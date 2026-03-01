Mágica presentación de la gran cantera ciclística Avinal – Alcaldía de El Carmen de Viboral versión 2026

En una tarde mágica, se presentó en sociedad el equipo Avinal – Alcaldía de El Carmen de Viboral, la gran cantera ciclística del oriente antioqueño y del país, que este año tendrá el apoyo de Indeportes Antioquia.

Entre los grandes objetivos este año, figuran Vuelta de la Juventud, Vuelta del Porvenir y Vuelta del Futuro, además de ser protagonistas en las diferentes competencias del calendario nacional.

“Una apuesta por el talento, la disciplina y los sueños que nacen en nuestro territorio y se proyectan a través del deporte. Cada pedalazo representa oportunidades, formación y futuro para nuestros jóvenes”, escribió el equipo en sus redes sociales, describiendo el proyecto.



En el parque principal del municipio del Carmen de Viboral fueron presentadas las diferentes categorías del proyecto. (Foto © Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral)

En el parque principal del municipio del Carmen de Viboral, uno a uno fueron pasando a la tarima los ciclistas de las categorías Prejuvenil, Juvenil, Sub-23 y Élite en las ramas femenina y masculina, que integran el proyecto.

En la presentación oficial del equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral se hizo una pausa para honrar a Fabio Cárdenas (Q.E.P.D), quien hizo parte de esta casa periodística y acompañó en los últimos años este lindo proceso con respeto y pasión, reconociendo el esfuerzo detrás de cada pedalazo.

“Fue una tarde cargada de emoción, de miradas llenas de ilusión y de sueños que empiezan a tomar forma. Presentamos más que un grupo de deportistas: presentamos carácter, disciplina y un proyecto que cree firmemente en el talento y en el trabajo constante”, con estas palabras describió el equipo su presentación.