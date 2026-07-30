Tour de Francia Femenino: Paula Patiño confirmada en la nómina del equipo español Laboral Kutxa-Euskadi

El equipo español Laboral Kutxa – Fundación Euskadi anunció la nómina con la que afrontara el Tour de Francia Femenino, que arrancará este sábado en Lausana (Suiza) y reunirá a las mejores corredoras del mundo a lo largo de nueve etapas. Entre las elegidas se encuentra la pedalista antioqueña Paula Patiño, que correrá la ronda francesa por tercera vez.

Bajo la dirección deportiva de Ion Lazkano y Peio Goikoetxea, han elegido a la española Usoa Ostolaza como líder del equipo para la general tras consolidar una gran campaña este año con resultados destacados: 4° en la Vuelta a España, 7° en la Itzulia y 3° en la Vuelta a Burgos.



Usoa Ostolaza comandará al Laboral Kutxa-Euskadi en el Tour de Francia Femenino 2026. (Foto © Laboral Kutxa-Euskadi)

“Llevamos un equipo realmente competitivo. Nuestra líder clara será Usoa, con la firme intención de pelear la clasificación general y ver si somos capaces de disputar un puesto en el top 10. Me gustaría destacar que este Tour va a ser durísimo. De hecho, solo hay una etapa llana, el resto son jornadas con muchísimo desnivel. Por ello, considero que todos los días tendremos que estar en la pelea y buscar el protagonismo en las escapadas, manteniendo siempre nuestra identidad”, dijo Ion Lazkano, director deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi.

Completan el siete de la formación española la ucraniana Yuliia Biriukova, las italianas Arianna Fidanza y Debora Silvestri, además de las españolas Naia Amondarain e Idoia Eraso. La escuadra vasca, que afrontará su tercera participación consecutiva en la Grande Bouclé, llega tras completar una intensa concentración en altura en Andorra.