Montería 2026: Maite Coelho da la sorpresa en la CRI de las juveniles con Estefanía Castillo 2° y Lineth García 3°

La ciclista brasilera Maite Coelho, dio la sorpresa y logró quedarse con la medalla de oro, en la contrarreloj individual de la categoría júnior, que para las damas tuvo una distancia de 14,5 kilómetros de recorrido por las calles de Montería, en el departamento de Córdoba.

“No tengo palabras para describir este momento, esto muy contenta. La verdad, esto es como un sueño. Sufrí mucho con el calor durante todo el recorrido, pero al final aliviada con la victoria”, dijo Coelho al canal RCN.



Maite Coelho, en acción en la contrarreloj del Panamericano de Ruta. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Gran actuación de las pedalistas colombianas, quienes escoltaron a la ganadora. Nuestro país se quedó con las medallas de plata y bronce con Estefanía Castillo y Lineth García, en el 2° y 3°, puesto, respectivamente.

Quince ciclistas de 10 países diferentes tomaron la partida en esta categoría, en la que Colombia dominó en los últimos dos certámenes continentales con la antioqueña Luciana Osorio, ganadora de la presea dorada en las últimas dos ediciones.



Maite Coelho, campeona de la crono en la categoría junior. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Campeonato Panamericano de Ruta – CRI

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