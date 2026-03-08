Pedalazos en Colombia y el Mundo

Team Medellín a Jamaica y New York

El conjunto dirigido por José Julián ‘Chivo’ Velásquez se dispone a afrontar las pruebas del calendario nacional y también compromisos internacionales en Jamaica y el Gran Fondo de Nueva York que desde el año pasado incluye una carrera abierta a equipos profesionales invitados de Europa y América como ya sucedió el año anterior cuando hicieron presencia el Medellín y el NU en representación del ciclismo colombiano.

Luto en el ciclismo: Fallece Pablo Hurtado, figura de los años 60

En la semana anterior se produjo en Bogotá la noticia que dio cuenta sobre el fallecimiento de Pablo Hurtado, notable ciclista cundinamarqués de los años 60 y protagonista de las Vueltas a Colombia de la época. Hizo parte de diferentes equipos entre los cuales sobresalió el Avianca dirigido por Luigi Casola y del cual hicieron parte Roberto Buitrago, Jorge Luque, Guillermo Campos, Eduardo Bustos y Álvaro Gómez.

Antioquia y Valle prosiguen el calendario nacional

Con la Clásica de Rionegro a partir de este jueves y luego la Vuelta al Valle (25-28 de marzo) continúa el desarrollo del Calendario Nacional que inicialmente tiene como objetivo grandes carreras por etapas como la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia. En el intermedio de estos dos compromisos está el Campeonato Panamericano de Ruta en Montería y Cereté del 16 al 22 del mes en curso.

Super Torneo de Keirin en Japón

Un gran torneo de esta modalidad tendrá lugar en el Japón, país donde nació y que sigue teniendo una multitudinaria aceptación entre el público que juega cifras millonarias por el sistema de apuesta a los competidores. El certamen tendrá lugar entre el 3 de junio y el 20 de agosto, consta de 10 reuniones en 10 ciudades diferentes y para ello se cuenta con una selecta lista de grandes campeones olímpicos y mundiales invitados especialmente (3 mujeres y 3 hombres) encabezada por el múltiple campeón Harry Lavreyssen, Mathew Richardson y Joseph Truman acompañados por Ellese Andrews, Heyle Van De Wow y Mathilde Gross.

Cumpleaños de casas periodísticas

El año en curso sirve también para festejar el aniversario de importantes medios de comunicación relacionados con el ciclismo. El más importante periódico deportivo del mundo L´EQUIPE (Francia) está celebrando sus 80 años de existencia, mientras en Italia la gran revista especializada BICISPORT llega a sus 50 años y en Colombia REVISTA MUNDO CICLÍSTICO igualmente está contando sus primeros 50 años de permanencia como el medio especializado en ciclismo más importante de nuestro país ante el mundo.

Siguen los accidentes de las estrellas

Dos notables ciclistas del lote World Tour se suman a la lista ya entregada anteriormente en MC, víctimas de accidentes que los sacan de la actividad competitiva. Esta vez se trata de Michael Matthews (Team Jayco AlUla) fracturado en el pulso de sus dos manos al chocar con un camión cuando adelantaba un entrenamiento y Stefan Kung (Tudor Pro Cycling), operado de una de fractura de fémur a causa de una caída en competencia.

Cancelado Tour del Avenir femenino

Los organizadores de la importante competencia francesa destinada a servir de rampa de lanzamiento a las nuevas estrellas del ciclismo femenino anunciaron que este año no tendrá lugar por considerar que no existen los suficientes equipos con la estructura necesaria para participar en el evento.