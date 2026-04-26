Ruta
Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta
Se disputó la última jornada de la ruta en los Campeonatos Nacionales para las categorías menores con las pruebas de fondo. Un recorrido de 64,5 kilómetros definió a los nuevos campeones prejuveniles: la bogotana Sara Arias y el boyacense Sebastián Gómez.
Las primeras en salir a escena fueron las damas. Sara Arias, de Bogotá, se colgó la medalla de oro. El podio lo completaron Sofía Alfonso (Caldas) y Lousiana Valencia (Valle).
Después les llegó el turno a los varones, en donde Sebastián Gómez (Boyacá), que había logrado la medalla de plata en la contrarreloj individual, se quedó con la presea dorada. Darwin Pantoja (Nariño) se quedó con la plata y Edwar Ramírez (Cundinamarca) se llevó el bronce.
Gómez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en la categoría prejuvenil, tras sumar para su delegación tres oros en las pruebas de pista, y un oro y una plata en las pruebas de ruta.
Podio Ruta Damas Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sara Arias (Bogotá) 2:00:12
🥈 Sofía Alfonso (Caldas) 2:00:33 (+21 seg.)
🥉 Lousiana Valencia (Valle) 2:00:51 (+39 seg.)
Podio Ruta Varones Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sebastián Gómez (Boyacá) 1:42:12
🥈 Darwin Pantoja (Nariño) m.t.
🥉 Edwar Ramírez (Cundinamarca) m.t.
Ruta
Nairo Quintana consigue su tercer título en la Vuelta a Asturias con Diego Pescador en el podio
La Vuelta a Asturias – Julio Álvarez «Mendo» terminó con excelentes noticias para el ciclismo colombiano, donde Nairo Quintana se aseguró la victoria general y consiguió su tercer título en la ronda asturiana, luego de cuatro etapas.
Al escarabajo lo acompañaron en el podio final el español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) y su compatriota y compañero de equipo Diego Pescador (Movistar Team).
El experimentado pedalista boyacense, que sucedió al español Marco Soler, sumó el cuarto título para Colombia en la carrera española con sus tres victorias (2026, 2021 y 2017) y la de Iván Ramiro Sosa en 2022.
La última etapa se la adjudicó el pedalista mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), tras escaparse en la parte final. El corredor manito logró su segundo triunfo consecutivo y terminó en el top 5.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 4 | Lugones – Oviedo (152,2 km)
|1
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|3:37:59
|2
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|0:17
|3
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:17
|4
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:17
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|0:17
|6
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:25
|7
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:34
|8
|Filippo Baroncini
|UAE Team Emirates-XRG
|0:34
|9
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:34
|10
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|0:34
Clasificación General Final
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|14:28:46
|2
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|0:25
|3
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:33
|4
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|1:34
|5
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:39
|6
|Edgar Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|1:54
|7
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|3:57
|8
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|4:18
|9
|Mark Lightfoot
|AVC Aix-en-Provence Dole
|4:38
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|4:54
Ruta
Tadej Pogacar le rinde homenaje a Cristian Muñoz en su cuarto triunfo en la Lieja-Bastoña-Lieja; Egan Bernal termina 5°
Apuntando al cielo en dedicatoria a su excompañero de equipo Cristian Muñoz, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sumó este domingo otro monumento en su carrera al imponerse en la edición 112 de la Lieja-Bastoña-Lieja. Con este resultado el campeón del mundo consiguió su cuarto triunfo en esta carrera (2021, 2024, 2025 y 2026).
El podio de ‘La Decana’, que se disputó en la localidad belga que le da nombre a la prueba, lo completaron el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien cumplió con las expectativas y terminó segundo, mientras que el tercer puesto lo ocupó el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Pogacar necesitó cuatro ataques para poder descolgar al corredor galo para alzarse con su tercera victoria consecutiva en la clásica belga, la cuarta en total. “Estaba preparado para llegar al sprint con él”, dijo el esloveno al finalizar la carrera.
En cuanto a los colombianos, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) realizó una destacada actuación, al llegar en el lote de los mejores, ubicándose en el 5° lugar, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en el puesto 22°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 42° y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 94°.
Resultados Liège-Bastogne-Liège (1.UWT)
Liège – Liège (259,5 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|5:50:28
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:45
|3
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:42
|4
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|1:42
|5
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:42
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|1:42
|7
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|1:42
|8
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:42
|9
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:42
|10
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|1:42
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:42
|42
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:33
|94
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|16:08
Ruta
Ludovico Crescioli sale victorioso en el Giro dell’Appennino; Santiago Umba en el top 10
El pedalista italiano Ludovico Crescioli le entregó al Team Polti VisitMalta la primera victoria de la temporada tras imponerse al sprint a su compañero Thomas Pesenti. El equipo italiano trabajó con solidez para neutralizar la escapada inicial y culminó el esfuerzo colectivo con la victoria en el Giro dell’Appennino 2026.
“¡No me lo puedo creer! Venía de un buen periodo, y hoy con Thomas lo hemos jugado perfectamente: manteniendo el ritmo de Pozzovivo en la subida, intentando soltarlo en la bajada y manteniendo a raya al perseguidor Ponomar para disputar el sprint. Es doblemente especial porque no solo es mi primera victoria como profesional, sino también la primera del equipo en 2026”, dijo Crescioli, en declaraciones recogidas por su equipo.
El podio de la carrera italiana lo cerró el experimentado corredor Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), mientras que su compañero de escuadra, el colombiano Santiago Umba terminó en la 8° posición a 30 segundos del ganador.
En el último ascenso, la Madonna della Guardia, a 27,5 kilómetros de la meta concretamente, comenzaron los ataques y por la cima de la misma coronaron Crescioli y Pesenti junto Pozzovivo. Los tres colaboraron en cabeza, siempre vigilando a los perseguidores, hasta las calles de Génova, donde los ciclistas del Team Polti VisitMalta se mostraron superiores y resolvieron la victoria al sprint, que cayó del lado del joven Crescioli.
Resultados Giro dell’Appennino (1.1)
Novi Ligure – Genoa (196,8 km)
|1
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|4:53:48
|2
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:03
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:03
|4
|Andrii Pozzovivo
|Petrolike
|0:14
|5
|Alexandre Balmer
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:27
|6
|Victor Jean
|Elite Fondations Cycling Team
|0:30
|7
|Luca Paletti
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:30
|8
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:30
|9
|Nils Aebersold
|Elite Fondations Cycling Team
|0:30
|10
|Luca Cretti
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:30
|DNF
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|No finalizó