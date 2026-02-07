Ruta
¡Arrasadora! Tres de tres para la neerlandesa Lorena Wiebes en el UAE Tour Women 2026
¡Cero y van tres! Lorena Wiebes lo hizo de nuevo y consiguió su tercera victoria consecutiva en el UAE Tour Women 2026. La campeona neerlandesa volvió a ser la más rápida en la definición, esta vez en la tercera etapa, una jornada llana de 121 kilómetros disputada por las inmediaciones de la ciudad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
La ciclista europea del Team SD Worx – Protime sacó nuevamente a relucir toda se velocidad para derrotar a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a la danesa Amalie Dideriksen (Cofidis Women Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general individual, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) reforzó su liderato distanciando a 18 segundos a su más inmediata rival, la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ).
La carrera árabe femenina, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la disputa de la cuarta y última etapa con final en Jebel Hafeet, montaña cuya cima está situada en el límite fronterizo entre Emiratos Árabes Unidos y Omán, donde conoceremos a la sucesora de la italiana Elisa Longo Borghini, campeona del año pasado.
UAE Tour Women (2.WWT)
Resultados Etapa 3 | Abu Dhabi TeamLab Phenomena – Abu Dhabi Breakwater (121 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|2:48:37
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|,,
|3
|Amalie Dideriksen
|Cofidis Women Team
|,,
|4
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|5
|Vittoria Guazzini
|FDJ United – SUEZ
|,,
|6
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|,,
|7
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|,,
|8
|Charlotte Kool
|Fenix-Premier Tech
|,,
|9
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|,,
|10
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|8:53:08
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|0:18
|3
|Zoe Bäckstedt
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:23
|4
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:24
|5
|Franziska Koch
|FDJ United – SUEZ
|0:25
|6
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|0:26
|7
|Amalie Dideriksen
|Cofidis Women Team
|,,
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|0:27
|9
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|0:28
|10
|Alison Jackson
|St Michel – Preference Home – Auber93
|0:29
“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho”: Juan Sebastián Molano tras su triunfo en Omán
El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) celebró su primer triunfo de la temporada en la jornada inaugural del Tour de Omán 2026, tras ganarle al sprint a su compatriota Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), en una jornada llana de 170,9 kilómetros.
“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho. El pasado agosto tuve que terminar la temporada antes de tiempo por problemas de rodilla, así que después de cinco meses sin competir y dos sin montar en bicicleta, esta victoria es aún más dulce”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por la escuadra árabe.
El pedalista paipano se mostró muy rápido en la definición y a medida que la velocidad aumentó en los últimos kilómetros, Molano, fue guiado por el portugués Rui Oliveira. Ya con el sprint lanzado, Gaviria aceleró en busca del triunfo en una larga recta, pero finalmente tuvo que ceder ante su compatriota.
“Estoy muy contento. El equipo hizo un trabajo increíble. En los últimos 15 kilómetros me mantuvieron en una buena posición y protegido del viento. Después de todo el esfuerzo, recompensarlos con una victoria es una sensación increíble. Rui Oliveira hizo un trabajo extraordinario para mí en la parte final”, concluyó el pedalista paipano.
Tour of Oman (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Ministry of Tourism – Bimmah Sink Hole (170,9 km)
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|4:24:54
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Amaury Capiot
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|6
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|8
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|10
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|11
|Emmanuel Houcou
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|12
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|47
|Einer Rubio
|Movitar Team
|m.t.
|49
|Nairo Quintana
|Movitar Team
|m.t.
|51
|Diego Pescador
|Movitar Team
|m.t.
Campeonatos Nacionales Sistecrédito 2026: William Colorado se consagra campeón Sub-23 de ruta
En un final emotivo, William Colorado (Nu Colombia) se coronó campeón de la ruta en la categoría sub-23 en el Campeonato Nacional Sistecrédito 2026, después de recorrer 124,5 kilómetros entre Sopó y Guasca.
El corredor risaraldense se impuso con suficiencia tras un certero ataque sobre los metros finales. Segundo entró Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) y tercero Cristián Vélez (Team Sistecrédito), quienes se subieron al podio y reclamaron la medalla de plata y bronce, respectivamente.
En la parte final aparecieron los ataques, el primero fue el boyacense Robert Plazas (Team Sistecredito) con un ataque lejano, pero su movimiento fue contrarrestado rápidamente por el grupo de favoritos y lo neutralizaron a menos de 20 kilómetros para el final.
Luego le llegó el turno a Juan Diego Quintero (Petrolike), quien se llevó a su rueda a Brandon Urrego (SHC Cycling Team), Miguel Ángel Marín (EF Education Aevolo), Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) y William Colorado (NU Colombia), que al final fue el más fuerte.
El risaraldense William Colorado nacido en Santuario sucedió en el palmarés de la prueba de ruta sub-23 a Samuel Flórez, vencedor el año pasado en Bucaramanga.
RESULTADOS
|1
|William Colorado
|Nu Colombia
|2:39:46
|2
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Cristián Vélez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:04
|5
|Miguel Ángel Marín
|EF Education Aevolo
|0:07
|6
|Alejandro Peña
|Nu Colombia
|0:12
|7
|Yeferson Camargo
|Team Medellín-EPM
|+ 58
|8
|Juan Diego Estupiñan
|Boyacá es Para Vivirla
|0:12
|9
|José Manuel Ortiz
|Liga de Antioquia
|+ 01:38
|10
|Michael Moreno
|Ciclismo capital -LMC -Strongman
|0:12
|11
|Juan Guillermo Pinto
|GW Erco Sportfitness
|0:12
|12
|David Rodas
|Cotrafa Social Bielas OCC
|0:12
|13
|Julián David Sánchez
|SHC Cycling Team
|0:12
|14
|Samuel Arias
|Liga de Caldas
|0:12
|15
|Simón Tovar
|Chía Ciudad de la Luna
|0:12