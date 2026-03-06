Vuelta a Extremadura Femenina 2026: Zoe Bäckstedt gana la crono inicial

La británica Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM zondacrypto) ganó este viernes la crono que sirvió para darle apertura a la cuarta edición de la Vuelta a Extremadura Femenina. La corredora inglesa realizó el recorrido en 24 minutos y 30 segundos.

Una emocionante lucha contra el cronómetro se vivió en la localidad española de Herrera del Duque, en el que Bäckstedt fue la más rápida. Al final, el podio del día lo completaron dos corredoras del UAE Team ADQ: Brodie Chapman y Maeva Squiban, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El inicio de la carrera española se recorrieron 18,4 kilómetros, donde 98 ciclistas, entre ellas 2 colombianas tomaron la salida. La mejor de la nuestras fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien ocupó la casilla 70° a 3:39 de la ganadora.

La ronda extremeña continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada ondulada de 132,8 kilómetros entre Pueblonuevo del Guadiana y Fuente del Maestre.

Vuelta a Extremadura Femenina (2.1)

Resultados Etapa 1 (CRI) | Herrera del Duque – Herrera del Duque (18,4 km)

1 Zoe Bäckstedt CANYON//SRAM zondacrypto 24:30 2 Brodie Chapman UAE Team ADQ 0:12 3 Maeva Squiban UAE Team ADQ 0:17 4 Mackenzie Coupland Liv AlUla Jayco 0:20 5 Lauretta Hanson Lidl – Trek 0:26 6 Marion Borras Cofidis Women Team 0:28 7 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM zondacrypto 0:36 8 Fee Knaven UAE Team ADQ 0:44 9 Vittoria Guazzini FDJ United – SUEZ 0:49 10 Talia Appleton Liv AlUla Jayco 0:51