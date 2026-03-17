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Ruta

Cuatro escarabajos se miden a un selecto grupo de escaladores en la Milano-Torino 2026

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Hace 46 mins

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El joven quindiano Diego Pescador regresa a la acción en la Milano-Torino 2026. (Foto © Movistar Team)
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