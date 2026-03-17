Ruta
Montería 2026: Maite Coelho da la sorpresa en la CRI de las juveniles con Estefanía Castillo 2° y Lineth García 3°
La ciclista brasilera Maite Coelho, dio la sorpresa y logró quedarse con la medalla de oro, en la contrarreloj individual de la categoría júnior, que para las damas tuvo una distancia de 14,5 kilómetros de recorrido por las calles de Montería, en el departamento de Córdoba.
“No tengo palabras para describir este momento, esto muy contenta. La verdad, esto es como un sueño. Sufrí mucho con el calor durante todo el recorrido, pero al final aliviada con la victoria”, dijo Coelho al canal RCN.
Gran actuación de las pedalistas colombianas, quienes escoltaron a la ganadora. Nuestro país se quedó con las medallas de plata y bronce con Estefanía Castillo y Lineth García, en el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
Quince ciclistas de 10 países diferentes tomaron la partida en esta categoría, en la que Colombia dominó en los últimos dos certámenes continentales con la antioqueña Luciana Osorio, ganadora de la presea dorada en las últimas dos ediciones.
Campeonato Panamericano de Ruta – CRI
Resultados Contrarreloj » Circunvalar › Buenavista (14,5 km)
|1
|Maitê Coelho
|Brasil
|20:21
|2
|Estefanía Castillo
|Colombia
|0:05
|3
|Lineth Valentina García
|Colombia
|0:19
|4
|Nabyenka Garcíaa
|México
|0:35
|5
|Alexandra Osorio
|Chile
|0:39
|6
|Cecilia Torrales
|Paraguay
|1:08
|7
|Nahomi Jativa
|Ecuador
|1:09
|8
|Alison Fuertes
|Ecuador
|1:13
|9
|María Sánchez
|Venezuela
|1:18
|10
|Brania Orquera
|Bolivia
|1:20
|11
|Ana Fierro
|Chile
|1:28
|12
|Alice Villalba
|Paraguay
|2:19
|13
|Francell Martínez
|Costa Rica
|2:26
|14
|Cheyenne Urquizu
|Bolivia
|2:38
|15
|Sol Mockford
|Uruguay
|2:51
Ruta
José Manuel Posada, nuevo campeón panamericano junior de la crono en Montería
La Selección Colombia de Ruta consiguió su primera medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026 con José Manuel Posada. El antioqueño ganó de forma categórica la contrarreloj individual junior masculina.
El juvenil paisa fue el más rápido en la crono de 22,2 kilómetros disputada este martes en Montería, Córdoba. La medalla de plata quedó en manos del chileno Luciano Carrizo y el podio lo cerró el ecuatoriano Andrés López.
El top 5 lo completaron el chileno Jaime Carreño a 32 segundos de Posada y el colombiano Emanuel Restrepo a un minuto de su compatriota.
Colombia mantuvo la hegemonía en esta prueba al cronómetro en el Panamericano de Ruta, con las victorias de Jerónimo Calderón, Robinson Rincón y Germán y Darío Gómez, quines ganaron en las ultimas cuatro ediciones.
Campeonato Panamericano de Ruta – CRI
Resultados Contrarreloj » Circunvalar › Buenavista (22,6 km)
|1
|José Manuel Posada
|Colombia
|28:07
|2
|Luciano Carrizo
|Chile
|0:21
|3
|Andrés López
|Venezuela
|0:31
|4
|Jaime Carreño
|Chile
|0:32
|5
|Emanuel Restrepo
|Colombia
|1:00
|6
|Hernán Bastidas
|Ecuador
|1:16
|7
|Adrián Solis
|Nicaragua
|1:18
|8
|Jaider Rosero
|Ecuador
|1:38
|9
|Keith Enwright
|Belice
|3:50
|10
|Jonah Kelly
|Barbados
|4:05
|11
|Jeyson Navarrete
|Nicaragua
|5:08
|12
|Alexander Castro
|Panamá
|+ 05:19
Ruta
Cuatro escarabajos se miden a un selecto grupo de escaladores en la Milano-Torino 2026
En la antesala de la Milán-Sanremo, cuatro pedalistas colombianos tomarán la partida este miércoles 17 de marzo en la edición 2026 de la Milano-Torino, competencia de categoría (1.Pro) en la que se darán cita una importante cantidad de escaladores, que en esta oportunidad volverán a entrar en la disputa por el título.
Entre los ‘escarabajos’ que estarán la clásica italiana que tendrá un recorrido de 174 kilómetros, aparecen inscritos Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) , además de Einer Rubio y Diego Pescador con el Movistar Team.
El suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), el ecuatoriano Jefferson Cepeda (EF Education – EasyPost), y los británicos Tao Geoghegan Hart (Lidl – Trek) y Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) son algunas de las figuras que aparecen inscritas para buscar el nuevo trono.
La histórica carrera mantiene intacta su esencia, que este año cumple su edición 106 y repetirá el formato utilizado el pasado año presentando un doble ascenso a la Basílica de Superga como punto clave de un recorrido destinado de este modo a escaladores puros, ya que la subida cuenta con un desnivel medio superior al 9% en sus 4 kilómetros.
La Milano-Torino, la prueba más antigua del calendario europeo, con su primera edición en 1876 ha sido ganada por dos colombianos: Miguel Ángel López en 2016 y Rigoberto Urán en 2017. El último ganador es el mexicano Isaac del Toro, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.
Ruta
El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?
El equipo Ineos Grenadiers, donde militan los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, estaría muy cerca de abrir una nueva etapa en su historia con la llegada de un nuevo patrocinador principal. Según reportes de la prensa internacional, la escuadra británica habría acordado un vínculo de cinco años con la firma danesa Netcompany, en una operación valorada en 20 millones de euros por temporada.
De confirmarse el acuerdo, la estructura dejaría de competir bajo el nombre de Ineos Grenadiers, aunque seguiría bajo la propiedad de Sir Jim Ratcliffe y la dirección de Dave Brailsford. La información publicada señala además que el anuncio oficial podría producirse antes del Tour de Francia 2026, lo que abriría la puerta a una nueva identidad visual y comercial para uno de los equipos más importantes del WorldTour.
La noticia tiene un significado especial para el ciclismo colombiano, pues se trata de la formación en la que compiten Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, y Brandon Rivera, uno de los hombres de confianza del zipaquireño dentro de la escuadra. Para ambos corredores, un respaldo económico de este calibre podría representar mayor fortaleza deportiva en un momento en el que el equipo busca regresar al primer plano frente a potencias como UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike y Red Bull-Bora-Hansgrohe.
No es un dato menor. De acuerdo con el reporte, Brailsford considera que el equipo necesita un presupuesto cercano a los 50 millones de euros para competir en igualdad de condiciones con las estructuras más poderosas del pelotón internacional. En ese contexto, la entrada de un patrocinador tecnológico de gran tamaño refuerza la ambición de una escuadra que ya comenzó la temporada 2026 con siete victorias conseguidas por seis corredores diferentes.
Ineos llegó al ciclismo de máxima categoría en 2019, cuando tomó el relevo de Team Sky, una estructura que nació en 2010 y que acumula siete títulos del Tour de Francia, aunque no gana la ronda francesa desde 2019. Ahora, con Bernal y Rivera como representación colombiana dentro del proyecto, el posible desembarco de Netcompany aparece como una movida estratégica para impulsar la renovación deportiva y económica de la escuadra británica.
En medio de esa expectativa, también empezó a sonar un componente de alto voltaje en el mercado de fichajes. Algunas versiones apuntan a que esta nueva inversión danesa podría abrir la puerta para que Ineos vuelva a lanzarse por grandes figuras del pelotón, y en ese escenario ha aparecido el nombre del doble campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Por ahora no pasa de ser un rumor sin confirmación oficial, pero sí refleja la dimensión de la ambición con la que el equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera querría reposicionarse en la élite mundial.