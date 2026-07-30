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Markel Beloki sale campeón del Tour de l’Ain con Henrique Bravo, Alexander Cepeda y José Said Cisneros en el top 10
El Tour de l’Ain quedó en manos de Markel Beloki (EF Education-EasyPost). El español, de 21 años, que ganó una etapa en la carrera francesa, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada entre las localidades francesas de Oyonnax y Lélex Monts-Jura.
El podio de la carrera francesa del calendario UCI, que no contó con participación colombiana, lo completaron los franceses Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy) y Jamie Meehan (Cofidis), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) terminó en el 4° puesto y el ecuatoriano Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) ocupó la 7° casilla, mientras que el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team) cerró el top 10.
La última etapa la ganó el corredor galo Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy), quien fue el más rápido en un sprint de 7 corredores, logrando su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 131,5 kilómetros.
Clasificación General Final
|1
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|10:46:15
|2
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:52
|3
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:55
|4
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|6
|Nicola Conci
|XDS Astana Team
|,,
|7
|Alexander Cepeda
|EF Education – EasyPost
|1:00
|8
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|,,
|9
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|2:17
|10
|José Said Cisneros
|Soudal Quick-Step Devo Team
|2:19
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Tour de Francia Femenino: Paula Patiño confirmada en la nómina del equipo español Laboral Kutxa-Euskadi
El equipo español Laboral Kutxa – Fundación Euskadi anunció la nómina con la que afrontara el Tour de Francia Femenino, que arrancará este sábado en Lausana (Suiza) y reunirá a las mejores corredoras del mundo a lo largo de nueve etapas. Entre las elegidas se encuentra la pedalista antioqueña Paula Patiño, que correrá la ronda francesa por tercera vez.
Bajo la dirección deportiva de Ion Lazkano y Peio Goikoetxea, han elegido a la española Usoa Ostolaza como líder del equipo para la general tras consolidar una gran campaña este año con resultados destacados: 4° en la Vuelta a España, 7° en la Itzulia y 3° en la Vuelta a Burgos.
“Llevamos un equipo realmente competitivo. Nuestra líder clara será Usoa, con la firme intención de pelear la clasificación general y ver si somos capaces de disputar un puesto en el top 10. Me gustaría destacar que este Tour va a ser durísimo. De hecho, solo hay una etapa llana, el resto son jornadas con muchísimo desnivel. Por ello, considero que todos los días tendremos que estar en la pelea y buscar el protagonismo en las escapadas, manteniendo siempre nuestra identidad”, dijo Ion Lazkano, director deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi.
Completan el siete de la formación española la ucraniana Yuliia Biriukova, las italianas Arianna Fidanza y Debora Silvestri, además de las españolas Naia Amondarain e Idoia Eraso. La escuadra vasca, que afrontará su tercera participación consecutiva en la Grande Bouclé, llega tras completar una intensa concentración en altura en Andorra.
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Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de la conclusión de la segunda grande de la temporada, el Tour de Francia 2026, que terminó dominado ampliamente por la superestrella eslovena Tadej Pogacar.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, quien continúa al frente de la clasificación mundial con una cómoda ventaja, acumulando un puntaje de 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (6.956) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el latinoamericano más destacado, en el cuarto puesto con 6.833 unidades.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros siguió siendo el zipaquireño Egan Bernal, quien subió dos posiciones y ahora ocupa la casilla 29° con 1.993 puntos. Le siguen Harold Tejada en el puesto 70° y Santiago Buitrago se clasifica en la posición 103°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 22.493 puntos, por delante de Francia 2° (19.070), Dinamarca 3° (18.489), Eslovenia 4° (14.365) e Italia 5° (13.264). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.455 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 del Ranking UCI
Posiciones de los colombianos
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Ciclo-Retro: recordemos los siete títulos de la montaña conseguidos por suramericanos en el Tour de Francia
A lo largo de la historia del Tour de Francia solo cinco ciclistas suramericanos han conseguido consagrase campeones de la clasificación de la montaña. El icónico maillot de lunares rojos lo consiguieron el colombiano Lucho Herrera y el ecuatorianoRichard Carapaz en dos oportunidades, además de los escarabajos nacionales como Santiago Botero, Mauricio Soler y Nairo Quintana. Juntos suman un total de siete títulos en la montaña para la región.
En el mundo del ciclismo, la camiseta de las ‘pepas rojas’ es una prenda muy preciada y con el que sueñan miles de escaladores y escarabajos, por lo que significa y representa en la carrera ciclística más grande e importante del mundo. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatros colombianos y el ecuatoriano que se llevaron el legendario maillot de los lunares rojos. para su casa.
Luis Herrera, campeón de la montaña en las ediciones de 1985 y 1987
Lucho Herrera – El Jardinerito (Colombia): Fue el pionero absoluto al ganar este título en dos ocasiones, en 1985 y 1987. Además, pasó a la historia como el primer suramericano en ganar una etapa en la mítica cima del Alpe d’Huez.
Santiago Botero campeón de la montaña en el Tour del año 2000
Santiago Botero (Colombia): Se coronó como el mejor escalador en el Tour del año 2000, demostrando una versatilidad única al combinar sus condiciones de contrarrelojista con la alta montaña.
Mauricio Soler, campeón de la montaña en el Tour del 2007
Mauricio Soler (Colombia): Conquistó las exigentes cumbres francesas en la edición de 2007 tras una actuación memorable en los Alpes, ganando la histórica etapa con llegada a Briançon.
Nairo Quintana, campeón de la montaña en el Tour 2013
Nairo Quintana (Colombia): consiguió el maillot de pepas rojas en 2013, año de su debut en la Grande Bouclé, donde además se llevó el título de mejor joven y el subcampeonato general.
Richard Carapaz, campeón de la montaña en las ediciones 2024 y 2026
Richard Carapaz (Ecuador): La «Locomotora del Carchi» hizo historia al consagrarse campeón de la montaña en 2024 y repetir la hazaña de gran manera en este año, en el que además brilló ganando la etapa reina en el Alpe d’Huez y otra más.