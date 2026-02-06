Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: Juan Esteban Sánchez se corona campeón juvenil y sucede a Óscar Restrepo

Con un circuito de 81 kilómetros en el Autódromo de Tocancipá, se cumplió la prueba de fondo del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 para los juveniles. El nuevo portador de la camiseta tricolor será Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia), quien cruzó la meta en primer lugar superando por poco a sus rivales.

Sánchez, un antioqueño de 17 años formado en el Club CICO Rionegro, que ya había mostrado sus grandes dotes de embalador en carreras del calendario nacional en la temporada 2025, registró un tiempo de 1 hora 38 minutos 10 segundos para alcanzar su presea dorada.

Los antioqueños que hicieron una excepcional prueba, además se quedaron con la medalla de plata con Andrés Talero (Threshold Team Milosafer), quien entró en la segunda posición, superando en el sprint al campeón del año pasado Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), que finalmente ocupó el tercer escalón del podio.

Podio Ruta Varones Juveniles



🏆 Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia) 1:38:10

🥈 Andrés Talero (Threshold Team Milosafer) m.t.

🥉 Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.



Juan Esteban Sánchez, nuevo campeón nacional juvenil de ruta. (Foto © RMC)

