Luciana Osorio se desquita y se queda con la prueba de fondo de la categoría Sub-23 en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

Publicado

Hace 1 día

el

Luciana Osorio se coronó campeona nacional Sub-23 tras ganar la prueba de ruta que se disputó en el Autódromo de Tocancipá. (Foto © FCC)
“Un debut soñado con el NU Colombia”: William Colorado tras consagrarse campeón nacional Sub-23 de ruta

Publicado

Hace 2 horas

el

7 febrero, 2026

Por

El risaraldense William Colorado, en el podio como campeón nacional Sub-23 de ruta. (Foto © FCC)
Ruta

“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho”: Juan Sebastián Molano tras su triunfo en Omán

Publicado

Hace 3 horas

el

7 febrero, 2026

Por

El sprinter paipano Juan Sebastián Molano, ganador de la primera etapa del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Omán)
Ruta

Campeonatos Nacionales Sistecrédito 2026: William Colorado se consagra campeón Sub-23 de ruta

Publicado

Hace 4 horas

el

7 febrero, 2026

Por

El risaraldense William Colorado se consagró campeón Sub-23 de ruta. (Foto © RMC)
