Connect with us

Ruta

Pierre Barbier, primer líder del Tour de Tailandia tras ganar la jornada inaugural; Eduardo Sepúlveda llega en el pelotón

Publicado

Hace 5 horas

el

El francés Pierre Barbier, en el podio como primer líder del Tour de Tailandia 2026. (Foto © Tour of Thailand)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

El joven escarabajo Martín Santiago Herreño cumplirá su primera participación en la Coppi y Bartali

Publicado

Hace 4 horas

el

24 marzo, 2026

Por

Martín Santiago Herreño correrá por primera vez la Semana Internacional Coppi y Bartali. (Foto © Bardiani-CSF 7 Saber)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones

Publicado

Hace 7 horas

el

24 marzo, 2026

Por

Álvaro Mejía, el rpimer colombiano en salir campeón en la Volta a Catalunya. (Foto © Volta a Catalunya)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026: los equipos desfilaron por el Teatro Guillermo Barney Materón

Publicado

Hace 12 horas

el

23 marzo, 2026

Por

El Teatro Guillermo Barney Materón, escenario de la presentación de equipos de la Vuelta al Valle 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.