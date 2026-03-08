Ultímas Notícias
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Team Medellín a Jamaica y New York
El conjunto dirigido por José Julián ‘Chivo’ Velásquez se dispone a afrontar las pruebas del calendario nacional y también compromisos internacionales en Jamaica y el Gran Fondo de Nueva York que desde el año pasado incluye una carrera abierta a equipos profesionales invitados de Europa y América como ya sucedió el año anterior cuando hicieron presencia el Medellín y el NU en representación del ciclismo colombiano.
Luto en el ciclismo: Fallece Pablo Hurtado, figura de los años 60
En la semana anterior se produjo en Bogotá la noticia que dio cuenta sobre el fallecimiento de Pablo Hurtado, notable ciclista cundinamarqués de los años 60 y protagonista de las Vueltas a Colombia de la época. Hizo parte de diferentes equipos entre los cuales sobresalió el Avianca dirigido por Luigi Casola y del cual hicieron parte Roberto Buitrago, Jorge Luque, Guillermo Campos, Eduardo Bustos y Álvaro Gómez.
Antioquia y Valle prosiguen el calendario nacional
Con la Clásica de Rionegro a partir de este jueves y luego la Vuelta al Valle (25-28 de marzo) continúa el desarrollo del Calendario Nacional que inicialmente tiene como objetivo grandes carreras por etapas como la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia. En el intermedio de estos dos compromisos está el Campeonato Panamericano de Ruta en Montería y Cereté del 16 al 22 del mes en curso.
Super Torneo de Keirin en Japón
Un gran torneo de esta modalidad tendrá lugar en el Japón, país donde nació y que sigue teniendo una multitudinaria aceptación entre el público que juega cifras millonarias por el sistema de apuesta a los competidores. El certamen tendrá lugar entre el 3 de junio y el 20 de agosto, consta de 10 reuniones en 10 ciudades diferentes y para ello se cuenta con una selecta lista de grandes campeones olímpicos y mundiales invitados especialmente (3 mujeres y 3 hombres) encabezada por el múltiple campeón Harry Lavreyssen, Mathew Richardson y Joseph Truman acompañados por Ellese Andrews, Heyle Van De Wow y Mathilde Gross.
Cumpleaños de casas periodísticas
El año en curso sirve también para festejar el aniversario de importantes medios de comunicación relacionados con el ciclismo. El más importante periódico deportivo del mundo L´EQUIPE (Francia) está celebrando sus 80 años de existencia, mientras en Italia la gran revista especializada BICISPORT llega a sus 50 años y en Colombia REVISTA MUNDO CICLÍSTICO igualmente está contando sus primeros 50 años de permanencia como el medio especializado en ciclismo más importante de nuestro país ante el mundo.
Siguen los accidentes de las estrellas
Dos notables ciclistas del lote World Tour se suman a la lista ya entregada anteriormente en MC, víctimas de accidentes que los sacan de la actividad competitiva. Esta vez se trata de Michael Matthews (Team Jayco AlUla) fracturado en el pulso de sus dos manos al chocar con un camión cuando adelantaba un entrenamiento y Stefan Kung (Tudor Pro Cycling), operado de una de fractura de fémur a causa de una caída en competencia.
Cancelado Tour del Avenir femenino
Los organizadores de la importante competencia francesa destinada a servir de rampa de lanzamiento a las nuevas estrellas del ciclismo femenino anunciaron que este año no tendrá lugar por considerar que no existen los suficientes equipos con la estructura necesaria para participar en el evento.
Ruta
París-Niza 2026: Luke Lamperti se impone en la complicada jornada inaugural con Orluis Aular 3°
En un final vertiginoso, Luke Lamperti (EF Education – EasyPost) ganó la primera etapa de la París-Niza 2026 tras ser el más rápido al sprint. El joven velocista estadounidense pasó primero la meta, luego de recorrer 170,9 kilómetros en el centro-norte de Francia.
El pedalista norteamericano superó holgadamente al belga Vito Braet (Lotto Intermarché) y al venezolano Orluis Aular (Movistar Team), para convertirse en el primer líder en la carrera World Tour.
En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 41°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 64° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 123°, los dos primeros en el grupo de favoritos.
La ‘carrera del sol’ continuará este lunes con la segunda etapa entre Épône y Montargis, una jornada llana de 187 kilómetros, que incluye tres pasos montañosos de tercera categoría.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Achères – Carrières-sous-Poissy (170,9 km)
|1
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|3:45:17
|2
|Vito Braet
|Lotto Intermarché
|m.t.
|3
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|4
|Milan Fretin
|Cofidis
|m.t.
|5
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|7
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|8
|Koller Løland
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|10
|Robert Donaldson
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|11
|Anthony Turgis
|TotalEnergies
|m.t.
|12
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|41
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|64
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|123
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:13
Ruta
Mackenzie Coupland gana la cuarta edición de la Vuelta a Extremadura Femenina; Paula Patiño la mejor colombiana
La pedalista australiana Mackenzie Coupland (Liv AlUla Jayco) se consagró campeona de la cuarta edición de la Vuelta a Extremadura Femenina tras conseguir la victoria en la tercera y última etapa, con un recorrido de 139,4 kilómetros, entre Jerte y Jaraíz de la Vera.
Con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 42 segundos, Coupland se impuso por delante de la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ) y de su compatriota y compañera de equipo Talia Appleton (Liv AlUla Jayco). La colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) terminó en el puesto 26° a más 8 minutos de la ganadora, mientras que Nicoll García (Cantabria Rio Miera) no concluyó la prueba.
La etapa reina de la ronda extremeña, exigió a las pedalistas con dos puertos de primera categoría y un repecho final, que permitió conocer a la ciclista más fuerte de la competencia y que al final terminó decidiendo a la portadora del maillot amarillo.
La clasificación general concluyó con la corredora oceánica Mackenzie Coupland (Liv AlUla Jayco) en la primera posición. El podio lo completaron la inglesa Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ) y la australiana Talia Appleton (Liv AlUla Jayco), mientras que Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) finalizó en la casilla 26°.
Vuelta a Extremadura Femenina (2.1)
Resultados Etapa 3 | Jerte – Jaraíz de la Vera (139,4 km)
|1
|Mackenzie Coupland
|Liv AlUla Jayco
|3:36:42
|2
|Lauren Dickson
|FDJ United – SUEZ
|,,
|3
|Talia Appleton
|Liv AlUla Jayco
|0:11
|4
|Nikola Nosková
|Cofidis Women Team
|1:40
|5
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco
|,,
|6
|Mareille Meijer
|Movistar Team
|,,
|7
|Ricarda Bauernfeind
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Debora Silvestri
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|9
|Brodie Chapman
|UAE Team ADQ
|,,
|10
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|,,
|21
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|4:26
|DNF
|Nicoll García
|Cantabria Deporte – Río Miera
|No finalizó
Clasificación General Final
|1
|Mackenzie Coupland
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|7:28:37
|2
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:52
|3
|Talia Appleton
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:52
|4
|Nikola Noskova
|Cofidis Women Team
|1:17
|5
|Brodie Chapman
|UAE Team ADQ
|1:44
|6
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|2:23
|7
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|2:42
|8
|Tess Moerman
|Selección de Bélgica
|3:03
|9
|Mareille Meijer
|Movistar Team
|3:06
|10
|Ricarda Bauernfeind
|Lidl-Trek
|3:08
|26
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|8:00
Noticias
Abren convocatoria para las Escuelas de Talentos en articulación con el Comité Olímpico Colombiano
El futuro del alto rendimiento en Colombia continúa fortaleciéndose gracias a Escuela de Talentos, programa del Ministerio del Deporte que este año seguirá identificando y desarrollando las habilidades deportivas en niños, niñas y adolescentes, entre los 6 y 17 años de todo el país, como estrategia para consolidar la reserva deportiva nacional.
Con una inversión total proyectada de $6.800 millones para el sector olímpico y 2.200 beneficiarios en este 2026, se consolida la apuesta integral en procesos de preparación técnica y pedagógica, orientados a potenciar las capacidades físicas, técnicas y competitivas de los jóvenes talentos, en articulación con el Comité Olímpico Colombiano.
Para la presente vigencia, se realizará una convocatoria abierta en los territorios donde operará el programa, el cual no es de cobertura masiva sino un modelo de consolidación de procesos deportivos, por lo cual cuenta con cupos limitados.
Los aspirantes deberán cumplir con los criterios establecidos para cada modalidad, tales como edad requerida; presentación y aprobación de test físicos y técnicos específicos que avalen sus habilidades deportivas, como también el cumplimiento de los lineamientos metodológicos definidos para el proceso.
Los requisitos específicos podrán consultarse en la página oficial del Comité Olímpico Colombiano, como también en los institutos municipales de deporte donde se establecerán las respectivas Escuelas de Talentos.
“Este programa consolida un modelo con enfoque territorial, inclusivo y sostenible, orientado a garantizar procesos de calidad en la identificación de habilidades en ambos sectores”, destacó Alexandra Mariño, coordinadora de Talento y Reserva Deportiva del Ministerio.
En la proyección para 2026, en el sector olímpico se tienen 110 escuelas deportivas en los 32 departamentos para 2.200 deportistas beneficiarios en 21 deportes y 27 modalidades.
Este año será fundamental en la consolidación territorial y fortalecimiento institucional, brindando mayores oportunidades para que el talento colombiano transite desde las regiones hacia el rendimiento y alto rendimiento.
En este enlace podrá conocer toda la información de la convocatoria de Escuelas de Talentos para el sector olímpico: https://share.google/zu3W9CaFfyzjHigCB
*Con Información de Mindeporte