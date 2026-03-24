El joven escarabajo Martín Santiago Herreño cumplirá su primera participación en la Coppi y Bartali

El ciclista formado en las huestes del Club de Canapro, Martín Santiago Herreño, estará por primera vez en la Semana Internacional Coppi y Bartali, una tradicional competencia italiana que hace parte del calendario UCI Europa Tour.

El joven corredor bogotano, que integra las filas del equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber, viene de participar en la Milano-Torino, en la que terminó en la casilla 55° a 3:08 del ganador, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

El colombiano de 19 años, que corrió el campeonato nacional de ruta sin mucha figuración, viene mostrando una leve mejoría en su rendimiento. Herreño ya ha participado en tres competencias europeas este año, siendo su mejor resultado en el Trofeo Laigueglia, ubicándose en el puesto 44° a más de 4 minutos de sus compatriota Santiago Buitrago, ganador de la prueba.

Para esta carrera al pedalista nacional lo acompañarán el chileno Vicente Rojas, y los italianos Luca Paletti, Luca Covili, Luca Colnaghi, Manuele Tarozzi y Filippo Turconi.