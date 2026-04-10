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Clásica de Anapoima para juveniles: Miguel Ángel Vanegas se luce en la crono final y le arrebata el título a Emanuel Restrepo
Este viernes se bajó el telón de la Clásica de Anapoima 2026 en la categoría juvenil que tuvo cuatro días de competencia y que finalizó hoy con una contrarreloj individual de 13 kilómetros entre los municipios de Apulo y Anapoima.
La carrera fue ganada por Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral), quien con su extraordinaria actuación en la jornada al cronómetro terminó consagrándose como campeón entre los júnior.
Los puestos de honor de la carrera cundinamarquesa los completaron Emanuel Restrepo (Team Sistecredito) y Kevin Rincón (Team Garroteros), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En la jornada al cronómetro final, Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral) se llevó el triunfo, ganándole por 25 segundos a Emanuel Restrepo (Team Sistecredito), quien terminó perdiendo el liderato a pesar de su gar esfuerzo.
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Paul Seixas a un paso de ganar su primera Itzulia tras dominar la etapa reina; Harold Tejada cerca del top 5
Eibar volvió un año más a la Itzulia con la etapa reina de esta edición. Ocho puertos de montaña por delante y con la ascensión a Arrate por Krabelin en el menú no fue impedimento para que el francés Paul Seixas que mostrará su mejor cara para conseguir su tercera etapa y aumenta aún más la distancia en la general con el resto de favoritos.
La jornada montañosa comenzó con un ataque en solitario de Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), que finalmente fue cazado por el pelotón. Tras numerosos intentos de formar la fuga, se formó con un grupo de 30 corredores conseguieron abrir un hueco con el grupo principal. Poco a poco abrieron un margen cerca de los 5 minutos. En ese grupo se encontraban Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin-Guyonnet, Clément Braz Afonso, Marc Soler, Juan Pedro López, Raúl García, Alex Aranburu, Ben Healy, Markel Beloki y Kévin Vauquelin, entre otros.
Tras la primera parte de la etapa, las distancias se reducían, el equipo Bahrain Victorious ponía la marcha directa y dejaba la diferencia a 2 minutos con la cabeza de carrera. Entre ellos, el grupo perseguidor, con 28 corredores, se mantenía a 1’10” pelotón. Todos querían estar bien colocados antes de comenzar a subir la dura subida de Krabelin.
El equipo del líder controló el pelotón en el comienzo de la subida. El grupo del maillot amarillo se había quedado con menos de 50 unidades con el duro ritmo impuesto. No pasó más de 800m de la subida cuando Florian Lipowitz lanzó un ataque que destrozó al equipo del líder y tuvo que salir él en persona a defender el ataque.
Los dos comenzaron a coger integrantes de la escapada y dejar al grupo atrás. Haimar Etxeberría, que venía de la escapada, le ayudó a mantener un ritmo constante y fuerte en la subida. Paul Seixas, siguió pegado a rueda de Lipowitz sin mostrar debilidad.
En la subida Lipowitz no consiguió distanciarse del líder. En el grupo perseguidor entraron el resto de favoritos como Bilbao, Izagirre, Roglic y Tejada, entre otros. El único que no estaba en ese grupo de entre los aspirantes a la general era Mattias Skjelmose.
La etapa finalmente se la jugarían los dos corredores más fuertes de la carrera al sprint. El duelo se lo llevó Paul Seixas en una apretadada definición. El francés reforzó su liderato y Lipowitz su segunda posición en la general. El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) subió al sexto puesto a 4’29” del líder.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Eibar – Eibar (176,2 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:30:02
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:03
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|1:11
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:11
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:11
|7
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:11
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|1:11
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|1:11
|10
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|1:11
|60
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|18:19
|128
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|27:49
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|16:33:45
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:30
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:40
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|3:50
|5
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|4:12
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:29
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|4:42
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|4:43
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|5:03
|10
|Javier Romo
|Movistar Team
|5:05
|73
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|53:46
|104
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:11:05
*Con Información Prensa Itzulia
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¡Arrasadora! Zara Sofía Lamprea ratifica su gran momento en la CRI de la Clásica de Anapoima y se queda con el título
Una de las nuevas promesas del ciclismo femeninio colombiano, Zara Sofía Lamprea se coronó este viernes campeona de la Clásica de Anapoima 2026 en la rama femenina. La joven corredora del equipo Ciclismo Capital no le dio chance a sus rivales y ganó las últimas dos etapas de forma contundente.
“Muy feliz, gracias a Dios gane. Fue una carrera muy dura con deportistas de alto nivel, la verdad le di con toda usando la cabeza, porque más que lo físico es lo mental”, dijo Lamprea tras ganar la ronda cundinamarquesa.
En la última jornada de la carrera Lamprea volvió a levantar los brazos, esta vez en la contrarreloj individual que se realizó entre Apulo y Anapoima. La hegemonía de Zara Sofía fue total en los últimos dos días, pues también ganó la etapa reina.
El podio de la carrera lo completaron Angie Mariana Londoño (Equipo Mixto) en el segundo puesto y y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla) en el tercer lugar.
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Antoine L’Hote se consagró campeón del Tour de la Región Pays de la Loire; Miguel Ángel Marín se destacó en la jornada final
El Tour de la Región Pays de la Loire lo ganó Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team). El francés, de 20 años, se apoderó del liderato en la jornada final, disputada entre las localidades francesas de Brûlon y Le Mans.
El podio de la carrera francesa lo completaron el danés Alexander Kamp (Uno-X Mobility) y el neozelandés Corbin Strong (NSN Cycling Team), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) hizo parte de la fuga del día en el último día, pero en los kilómetros finales fue neutralizado por el pelotón, mientras que el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) no tomó la salida.
La jornada final la ganó el corredor galo Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team), quien fue el más fuerte en el tramo rompe-piernas, logrando su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 179,5 kilómetros en territorio francés.
Clasificación General Final
|1
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|16:08:56
|2
|Alexander Kamp
|Uno-X Mobility
|0:12
|3
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|0:18
|4
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:25
|5
|Martin Marcellusi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:31
|6
|Killian Théot
|Van Rysel-Roubaix
|0:34
|7
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|0:34
|8
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:34
|9
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel-Euskadi
|0:34
|10
|Bryan Coquard
|Cofidis
|0:35
|71
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-EasyPost
|16:59