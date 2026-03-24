Magnus Cort se queda con el segundo capítulo de la Volta a Catalunya; Thomas Silva el mejor suramericano
El pedalista danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) se quedó con la victoria en el segundo capítulo de la Volta a Catalunya 2026, disputado sobre un trayecto de 167,4 kilómetros en terreno ondulado, entre los municipios de Figueres y Banyoles, en la provincia de Gerona.
El escandinavo le ganó el duelo al francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y al italiano Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 6° posición, siendo de nuevo el mejor suramericano.
En cuanto a los colombianos la mayoría ingreso en el pelotón, con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 77°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 80°, Nairo Quintana (Movistar Team) 100°, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 102° y Einer Rubio (Movistar Team) 134°.
Con relación a la clasificación general no se presentaron grandes cambios y el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) mantuvo el liderato. El segundo puesto ahora lo ocupa el danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) y el podio parcial lo completa el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) y los españoles Julen Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) y Samuel Fernández (Euskaltel – Euskadi), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo principal.
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este miércoles con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resutados Etapa 2 | Figueres – Banyoles (167,4 km)
|1
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|3:45:28
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Francesco Busatto
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|5
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|6
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|8
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|9
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|77
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|80
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|100
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|102
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|134
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:25
Clasificación General Individual
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|7:46:27
|2
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|4
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:06
|5
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|0:10
|6
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:10
|7
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|0:10
|8
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|0:10
|9
|Rudy Molard
|Groupama-FDJ United
|0:10
|10
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|0:10
|45
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:10
|67
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:10
|78
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:35
|130
|Einer Rubio
|Movistar Team
|8:04
|142
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:30
Cristián Vélez sale victorioso en el inicio de la Vuelta al Valle 2026
En un final para velocistas, Cristián Vélez (Team Sistecrédito) se adjudicó al sprint la primera jornada de la Vuelta al Valle 2026, luego de recorrer 175,5 kilómetros por los alrededores del municipio de Candelaria.
El sprinter antioqueño cruzó la línea de meta de primero, superando holgadamente a Bryan Gómez (Liga del Valle-Indervalle) y a Aldemar Herrera (Orígenes Coffee), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
Durante todo el recorrido los equipos de los hombres rápidos neutralizaron las fugas, dejando todo para el embalaje en el que Cristián Vélez fue el más veloz en el primer duelo de sprinters.
La ronda vallecaucana continuará este miércoles con la segunda etapa, una contrarreloj individual de 19,3 kilómetros entre Juanchito y el municipio de Candelaria.
Vuelta al Valle 2026
Resultados Etapa 1 | Candelaria – Candelaria (175,5 km)
|1
|Cristián Vélez
|Team Sistecrédito
|3:56:32
|2
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|m.t.
|3
|Aldemar Herrera
|Orígenes Coffee
|m.t.
|4
|José Luis Ávila
|Funrv Vima Machine
|m.t.
|5
|Alejandro Peña
|Nu Colombia
|m.t.
|6
|Adrián Santana
|Fundación Prostrong Cycling
|m.t.
|7
|Keiner Montoya
|Funrv Vima Machine
|m.t.
|8
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|m.t.
|10
|Alejandro Pita
|J y J Toscana
|m.t.
|11
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|12
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|m.t.
|13
|Johan Colón
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|14
|Juan Aristizábal
|Funrv Vima Machine
|m.t.
|15
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|m.t.
Pierre Barbier, primer líder del Tour de Tailandia tras ganar la jornada inaugural; Eduardo Sepúlveda llega en el pelotón
El pedalista francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) salió victorioso en la primera etapa del Tour de Tailandia, en un recorrido de 108,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad fronteriza de Nong Khai.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al danés Alexander Salby (Li Ning Star) y al estonio Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el pelotón en la casilla 58° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera tailandesa continuará este miércoles con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Phon Phisai hasta Nong Khai a lo largo de 150,2 kilómetros, en una jornada totalmente llana.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 1 | Nong Khai – Nong Khai (108,6 km)
|1
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|2:20:32
|2
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|4
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|5
|Eduard Michael Grosu
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|6
|Nicholas Kergozou
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|7
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|8
|Nati Samansanti
|Grant Thornton Cycling Team
|m.t.
|9
|Mihkel Räim
|Quick Pro Team
|m.t.
|10
|Izzat Hilmi Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|58
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
El joven escarabajo Martín Santiago Herreño cumplirá su primera participación en la Coppi y Bartali
El ciclista formado en las huestes del Club de Canapro, Martín Santiago Herreño, estará por primera vez en la Semana Internacional Coppi y Bartali, una tradicional competencia italiana que hace parte del calendario UCI Europa Tour.
El joven corredor bogotano, que integra las filas del equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber, viene de participar en la Milano-Torino, en la que terminó en la casilla 55° a 3:08 del ganador, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
El colombiano de 19 años, que corrió el campeonato nacional de ruta sin mucha figuración, viene mostrando una leve mejoría en su rendimiento. Herreño ya ha participado en tres competencias europeas este año, siendo su mejor resultado en el Trofeo Laigueglia, ubicándose en el puesto 44° a más de 4 minutos de sus compatriota Santiago Buitrago, ganador de la prueba.
Para esta carrera al pedalista nacional lo acompañarán el chileno Vicente Rojas, y los italianos Luca Paletti, Luca Covili, Luca Colnaghi, Manuele Tarozzi y Filippo Turconi.