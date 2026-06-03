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Mindeporte conmemora el Día Mundial de la Bicicleta: pedalear por la salud, el bienestar y un país más activo
En el Día Mundial de la Bicicleta, el Ministerio del Deporte destaca el impacto de las estrategias que promueven la movilidad activa y los hábitos de vida saludables en todo el país. Durante los últimos tres años, más de 1.449.144 colombianos han participado en programas de actividad física impulsados por la entidad, gracias a una inversión superior a los $31.400 millones que ha permitido llevar estas iniciativas a 297 municipios de 29 departamentos.
Para la celebración del Día Internacional de las Ciclovías Recreativas 2026, fueron convocados 34 programas territoriales y más de 80.000 participantes de diferentes regiones del país.
La bicicleta, símbolo de orgullo, podios, bienestar, sostenibilidad e inclusión ocupa un lugar central en las acciones misionales de la Cartera, a través del Programa Nacional de Vías Activas y Saludables, conocidas también como ciclovías, desde las que se han fortalecido espacios que permiten a miles de personas caminar, correr, trotar y pedalear de manera segura, contribuyendo a la construcción de comunidades más activas y saludables. Gracias a este modelo, Colombia se ha consolidado como un referente internacional.
Con el propósito de fortalecer estos programas en todo el territorio, el ministerio ha desarrollado cuatro cursos teórico-prácticos a nivel nacional, orientados a fortalecer las capacidades técnicas de coordinadores e implementadores.
Así, la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta reconoce el valor de este medio de transporte como una herramienta accesible y sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo de ciudades más amigables con el medio ambiente.
Además de ser una alternativa de movilidad eficiente, la bicicleta representa una de las formas más efectivas de incorporar actividad física a la rutina diaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pedalear al menos 30 minutos al día puede reducir hasta en un 40 % el riesgo de desarrollar diabetes y disminuir en un 50 % la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Asimismo, utilizar la bicicleta como medio principal de transporte genera hasta un 84 % menos emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en comparación con los vehículos motorizados.
Estos beneficios cobran especial relevancia en un contexto en el que el sedentarismo y las enfermedades crónicas continúan representando importantes desafíos para la salud pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), el 52 % de la población colombiana presenta exceso de peso y cuatro de cada diez adultos tienen hipertensión arterial.
Desde el Centro de Ciencias del Deporte del ministerio, los especialistas confirman la importancia de realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, equivalentes a 30 minutos diarios durante cinco días a la semana. Actividades como caminar, correr, nadar o montar bicicleta contribuyen significativamente a prevenir enfermedades, fortalecer la salud mental y mejorar la calidad de vida.
En el Día Mundial de la Bicicleta, el Gobierno Nacional continúa con su misión de promover la actividad física y la generación de espacios que inviten al movimiento. Cada recorrido, cada kilómetro y cada pedalazo representan una oportunidad para construir un país más saludable, sostenible y activo, donde el deporte y una vida con más movimiento sigan siendo pilares de bienestar para todos los colombianos.
*Con Información Prensa Mindeporte
Empresas y Marcas
GW llega a la Tatacoa Race 2026 con una Volcano edición especial inspirada en el desierto colombiano
Del 5 al 7 de junio, el departamento del Huila será escenario de una nueva edición de la Tatacoa Race, una de las competencias más desafiantes y atractivas del calendario nacional para los amantes del ciclismo del MTB y el gravel. Además de promover el deporte y la exploración de los paisajes colombianos, el evento se ha destacado por impulsar iniciativas con enfoque social y ambiental que buscan generar un impacto positivo en el territorio.
Como parte de esta alianza, la marca presenta una edición especial de la GW Volcano, una bicicleta de gravel, intervenida con un diseño exclusivo inspirado en los paisajes y la esencia que hacen de la Tatacoa Race una experiencia única para quienes se atreven a recorrer sus caminos.
La Tatacoa Race se caracteriza por ofrecer diversos escenarios que ponen a prueba la resistencia, la técnica y el espíritu de aventura de los participantes a otro nivel.»Es una carrera que reúne dos escenarios únicos: el verde de la montaña y el ocre de las zonas desérticas del Huila. Una experiencia que reta a los riders y demuestra que los nómadas no se rinden», destaca Jorge Andrés Flórez, director comercial y cofundador de la Tatacoa Race.
Precisamente esa esencia fue la fuente de inspiración para la edición especial de la GW Volcano. Sus tonalidades recorren amarillos cálidos, naranjas y rojos profundos que evocan la tierra, el polvo y los atardeceres característicos del desierto, mientras que sus líneas buscan transmitir el movimiento, la exploración y la aventura presentes en cada kilómetro de la competencia.
Con una estética limpia y contemporánea, la bicicleta conserva un diseño elegante y atemporal que resalta el carácter exclusivo de esta edición. Más que una intervención gráfica, se trata de una pieza conmemorativa que busca capturar la identidad de uno de los eventos más representativos del ciclismo de aventura en Colombia.
Esta edición especial fue desarrollada exclusivamente para la Tatacoa Race 2026, convirtiéndose en un homenaje único a la carrera, a su territorio y a los ciclistas que aceptan el desafío de conquistar sus rutas.
Para la organización del evento, la presencia de GW aporta un valor especial a esta edición. «GW es una pieza clave como patrocinador oficial de la categoría Gravel. Su reconocimiento en el ciclismo colombiano fortalece nuestra misión de ofrecer una experiencia única para los participantes«, afirma Flórez.
Con iniciativas como esta, GW continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad ciclista y apoyando eventos que promueven el deporte, la aventura y la exploración de los paisajes que hacen de Colombia un destino único para pedalear.
*Con Información Prensa GW Bicicletas
Ruta
El Kern Pharma hace la fiesta en la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos con Ibon Ruiz 1° e Iván Ramiro Sosa 2°
¡Doblete histórico para el Equipo Kern Pharma en la sexta edición de la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos, disputada este miércoles sobre 152 kilómetros entre las localidades de Saint-Puget-Théniers y Valberg, en los Alpes al sur de Francia. El español Ibon Ruiz estrenó su palmarés como profesional, custodiado por su compañero de equipo, el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador.
El podio de la competencia francesa de categoría 1.1 lo completó el joven pedalista francés Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), que atacó en el ascenso final, pero faltando pocos metros fue neutralizado por la pareja del Kern Pharma.
La carrera, que estuvo animada desde el inicio, tuvo como protagonistas de la fuga al italiano Giuseppe Sciarra (Team Nippo Nuovacomauto Obor), el alemán Lennard Sternsdorff (Bike AID), el neerlandés Alexander Konijn (Nice Métropole Côte d’Azur), además de los franceses Théo Delacroix (St Michel – Preference Home – Auber93) y Raphaël Pottier (AVC Aix Provence Dole), quienes integraron la primera escapada.
Con el pasar de los kilómetros la fuga fue perdiendo fuerza y superada la subida al Col Saint Martin-La Colmiane (7,5 km al 7%), el pelotón permaneció compacto tras neutralizar a los escapados durante la ascensión.
Luego, llegó el exigente puerto montañoso del Col de la Couillole (15,8 km al 7.4%), donde se terminó por seleccionar el grupo principal que quedó con menos de 25 unidades. Ya en el ascenso final, se rompió la carrera con los ataques de los favoritos.
Resultados Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1)
Puget-Théniers – Valberg (152 km)
|1
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|4:17:12
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:11
|4
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:14
|5
|Clément Berthet
|Groupama – FDJ United
|0:48
|6
|Fausto Masnada
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|7
|Simon Guglielmi
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:04
|8
|Thomas Champion
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:25
|9
|Jamie Meehan
|Cofidis
|1:28
|10
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|1:43
Ruta
Demi Vollering se queda con la quinta etapa del Giro de Italia Femenino; Anna van der Breggen sigue líder
En un remate espectacular, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) salió victoriosa en la quinta etapa del Giro de Italia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 146 kilómetros entre Longarone y Sante Stefano di Cadore, que contó con cuatro puertos categorizados.
La pedalista neerlandesa llegó primera a la meta, superando holgadamente en la definición a su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) y a la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM).
En cuanto a la clasificación general individual, la corredora de Países Bajos Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) conservó la ‘maglia rosa’ y sigue con un minuto de ventaja con su más inmediata perseguidora, su paisana Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, una jornada completamente llana de 160 kilómetros entre Ala y Brescello, en la provincia de Reggio Emilia.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 5 | Longarone – Sante Stefano di Cadore (146 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|4:23:47
|2
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|m.t.
|4
|Holmgren Isabella
|Lidl – Trek
|0:02
|5
|Longo Borghini Elisa
|UAE Team ADQ
|0:15
|6
|Fisher-Black Niamh
|Lidl – Trek
|0:15
|7
|Reusser Marlen
|Movistar Team
|0:53
|8
|Vallieres Magdeleine
|EF Education-Oatly
|0:53
|9
|de Vries Femke
|Team Visma | Lease a Bike
|0:53
|10
|De Schepper Lore
|AG Insurance – Soudal Team
|0:56
Clasificación General Individual
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|15:55:13
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|1:00
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:24
|4
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|2:01
|5
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|2:03
|6
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:12
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|2:33
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:38
|9
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|3:21
|10
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|3:26