Wilmar Paredes se consagró campeón de la Vuelta a São Paulo con Emerson Gordillo 3°

El antioqueño Wilmar Paredes se consagró campeón de la Vuelta a São Paulo 2026. El pedalista paisa, que fue el más regular a lo largo de las cinco etapas, sucedió en el palmarés de la carrera paulista al brasilero Igor Molina, ganador del año pasado.

El podio final lo completaron el brasilero Alex Ferreira (Andbank Cycling Team) y el colombiano Emerson Gordillo (Nu Colombia), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Otros de los nacionales destacados, en la clasificación general fueron Cristian Rico (Nu Colombia) en el 6° puesto, Óscar Quiroz (Nu Colombia) en la casilla 11° y Jhonatan Chaves (Nu Colombia) en la posición 12°.

La última etapa la ganó el brasilero Gustavo Xavier De Oliveira (Clube Maringaense de Ciclismo), quien alcanzó su primera victoria de la temporada. Segundo se reportó Óscar Fernández (NU Colombia).

Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)

Resultados Etapa 5 | Ribeirão Preto – Araraquara (110,7 km)

1 Gustavo Xavier De Oliveira Clube Maringaense de Ciclismo 2:22:10 2 Óscar Fernández Nu Colombia m.t. 3 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM m.t. 4 Francisco Kotsakis Plus Performance – ZEO Sport 0:06 5 Alex Ferreira Andbank Cycling Team 0:06 6 Emerson Gordillo Nu Colombia 0:06 7 Gabriel Metzger ACRS Cycling Team 0:06 8 Cristian Rico Nu Colombia 0:06 9 Bruno Lemes Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 0:06 10 Endril Lima Imuni Brasil UCI Iracemápolis 0:06



Wilmar Paredes, campeón de la Vuelta a Sao Paulo 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)

Clasificación General Final