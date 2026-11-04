Tour Femenino Sistecrédito: Diana Peñuela gana en Roldanillo la jornada inaugural y Kimberly Escobar es la primera líder

Cartago vibró con el inicio del Tour Femenino Sistecrédito 2026, donde la pedalista caldense Diana Peñuela ratificó su condición de máxima favorita al adjudicarse con autoridad la primera etapa. La experimentada corredora manizaleña, quien viene firmando una temporada excepcional en el ciclismo nacional, demostró una vez más su jerarquía y excelente estado de forma. Peñuela impuso sus condiciones en un cierre de alta velocidad.

El exigente trayecto inaugural unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando el recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo marcada por una alta exigencia técnica y un ritmo de carrera frenético controlado de cerca por los principales equipos. En los metros finales, la potencia de la caldense marcó la diferencia en el embalaje, dejando sin opciones a sus rivales más cercanas y confirmando por qué es una de las rivales a vencer en esta edición.

El podio de este primer capítulo de la competencia lo completaron la vallecaucana Kimberly Escobar y la bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD), quienes se reportaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Con la bonificaciones sumadas durante la jornada, Kimberly se adueñó del liderato y supera por un segundo a Diana Peñuela (Team Sistecredito).

La segunda jornada de la carrera femenina se correrá este jueves, con una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por el municipio de Zarzal.

Tour Femenino Sistecredito 2026

Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)