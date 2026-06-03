Mindeporte conmemora el Día Mundial de la Bicicleta: pedalear por la salud, el bienestar y un país más activo

En el Día Mundial de la Bicicleta, el Ministerio del Deporte destaca el impacto de las estrategias que promueven la movilidad activa y los hábitos de vida saludables en todo el país. Durante los últimos tres años, más de 1.449.144 colombianos han participado en programas de actividad física impulsados por la entidad, gracias a una inversión superior a los $31.400 millones que ha permitido llevar estas iniciativas a 297 municipios de 29 departamentos.



Para la celebración del Día Internacional de las Ciclovías Recreativas 2026, fueron convocados 34 programas territoriales y más de 80.000 participantes de diferentes regiones del país.



La bicicleta, símbolo de orgullo, podios, bienestar, sostenibilidad e inclusión ocupa un lugar central en las acciones misionales de la Cartera, a través del Programa Nacional de Vías Activas y Saludables, conocidas también como ciclovías, desde las que se han fortalecido espacios que permiten a miles de personas caminar, correr, trotar y pedalear de manera segura, contribuyendo a la construcción de comunidades más activas y saludables. Gracias a este modelo, Colombia se ha consolidado como un referente internacional.



Las ciclovías recreativas se han consolidado como un referente internacional. (Foto © Prensa Mindeporte)

Con el propósito de fortalecer estos programas en todo el territorio, el ministerio ha desarrollado cuatro cursos teórico-prácticos a nivel nacional, orientados a fortalecer las capacidades técnicas de coordinadores e implementadores.



Así, la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta reconoce el valor de este medio de transporte como una herramienta accesible y sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo de ciudades más amigables con el medio ambiente.



Además de ser una alternativa de movilidad eficiente, la bicicleta representa una de las formas más efectivas de incorporar actividad física a la rutina diaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pedalear al menos 30 minutos al día puede reducir hasta en un 40 % el riesgo de desarrollar diabetes y disminuir en un 50 % la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Asimismo, utilizar la bicicleta como medio principal de transporte genera hasta un 84 % menos emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en comparación con los vehículos motorizados.



La bicicleta representa una de las formas más efectivas de incorporar actividad física a la rutina diaria. (Foto © IDRD)

Estos beneficios cobran especial relevancia en un contexto en el que el sedentarismo y las enfermedades crónicas continúan representando importantes desafíos para la salud pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), el 52 % de la población colombiana presenta exceso de peso y cuatro de cada diez adultos tienen hipertensión arterial.



Desde el Centro de Ciencias del Deporte del ministerio, los especialistas confirman la importancia de realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, equivalentes a 30 minutos diarios durante cinco días a la semana. Actividades como caminar, correr, nadar o montar bicicleta contribuyen significativamente a prevenir enfermedades, fortalecer la salud mental y mejorar la calidad de vida.



En el Día Mundial de la Bicicleta, el Gobierno Nacional continúa con su misión de promover la actividad física y la generación de espacios que inviten al movimiento. Cada recorrido, cada kilómetro y cada pedalazo representan una oportunidad para construir un país más saludable, sostenible y activo, donde el deporte y una vida con más movimiento sigan siendo pilares de bienestar para todos los colombianos.

*Con Información Prensa Mindeporte