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Tour de Francia Femenino: Paula Patiño confirmada en la nómina del equipo español Laboral Kutxa-Euskadi

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La antioqueña Paula Patiño correrá el Tour de Francia Femenino por tercera vez. (Foto © Laboral Kutxa-Euskadi)
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Markel Beloki sale campeón del Tour de l’Ain con Henrique Bravo, Alexander Cepeda y José Said Cisneros en el top 10

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Lucho Herrera pasó a la historia como el primer suramericano en ganar la camiseta de la montaña y en triunfar en Alpe d'Huez. (Foto © RMC)
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