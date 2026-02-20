Milan Fretin gana el duelo de sprinters en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía con Fernando Gaviria 10°

En un final a pura velocidad, Milan Fretin (Cofidis) ganó al sprint la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol, tras recorrer 180,9 kilómetros entre las localidades españolas de Jaén y Lopera.

El belga se llevó el triunfo en el duelo de sprinters, ganándole a los franceses Paul Penhoët (Groupama – FDJ United) y Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) disputó el sprint y entró en el top 10° .



Fernando Gaviria terminó 10° en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía. (Foto © Team Caja Rural-RGA)

En cuanto a la clasificación general, Iván Romeo (Movistar Team) se mantuvo en el liderato. El español es escoltado por el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). El podio lo completa el corredor galo Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike).

La fuga del día la animaron el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el italiano Giosuè Epis (Petrolike) y el español Nicolás Alustiza (Euskaltel – Euskadi), pero a falta de 11 kilómetros para la llegada todos fueron neutralizados por el pelotón.



El sprint final de la tercera etapa en la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol 2026. (Foto Cofidis © Getty Images)

En la fase final, el lote controló la carrera, atajado los ataques y dejando todo al embalaje, en el que el velocista belga Milan Fretin (Cofidis) fue le más rápido y alcanzó su primera victoria de la temporada.

La ronda andaluza continuará este sábado con la disputa de la cuarta etapa, una fracción ondulada 166 kilómetros entre Montoro y Pozoblanco, que termina con un trayecto quebrado.

¡UN CIERRE DE INFARTO A FOTO FINISH!



En una definición espectacular, Milan Fretin se quedó con el primer lugar de la Etapa 3 de la Vuelta a Andalucía.



El tiempo del belga fue de 4hrs, 11 min y 15 seg.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/bZF5qw9JQ0 — DSPORTS (@DSports) February 20, 2026

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Jaén – Lopera (180,9 km)

1 Milan Fretin Cofidis 4:11:13 2 Paul Penhoët Groupama – FDJ United m.t. 3 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike m.t. 4 Sandy Dujardin TotalEnergies m.t. 5 Tom Crabbe Team Flanders – Baloise m.t. 6 Alex Aranburu Cofidis m.t. 7 Nicolò Buratti MBH Bank CSB Telecom Fort m.t. 8 Thomas Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 9 Jon Barrenetxea Movistar Team m.t. 10 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t.

44 Juan Diego Quintero Petrolike m.t. 54 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 0:13



Iván Romeo, el líder de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026. (Foto Movistar Team ©Sprint Cycling)

Clasificación General Individual

1 Iván Romeo Movistar Team 11:13:04 2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:07 3 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike 0:50 4 Alex Aranburu Cofidis 0:54 5 Fred Wright Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,, 6 Jon Barrenetxea Movistar Team ,, 7 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort ,, 8 Bastien Tronchon Groupama – FDJ United ,, 9 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 10 Gotzon Martín Euskaltel – Euskadi ,,