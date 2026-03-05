Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Germán Darío Gómez en la defensa de su prestigio
Regresó de Italia el joven ciclista santandereano luego de reunirse con el abogado que tiene a su cargo la defensa ante un examen analítico adverso que ha llevado a la UCI a suspender temporalmente su participación con el equipo Polti al que pertenece. Gómez ha presentado todos los documentos, certificados y pruebas necesarias con las cuales asume su defensa y espera la fecha en la cual va a comparecer ante la máxima rectora del ciclismo mundial en Suiza.
Mauricio Vargas, jefe de misión para Juegos Centroamericanos
El expresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y miembro actual del COC será el jefe de misión para la delegación de nuestro país en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de Julio al 8 de agosto en República Dominicana. Como dirigente de vasta experiencia nacional e internacional Vargas sabrá cumplir acertadamente con la responsabilidad que este cargo implica.
Montería lista para Panamericanos de Ruta con presencia de presidente de UCI
Como un bálsamo ante la desolación causada por la temporada de lluvias ha sido calificada la realización del torneo panamericano de ruta que viene del 16 al 22 de marzo. Hasta la fecha se han inscrito participantes de 27 países y se confirma la presencia por primera vez en Colombia, de David Lappartient, presidente de la máxima rectora del ciclismo mundial.
Próximos compromisos del ciclismo nacional
Una vez terminada la Vuelta al Tolima y los Campeonatos Panamericanos de Ruta, el ciclismo colombiano se prepara para afrontar otro compromiso de talla internacional (Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá del 22 de marzo al 4 de abril) y en el calendario nacional viene la Vuelta al Valle del 24 al 28 de marzo donde volverán a encontrarse los mejores corredores y equipos del lote nacional.
Sigue la racha de lesiones en el lote internacional
A la lista de importantes ciclistas del lote World Tour y Pro-Continental que se han visto obligados al retiro temporal, operaciones y hospitalizaciones, se siguen agregando nombres como los de Tim Wellens (Fractura de clavícula), Stefan Kung y Ben Swift hombres claves dentro de sus equipos Tudor e Ineos respectivamente, lo que trae consigo su ausencia en las carreras que se avecinan y obliga a cambios en las alineaciones de las escuadras a las que pertenecen.
Faltan 200 días para el Mundial de ruta en Montreal 2026
Todo se encuentra listo en esta ciudad para la realización del Campeonato Mundial de ruta del 20 al 27 de septiembre en el que se van a disputar 13 títulos por parte de 1000 ciclistas, hombres y mujeres de todo el mundo en las categorías élite, sub-23 y junior. Los trazados incluyen la prueba de gran fondo en ruta para la elite masculina con 273 kilómetros, 180 para las damas y aparte de los 39,2 km de CRI para los astros del reloj en ambas ramas. Montreal ya fue sede de un mundial en 1974 con el famoso circuito de Mont Royal que también será escenario este año y luego realizó las pruebas de ruta y pista correspondientes a los Juegos Olímpicos de 1976.
El mundial 2028 en Abu Dabi destinado a los velocistas
Siguiendo con los campeonatos mundiales de ciclismo en ruta, el correspondiente al 2028 que tiene como sede a Abu Dabi será totalmente destinado a los velocistas puros de acuerdo con su planimetría. Los organizadores han desmentido cualquier posibilidad de “construir una montaña” que favorezca los intereses del astro Tadej Pogacar, capitán del equipo local UAE. Los dos últimos mundiales para velocistas fueron los del 2011 en Copenhague donde ganó Mark Cavendish y el de 2016 en Doha en el cual resultó vencedor Peter Sagan.
Ruta
Ciclo-Retro: los cuatro podios colombianos en el Trofeo Laigueglia con dos campeones
En el último quindenio del Trofeo Laigueglia dos son los escarabajos que han logrado quedarse con el título y cuatro los que han podido colarse entre los puestos de honor. El primero fue Miguel Ángel Rubiano en 2012, cuando salió subcampeón, detrás del italiano Moreno Moser.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la famosa carrera italiana, que llegó al mundo del ciclismo ya hace más de 60 años.
2012 🥇 Moreno Moser – 🥈 Miguel Ángel Rubiano – 🥉 Matteo Montaguti
2014 🥇 José Rodolfo Serpa – 🥈 Patrik Sinkewitz – 🥉 Andrea Pasqualon
2021 🥇 Bauke Mollema – 🥈 Egan Bernal – 🥉 Mauri Vansevenant
2026 🥇 Santiago Buitrago – 🥈 Romain Gregoire – 🥉 Antonio Tiberi
Santiago Buitrago y Antonio Tiberi, en el podio del Trofeo Laigueglia 2026. (Foto Bahrain – Victorious © Sprint Cycling)
Noticias
Las escapadas de Héctor Urrego: la fiesta de la ‘Camiseta Rosada’
Ante la realización cada vez en mayor número de las pruebas ciclísticas destinadas a miles de personas, le ha correspondido inaugurar la temporada 2026 de las mismas en Colombia, al Gran Fondo Giro de Italia que se llevó a cabo por primera vez en nuestro país el pasado domingo.
El formidable evento se constituyó en una auténtica fiesta y aventura para los 2.500 participantes y tuvo como epicentro la hermosa sabana cundinamarquesa con sus municipios de Guatavita, Sesquilé, Machetá, Tibirita y el no menos exuberante Valle de Tenza en la vecina tierra boyacense con Guateque como punto de retorno para los miles inscritos en la distancia más larga.
El Gran Fondo realizado el domingo es una línea de negocio de RCS, la empresa organizadora del Giro de Italia y la franquicia para organizarlo fue adquirida para Colombia por la Cámara de Comercio de Italia para Colombia y contó con el apoyo de RCN radio y TV, así como de importantes patrocinadores encabezados por la Gobernación de Cundinamarca, ENEL, Postobón y otra serie de importantes empresas de carácter gubernamental y privado.
Con la “Maglia Rosa” – uno de los símbolos deportivos más conocidos en el mundo-, el Trofeo Senza Fine impreso en la medalla del participante y un recorrido desafiante y novedoso con el tradicional Sterrato (destapado) de 5 kilómetros en la subida de Tibirita, además de un excelente clima, los miles de inscritos vivieron una jornada inolvidable y brindaron un hermoso espectáculo visual y paisajístico donde pusieron a prueba su preparación, resistencia y determinación, compartiendo con amigos, colegas, familiares , o simplemente desafiándose a sí mismos pues hubo quienes pedalearon desde 4 hasta más de 6 horas para cumplir con todo el trazado.
RECORDANDO LA HISTORIA
El evento tuvo como objetivo reforzar los lazos deportivos que unen a Italia y Colombia, así como reconocer y recordar la gran historia del ciclismo colombiano ene el Giro de Italia que ya tiene 50 años, motivo por el cual fueron invitados exciclistas como Oliverio Rincón, Freddy González, Víctor Hugo Peña, Miguel Ángel Rubiano y Rafael Acevedo, autores de inolvidables hazañas en las carreteras italianas.
Un hermoso escenario ideado por Publiseñales en el club de la Empresa de Energía de Bogotá con el espejo de Agua de la Represa de Tominé sirvió para recibir a los aventureros del día, hombres y mujeres quienes encontraron servicio de parking para su bicicleta, un almuerzo con pasta como alimento principal y frutas, servicio de hidratación y masajes, zonas de reposo y recreación, entre otros.
La organización del Gran Fondo Giro de Italia 2026 dio paso finalmente a una excelente ceremonia de premiación que superó los 200 millones de pesos, donde estuvieron incluidos los premios y trofeos en efectivo a los podios de cada categoría en mujeres y hombres teniendo como colofón la interesante rifa de 2 pasajes para estar en la última semana del Giro de Italia con todos los gastos cubiertos, una moderna bicicleta de carreras marca Scott, elementos y componentes que fueron sorteados por funcionarios de la Lotería de Cundinamarca como prenda de garantía y seriedad para los participantes.
El excelente nivel organizativo, la seguridad de los participantes con un control y cierre de vías total gracias a las autoridades correspondientes, acompañamiento de carros y motos de auxilio mecánico, ambulancias y motos medicalizadas a disposición, entusiasmo desbordante y colaboración total de alcaldes y comunidades sirven para declarar el éxito de esta primera versión del Gran Fondo Giro de Italia y esperar desde ahora el anuncio de apertura de inscripciones para el año 2027.
Ruta
Heroica victoria de Santiago Buitrago en el Trofeo Laigueglia; segunda vez que gana un colombiano
¡Espectacular! El pedalista bogotano Santiago Buitrago salió victorioso en la edición 63° del famoso Trofeo Laigueglia y alcanzó el segundo título para Colombia, tras el conseguido por José Rodolfo Serpa en 2014.
El escarabajo del Bahrain – Victorious, que atacó en la parte final, terminó ganando la carrera después de recorrer 192 kilómetros entre el municipio de Albenga y la ciudad que da nombre a la competencia, en la provincia de Savona como es tradición.
El podio de la clásica italiana lo completaron el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) y el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious ), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los otros cinco colombianos en competencia, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) finalizó 36°, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó 39° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) concluyó 44°, mientras que Alejandro Callejas (Petrolike) y Juan Diego Quintero (Petrolike) no finalizaron la prueba.
El gran protagonista del día fue el belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), quien estuvo escapado varios kilómetros en solitario, sin embargo, su aventura acabó en la fase final, cuando fue capturado por un grupo de perseguidores que lo terminó sobrepasando.
Resultados Trofeo Laigueglia (1.Pro)
Albenga – Laigueglia (192 km)
|1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:38:50
|2
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:25
|3
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:25
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|0:40
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:44
|6
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:44
|7
|António Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|8
|Simone Gualdi
|Lotto Intermarché
|0:44
|9
|Mattéo Vercher
|TotalEnergies
|0:44
|10
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:44
|36
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|2:59
|39
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|3:14
|44
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:54
|DNF
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|No finalizó
|DNF
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|No finalizó