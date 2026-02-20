Connect with us

Panamericano de Pista Santiago 2026: Colombia suma una medalla más en la segunda jornada con Kevin Quintero

Publicado

Hace 3 horas

el

Kevin Santiago Quintero se colgó la medalla de plata en el keirin. (Foto © FCC)
Pista

Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera

Publicado

Hace 7 horas

el

20 febrero, 2026

Por

Así avanzan las obras en el velódromo de Mosquera. (Foto © Mindeporte)
Pista

Panamericano de Pista Santiago 2026: los equipos de velocidad suman medallas de plata para Colombia en la jornada inaugural

Publicado

Hace 1 día

el

19 febrero, 2026

Por

Marianis Salazar, Juliana Gaviria y Stefany Cuadrado, el equipo de velocidad femenino que se quedó con la medalla de plata. (Foto © FCC)
Pista

Campeonato Panamericano de Pista: la Selección Colombia lista para dar la batalla en Santiago

Publicado

Hace 2 días

el

18 febrero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, una de las principales cartas de la selección colombiana de pista. (Foto © FCC)
