Markel Beloki sale campeón del Tour de l’Ain con Henrique Bravo, Alexander Cepeda y José Said Cisneros en el top 10

El Tour de l’Ain quedó en manos de Markel Beloki (EF Education-EasyPost). El español, de 21 años, que ganó una etapa en la carrera francesa, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada entre las localidades francesas de Oyonnax y Lélex Monts-Jura.

El podio de la carrera francesa del calendario UCI, que no contó con participación colombiana, lo completaron los franceses Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy) y Jamie Meehan (Cofidis), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Alexander Cepeda terminó 7° en el Tour de l’Ain 2026. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)

En cuanto a los dos suramericanos en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) terminó en el 4° puesto y el ecuatoriano Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) ocupó la 7° casilla, mientras que el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team) cerró el top 10.

La última etapa la ganó el corredor galo Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy), quien fue el más rápido en un sprint de 7 corredores, logrando su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 131,5 kilómetros.

Clasificación General Final