Flash noticioso: lo último del ciclismo colombiano
El GW Erco Sportfitness se destacó en la Clásica Alcaldía de Cómbita
Luego de un prólogo de 5,8 kilómetros y un circuito, el podio de la carrera boyacense en la categoría élite lo conformaron Edwar Rondón (Fundación Gero – Combita) 1°, Juan Carlos López (GW Erco Sportfitness) 2° y Henry Rosas (Club Rap Sogamoso) 3°. Entre los juveniles, Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) se coronó campeón general y de la montaña. El segundo puesto lo ocupó José Luis García (Club Real Cycling Duitama) y Daniel Robayo terminó tercero (GW Erco Sportfitness).
Oficializado el recorrido de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026
Serán cinco emocionantes etapas que recorrerán los paisajes más hermosos de la geografía del departamento del Valle del Cauca, reuniendo a lo mejor del ciclismo del país. La carrera iniciará el martes 24 de marzo en el municipio de Candelaria y cerrará el sábado 28 de marzo en el Polideportivo Boulevar la Carbonera del municipio de Palmira. Una crono, un circuito y tres etapas en línea, decidirán a los nuevos campeones de la Vuelta al Valle.
Santiago Parra, ganador del circuito de Ibagué en la categoría juvenil
El joven corredor de la Liga de Ciclismo de Risaralda salió victorioso en el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil, que hizo parte de la Vuelta al Tolima. “Bastante feliz, me desarrollo muy bien en los circuitos y bueno al final pudimos disputar el embalaje, no es mi especialidad, pero lo supimos llevar. Fue un circuito bastante explosivo desde el inicio, donde me costó mucho por el ritmo descontrolado, después intente atacar como en la feria, pero me controlaron bien”, dijo Aguilera, quien competirá en Rionegro y Anapoima.
Andrés Aguilera salió victorioso en el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil
El corredor fusagasugueño de 15 años, que va bien en todos los terrenos y sueña con llegar a un equipo profesional, ganó el circuito de Ibagué en la categoría prejuvenil, que hizo parte de la Vuelta al Tolima. “Muy contento porque venimos muy bien en este inicio de temporada, gracias Dios venimos invictos. Estoy super muy motivado, hoy estuve un poco forzado por un percance mecánico que me obligó a perseguir en al parte inicial, luego conseguí entrar y sabia que al sprint o en la fuga podía ganar, al final me guarde un poco y bueno al final nos fugamos con uno de Chía y ya al sprint hice lo que mejor se hacer”, dijo Aguilera, que tiene como ídolos a Alberto Contador y Tadej Pogacar y hace parte del Team Cadena Fusagasugá.
Inició proceso de Acreditación de la Prensa para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo informó a los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentra abierto el proceso oficial de acreditación de prensa para el cubrimiento del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se disputará en Montería, Córdoba, del 16 al 22 de marzo. El certamen continental reunirá a las delegaciones de los países afiliados a la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y contará con la participación de las principales figuras del ciclismo de ruta del continente en las categorías élite, sub-23 y junior, en ambas ramas.
¡Misión cumplida en Brasil! Colombia cierra el Panamericano de Paraciclismo con un total de 58 medallas
Excelente presentación de la Selección Colombia, aportando 27 medallas (16 oros, 8 platas y 3 bronces), destacando Paula Ossa (WC5) y Esneider Muñoz (MC3) como los mejores, con 7 medallas (6 oros y 1 plata) cada uno. Les siguieron Juan José Ríos con 5 medallas (3 oros y 2 platas), Edwin Matiz con 6 preseas (2 oros, 3 platas y 1 bronce) y Juan Andrés Gómez con 5 medallas (3 platas y 2 bronces).
La Pista de Bicicrós Mario Andrés Soto fue escenario de la II Válida Distrital de BMX
Desde el partidor hasta la meta, la competencia realizada en la Unidad Deportiva el Salitre estuvo marcada por la velocidad, la técnica y la adrenalina en cada manga, consolidando este evento como un espacio clave para el fortalecimiento y proyección del BMX en la ciudad. La segunda válida distrital reunió a cerca de 700 deportistas de todas las categorías.
Se alista renovación del velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez
La Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez sigue en un plan contundente de remodelación y actualización de los escenarios deportivos de la ciudad. Entre los planes está el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez. El escenario, que hace parte de la historia del ciclismo antioqueño, homenajea al primer campeón mundial de pista colombiano y fue construido en 1956.
Exitosa válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB en Ginebra
En el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, se cumplió con total éxito la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB, realizada en la pista La Floresta, escenario que presentó excelentes condiciones técnicas, terreno seco y una agradable temperatura que permitió el normal desarrollo de las competencias.
Durante la jornada se disputaron las categorías teteros sin pedales, teteros con pedales, preinfantil A y B masculino y femenino, infantil A y B masculino y femenino, prejuvenil A y B damas y varones, junior damas y hombres, élite damas y hombres, categoría promocional y las diferentes divisiones máster: A, B1, B2, C1, C2 y D, cumpliendo así con la programación oficial del XCO.
Los ciclomontañistas ginebrinos, representantes del Club Huracanes, tuvieron una destacada actuación deportiva. Sobresalió el primer lugar en la categoría junior obtenido por Samuel Alvarado, así como el segundo puesto de Juan Martín Ruiz. En la élite femenina, Sofía Escobar alcanzó una meritoria cuarta posición.
También se destacaron María Camila Salazar en la categoría junior damas, Luciana Ríos en prejuvenil A y Irma Lucía Hernández en la categoría máster femenina. Por su parte, Juan Diego Campo, competidor de la categoría máster C1, continúa su preparación para representar al país en su quinto Campeonato Mundial Máster, que se disputará el próximo mes en territorio chileno.
En la categoría máster C2, Santiago Robledo se quedó con el primer lugar. Una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada fue la de Juan Fernando Monroy, quien dominó la pista La Floresta y se adjudicó el triunfo en la categoría élite masculina, superando a Jean Pool Cardona, segundo, y Álvaro Arias, tercero.
Más de 250 corredores participaron en esta segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos, competencia organizada por la Liga de Ciclismo del Valle y la Comisión Vallecaucana de MTB, con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle, y el patrocinio de GW, Shimano y Manzur.
Según Javier Escobar, vicepresidente de la Comisión Vallecaucana de MTB, “el éxito de la copa es el resultado del arduo trabajo y la dedicación puesta en el mantenimiento diario de la pista La Floresta, además del compromiso y cariño para recibir a delegaciones de todo el suroccidente colombiano”.
La tercera válida de la Copa Valle Paraíso de Todos MTB se realizará el próximo 18 de abril en el municipio de La Cumbre.
RESULTADOS II VÁLIDA COPA VALLE PARAÍSO DE TODOS MTB
Ministra del Deporte acompañó de cerca las incidencias del Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro
Sesquilé fue epicentro del ciclismo con el Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro. Más de 2000 pedalistas se convirtieron en el reflejo de que este es un deporte que hace latir a Colombia y, con sincronía, formaron una marea rosa que se mezcló con las diferentes tonalidades del verde de las montañas de la sabana cundiboyacense, que adornaron la carretera que une al municipio con El Sisga, Machetá y Guateque.
Desde el primer pedalazo, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, estuvo acompañando a quienes hacen del deporte y actividad física como una forma de vida. “Porque montar en bicicleta no es solo competir, es recreación, identidad y pasión”, señaló.
“Este tipo de eventos demuestran que deportes como el ciclismo convocan no solo a los deportistas, sino a las familias, a los entes territoriales y a la empresa privada, en una alianza que, sin duda, activa el turismo y la economía. Con el ciclismo Colombia se activa y es muy bonito ver cómo se rompen prácticas sedentarias con este tipo de carreras”, añadió la ministra quien, junto con las autoridades y dirigentes de Cundinamarca y Sesquilé, dieron el banderazo de salida para las diferentes categorías en el Gran Fondo.
La carrera, que tuvo como grandes invitados a los ciclistas Víctor Hugo Peña, Freddy González, Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, se dividió en dos pruebas: 84 y 132 kilómetros, medio fondo y gran fondo, tanto en la rama masculina como en la femenina. Ambos recorridos superaron los 1.000 metros de desnivel acumulado, evocando los ascensos y descensos que han marcado la historia del ciclismo mundial.
Pero más allá de la competencia este espacio se convirtió en el corazón que reunió cientos de historias en torno a la bicicleta: ciclistas recreativos que cada semana se disputan sus propias etapas, que sin importar el clima se citan sagradamente con la carretera y la montaña para apretar los dientes y pedalear sin cesar.
“Este tipo de competencias impulsan y fomentan el deporte recreativo, que es uno de los primeros peldaños para fortalecer no solo el de rendimiento, sino también para promover la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludable, por eso desde el ministerio se exaltamos estas iniciativas y valoramos a quienes se apasionan por la práctica de algún deporte, en cualquier rincón del país”, dijo Berenice Moreno, directora de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, quien también acompañó el encuentro.
Dos colombianos se subieron al podio en la Andalucía Bike Race 2026
Tras cinco etapas llenas de acción la Andalucía Bike Race cerró una edición más dejando como campeones a Marc Stutzmann y David Valero del Klimatiza Orbea Team y a Natalia Fischer y Claudia Peretti del Extremadura Ecopilas. El boyacense Leonardo Páez y la antioqueña Mónica Calderón se subieron al podio con sus respectivas duplas.
En la clasificación general masculina Valero y Stutzmann mantuvieron a raya a todos sus rivales. A pesar de sumar tres victorias de cinco posibles el dúo del Klimatiza optó en todo momento a ganar todas las etapas. A los del Klimatiza les acompañaron en el podio el colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Cherchi del Lee Cougan – Basso Factory Racing en la segunda posición con victoria de etapa incluida. Finalmente el tercer lugar lo ocuparon Giannantonio Mazzola y Davide Foccoli del Scott Racing Team.
En la clasificación final de la rama femenina y a más de 10 minutos de las primeras clasificadas finalizaron Adelheid Morath y Sandra Mairhofer del Lee Cougan – Basso Factory Racing, única pareja capaz de arrebatar una victoria de etapa al dúo del Extremadura Ecopilas. Las del Lee-Cougan Basso terminaron a más de 10 minutos de las campeonas. El podio femenino lo completaron la colombiana Mónica Calderón y Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport.
La quinta y última etapa realizada en Córdoba con 40 kilómetros de recorrido la ganaron Luis Francisco Pérez y Samuele Porro. La pareja obtuvo su primera victoria de la edición con un tiempo de 1:22:40. Y en las mujeres Natalia Fischer y Claudia Peretti consiguieron su cuarta victoria de etapa seguida para poner el broche de oro a una grandísima Andalucía Bike Race.
La 16ª edición de la carrera andaluza reunió a más de 600 participantes de 24 nacionalidades distintas. Desde campeones nacionales a amateurs, hasta amantes y profesionales del ciclismo de montaña.
