le agradecieron a Juan Diego por todo lo entregado durante su paso por el equipo, por su compromiso, disciplina y por haber sido parte de una etapa que hoy comienza a escribir un nuevo capítulo.

“Nos llena de orgullo verlo dar este paso y saber que parte de su camino hacia la élite también fue construido defendiendo nuestros colores. Juan Diego, gracias por haber sido parte de nuestra historia. Te deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo de tu carrera”, expresó el GW Erco Sportfitness.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness