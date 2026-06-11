Ruta
Liam Walsh gana al sprint la tercera etapa del Tour de Gyeongnam y Simone Raccani sigue liderando la carrera
El tercer capítulo del Tour de Gyeongnam 2026 quedó en manos de Liam Walsh (Ccache x Bodywrap). El pedalista oceánico fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 126,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sacheon, en la república de Corea del Sur.
El corredor australiano, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, derrotó en el sprint al italiano Andrea D’Amato (Team UKYO) y al neozelandés Tom Sexton (St George Continental Cycling Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en el pelotón en la casilla 83°, con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la calsificación general individual, las cosas siguieron iguales y el italiano Simone Raccani (Team UKYO) se mantuvo al comando seguido muy de cerca por el suizo Simon Pellaud (Li Ning Star) y por su compatriota Tommaso Dati.
La carrera coreana, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la cuarta y penúltima etapa, una jornada llana de 118,7 kilómetros que se disputará en el condado de Namhae.
Tour de Gyeongnam (2.2)
Resultados Etapa 3 | Sacheon – Sacheon (126,1 km)
|1
|Liam Walsh
|Ccache x Bodywrap
|2:52:58
|2
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|m.t.
|3
|Tom Sexton
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Hayato Okamoto
|Aisan Racing Team
|m.t.
|5
|Lucas Carstensen
|KINAN Racing Team
|m.t.
|6
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|m.t.
|7
|Ean Cajucom
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|8
|Aiman Halim
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|9
|Heon Cha Dong
|Korea Business Cycling
|m.t.
|10
|Uimin Lee
|Seoul Cycling Team
|m.t.
|83
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Simone Raccani
|Team UKYO
|8:07:17
|2
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|0:02
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:10
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:14
|5
|Rein Taaramäe
|KINAN Racing Team
|0:15
|6
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|0:15
|7
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:15
|8
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:45
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|1:18
|10
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|1:35
|83
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|18:22
Ruta
El Giro Next Gen confirmó la lista de participantes; dos colombianos estarán en competencia
Restando pocos días para que inicie el Giro Next Gen, la organización de la carrera al mando de RCS Sport, la misma que organiza la ‘Corsa Rosa’ de los élite, confirmó la lista oficial de participantes. En esta aparecen dos pedalistas colombianos: el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) y el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy).
Las mejores canteras del mundo estarán presentes en una nueva edición de la ronda italiana que por tradición y esencia, promueve a las nuevas estrellas del ciclismo mundial. Entre los pedalistas más esperados en la salida se encuentran el campeón del mundo Lorenzo Finn.
La carrera dedicada a los mejores talentos de la categoría sub-23 comenzará el 14 de junio en Reggio Calabria y finalizará el 21 de junio en L’Aquila. Serán ocho exigentes días de competición, con dos finales en alto y más de 14.000 metros de desnivel positivo.
LA BATALLA POR LA MAGLIA ROSA
A pesar de su caída en el Tour de los Alpes, se espera que Lorenzo Finn llegue recuperado y peleé por la ‘Maglia Rosa’. El corredor del Red Bull–Bora Hansgrohe Rookies es uno de los principales favoritos para la victoria final.
Entre sus principales rivales se encuentran Henrique Bravo, reciente ganador del Tour de Antalya y del Tour de Oberösterreich; el dúo del Bahrain Development Team, Kasper Borremans y Jan Jackowiak; el neerlandés Daan Dijkman, ganador de la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23; el francés Remi Daumas, que impresionó en el Tour de l’Isard; el belga Kamiel Eeman, ganador del Course de la Paix; y su compatriota Matisse Van Kerckhove, vencedor del Tour de los Alpes Isère.
La lista de participantes también incluye, a otros dos ciclistas que terminaron entre los diez primeros de la edición de 2025: Matteo Vanhuffel (8º) y Matteo Scalco (9º).
LISTA OFICIAL DE PARTICIPANTES
Ruta
Escarabajos X el Mundo: Iván Ojeda se consagró campeón en Martinica del Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin
El pedalista boyacense Iván Ojeda cumplió una destacadísima actuación en el Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin en Martinica y terminó consagrándose campeón de la carrera tras cuatro días de competencia. El escarabajo, de 24 años, poco a poco va retomando la forma que tuvo en el Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano.
“Me siento sumamente feliz y bendecido por este resultado tan increíble. Hemos venido trabajando muy, muy fuerte para que este momento se diera. En las competencias anteriores estuvimos acariciando la victoria y se nos escapaba por muy poco, pero hoy confirmo que los tiempos de Dios son perfectos. Fue una carrera de muchísima regularidad y entrega de principio a fin junto a mi equipo”, escribió Ojeda en su redes sociales.
El oriundo de Beteitiva, Boyacá conquistó su segundo podio esta temporada con el equipo C.C.Vauclinois tras terminar segundo en el Grand Prix de la Montagne Pelée, prueba disputada en la isla caribeña de Martinica.
Al colombiano lo acompañaron en el podio los franceses Anthony Pérez (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) y Benjamín Le Ny (Team Madras Capesterre Belle-Eau), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Rafael Pineda (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) cerró el top 5 a 2:21 de su compatriota, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) concluyó en la posición 19° y David Alejandro Camargo (C.C.Vauclinois) finalizó en la casilla 24°.
En lo referente a la última etapa, esta se desarrolló en un circuito de 107,2 kilómetros, y terminó con victoria del francés Martin Deschatres, quien llegó escapado a la meta, superando a sus coterráneos Rémi Marcoux y Dubos Arthur.
Clasificación General Final – Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin
|1
|Iván Arturo Ojeda
|C.C. Vauclinois
|9:23:49
|2
|Anthony Pérez
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|0:16
|3
|Benjamín Le Ny
|Team Madras Capesterre Belle-Eau
|0:43
|4
|Alan Riou
|Moyon Percy Manche Normandie
|1:48
|5
|Rafael Pineda
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|2:21
|19
|Marlon David Garzón
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|25:01
|24
|David Alejandro Camargo
|C.C.Vauclinois
|40:00
Ruta
Marshall Erwood gana la jornada inaugural del Tour de Beauce 2026; Wilmar Paredes primer líder
El Team Medellín-EPM inició con pie derecho esta una nueva experiencia a nivel internacional, en el Tour de Beauce, una carrera canadiense del calendario UCI, que arrancó en Saint-Côme-Linière con una jornada ondulada de 190,1 kilómetros de recorrido.
Tres pedalistas de la escuadra antioqueña terminaron en el top 10: Wilmar Paredes se ubicó en el segundo lugar, pero por bonificaciones se convirtió en el primer líder, mientras que el colombo español Óscar Sevilla se reportó en la 8° posición y Brayan Sánchez cerró el top10.
La primera jornada, que contó con tres puertos categorizados, fue ganada en un sprint reducido por el neozelandés Léo Roy (Entreposage Bluebird Québec en vélo), quien fue más rápido que sus rivales en la definición.
La carrera canadiense continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 169,2 kilómetros con salida y arribo en Saint-Odilon-de-Cranbourne, en la provincia de Quebec, Canadá.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 1 | Saint-Côme-Linière – Saint-Côme-Linière (190,1 km)
|1
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|4:10:10
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|3
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|m.t.
|4
|Étienne Gagné
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|m.t.
|5
|Joel Plamondon
|Québec
|m.t.
|6
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|m.t.
|7
|Kent Ross
|Cascadia
|m.t.
|8
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|0:03
|9
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:06
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|0:06
|17
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|0:27
|36
|Diego Andrés Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:27
|78
|Álvaro José Hodeg
|Team Medellín – EPM
|0:54
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:09:58
|2
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:02
|3
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|0:08
|4
|Joel Plamondon
|Québec
|0:10
|5
|Étienne Gagné
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|0:12
|6
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:12
|7
|Kent Ross
|Cascadia
|0:12
|8
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|0:12
|9
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:18
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|0:18