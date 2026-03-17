Panamericano de Ruta: Kristen Faulkner mantiene la hegemonía de USA en la CRI femenina; Camila Valbuena 6°

Estados Unidos revalidó su título conseguido en Uruguay el año pasado con Kristen Faulkner, que sucedió a su compatriota Ruth Edwards en la contrarreloj individual del Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026. La estadounidense, de 33 años, fue la mejor de la crono, registrando un tiempo de 38:31″.

La corredora norteamericana fue la más veloz en la CRI, compuesta de 31,4 kilómetros. Faulkner voló en el ejercicio cronometrado y conquistó la medalla de oro. La estadounidense Emily Ehrlich y la chilena Aranza Villalón, completaron el podio de la prueba al cronómetro.



Kristen Faulkner, Emily Ehrlich, Aranza Villalón y David Lappartient, en el podio (Foto Anderson Bonila © RMC)

Las dos colombianas en competencia no consiguieron estar en el top 5, Camila Valbuena finalizó en la 6° posición a 3:57″ y Diana Peñuela terminó en la 10° casilla a 5:25″ de la ganadora.

El evento ciclístico continental continuará este jueves en el departamento de Córdoba con la cronos de los Sub-23 y los élites en la rama masculina, que deberán recorrer 36 y 43 kilómetros, respectivamente.



Kristen Faulkner, nueva campeona panamericana de la contrarreloj entre las élite. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Campeonato Panamericano de Ruta 2025 – CRI Femenina

Circunvalar – Buenavista (31,4 km)