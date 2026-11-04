Ruta
Tour Femenino Sistecrédito: Diana Peñuela gana en Roldanillo la jornada inaugural y Kimberly Escobar es la primera líder
Cartago vibró con el inicio del Tour Femenino Sistecrédito 2026, donde la pedalista caldense Diana Peñuela ratificó su condición de máxima favorita al adjudicarse con autoridad la primera etapa. La experimentada corredora manizaleña, quien viene firmando una temporada excepcional en el ciclismo nacional, demostró una vez más su jerarquía y excelente estado de forma. Peñuela impuso sus condiciones en un cierre de alta velocidad.
El exigente trayecto inaugural unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando el recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo marcada por una alta exigencia técnica y un ritmo de carrera frenético controlado de cerca por los principales equipos. En los metros finales, la potencia de la caldense marcó la diferencia en el embalaje, dejando sin opciones a sus rivales más cercanas y confirmando por qué es una de las rivales a vencer en esta edición.
El podio de este primer capítulo de la competencia lo completaron la vallecaucana Kimberly Escobar y la bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD), quienes se reportaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Con la bonificaciones sumadas durante la jornada, Kimberly se adueñó del liderato y supera por un segundo a Diana Peñuela (Team Sistecredito).
La segunda jornada de la carrera femenina se correrá este jueves, con una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por el municipio de Zarzal.
Tour Femenino Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:01:43
|2
|Kimberly Escobar
|Valle del Cauca
|m.t.
|3
|Camila Valbuena
|Bogota IDRD
|m.t.
|4
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|m.t.
|6
|Paula Andrea Carrasco
|Oro Express Just Cycling
|m.t.
|7
|Carolina Vargas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|8
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital
|m.t.
|9
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|10
|Karol Herrera
|Ciclismo Capital
|m.t.
Ruta
¡Golpe de Orgullo! Thomas Mejía manda en el estreno de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
En un final a pura velocidad, Thomas Mejía le dio la primera gran alegría al Orgullo Paisa al coronarse ganador de la jornada inaugural de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. El joven ciclista antioqueño se impuso con autoridad en el cierre de la fracción, demostrando una vez más su punta de velocidad.
La definición de la etapa reina del día se resolvió en un emocionante y cerrado embalaje donde Mejía exhibió su potencia. El corredor paisa logró superar a dos duros rivales del equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral: Jairo Alonso Valencia y Simón Loaiza, quienes se tuvieron que conformar con la segunda y tercera posición del podio, respectivamente, tras un vibrante mano a mano en los metros finales.
El primer capítulo de la competencia unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando un exigente recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo enmarcada por un ritmo vertiginoso y continuos intentos de fuga que pusieron a prueba las estrategias de los equipos, dejando el escenario listo para que Mejía se quedará con la victoria y se vistiera de líder.
La segunda jornada de la carrera juvenil antes conocida como la Vuelta del Porvenir se correrá este jueves con un formato diferente, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por Zarzal.
Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)
|1
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|2:30:05
|2
|Jairo Alonso Valencia
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Simón Loaiza
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|Ismael Galvis
|Risaralda Casta de Campeones
|m.t.
|5
|Daniel Hernández
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|m.t.
|6
|Jhonatan Morales
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|m.t.
|7
|Alejandro Pamplona
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|8
|Danilo Medina
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|9
|Juan Eduardo Acuña
|Fungero Úmbita
|m.t.
|10
|Santaigo Ruiz
|Orgullo Paisa
|m.t.
Ruta
Tour de Burkina Faso: Yacine Hamza consigue su tercera victoria y Gustav Basson sigue líder
El ciclista africano Yacine Hamza se impuso en la sexta etapa del Tour de Burkina Faso, disputada la comuna de Saponé y la ciudad de Léo sobre 138,1 kilómetros, y consiguió su tercer triunfo en la trigésimo séptima edición de la carrera africana.
El corredor argelino se impuso en el sprint final después de completar la jornada en 3 horas, 9 minutos y 56 segundos, por delante del belga Cas Hermans (Universe Cycling Team) y de su compatriota Mohamed Nadjib Assal.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual con el sudafricano Gustav Basson, representante del Tshenolo Pro Cycling Team, en el primer lugar de la carrera tras sortear con éxito una jornada más. El portador de la camiseta de líder sigue escoltado muy de cerca por el pedalista local Soumaila Ilboudo y por el belga Timmy De Boes, del Team Flanders, manteniendo una intensa batalla en las etapas venideras.
La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este jueves con la disputa de la séptime etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde la capital Uagadugú hasta la ciudad de Pô para recorrer 144 kilómetros.
Tour de Burkina Faso (2.2)
Resultados Etapa 6 | Saponé – Léo (138,1 km)
|1
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|3:09:56
|2
|Cas Hermans
|Universe Cycling Team
|m.t.
|3
|Mohamed Nadjib Assal
|Selección de Argelia
|m.t.
|4
|Youssef Bdadou
|Selección de Marruecos
|m.t.
|5
|Fidele Cissé
|Selección de Malí
|,,
|6
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|,,
|7
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|m.t.
|8
|Adil El Arbaoui
|Selección de Marruecos
|m.t.
|9
|Ed Doghmy Achraf
|Morocco
|,,
|10
|Saturnin Yameogo
|Selección de Burkina Faso
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|18:55:37
|2
|Soumaila Ilboudo
|Selección de Burkina Faso
|0:41
|3
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:44
|4
|Driss El Alouani
|Selección de Marruecos
|0:53
|5
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|1:02
|6
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|1:19
|7
|Yaxano Smet
|Team Flanders
|1:51
|8
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|2:01
|9
|Fidele Cissé
|Selección de Malí
|2:19
|10
|Marouane Kharbouchi
|Selección de Marruecos
|3:28
Ruta
La UCI confirmó la fecha de la Vuelta al Táchira 2027; mantendrá su formato de diez etapas
La Unión Ciclista Internacional (UCI) oficializó el calendario de competencias para la temporada 2026 y asignó las fechas para la sexagésima tercera edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, la cual se disputará del 8 al 17 de enero conservando un recorrido de diez etapas.
La ratificación por parte del máximo organismo rector del ciclismo mundial despeja la agenda organizativa e incrementa la expectativa de escuadras internacionales y clubes nacionales por competir en la «Grande de América», justa de pedal que por su transcendencia ha otorgado al Táchira proyección global.
Al mantener la categoría UCI 2.2, el giro tachirense exige la presencia mínima de cinco divisas extranjeras, cuota que con toda seguridad será cubierta ante la solicitud de participación de varios planteles foráneos. A ellos se sumarán los conjuntos locales que completarán el pelotón multicolor que recorrerá los estados andinos.
Con el aval internacional y a la espera de que la organización oficialice el trazado de las diez jornadas en los próximos días, los equipos aceleran la fase final de su preparación para encarar una de las pruebas de mayor tradición en Suramérica junto al Tour Colombia, Vuelta a Colombia, Vuelta al Ecuador, Vuelta a Venzuela y Vuelta al Uruguay.
La UCI ya había confirmado las fechas del Mex Tour, el regreso de la histórica Vuelta a México, que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero y el Tour Colombia, que se disputará del 26 al 31 de enero de 2027 en Medellín y sus alrededores; ambas carreras bajo la categoría UCI 2.1.
*Con Información Carlos Alexis Rivera