Pierre Barbier, primer líder del Tour de Tailandia tras ganar la jornada inaugural; Eduardo Sepúlveda llega en el pelotón

El pedalista francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) salió victorioso en la primera etapa del Tour de Tailandia, en un recorrido de 108,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad fronteriza de Nong Khai.

El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al danés Alexander Salby (Li Ning Star) y al estonio Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.



Pierre Barbier, ganador de la primera etapa del Tour de Tailandia 2026. (Foto © Terengganu Cycling Team)

El único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el pelotón en la casilla 58° con el mismo tiempo del ganador.

La carrera tailandesa continuará este miércoles con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Phon Phisai hasta Nong Khai a lo largo de 150,2 kilómetros, en una jornada totalmente llana.

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The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)

Resultados Etapa 1 | Nong Khai – Nong Khai (108,6 km)