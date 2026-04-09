En el Autódromo de Tocancipá se realizó con éxito la Copa Nacional de Paracycling

La Copa Nacional de Paracycling, que se disputó este miércoles 8 y jueves 9 de abril en el Autódromo de Tocancipá, dejó un gran balance desde el punto de vista de participación, además de los buenos resultados, tanto de los deportistas más experimentados como de los que incursionan en esta disciplina.

Contar con la participación de 142 paraciclistas de 16 ligas se convirtió en un hecho histórico para un deporte en el que el país viene luciendo en el ámbito internacional, con medallas en mundiales, copas mundo y Juegos Paralímpicos, en los que nuestro país suma ya siete preseas de bronce, desde las justas de Rio 2016.

Y de hecho algunos de los pedalistas más destacados fueron precisamente los medallistas paralímpicos, como Paula Ossa, bronce en ruta C5, en París 2024, y Juan José Betancourt, bronce igualmente en ruta, en la categoría T1-2, tanto en Tokio como en París.

Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, y Juan José Betancout, de Cundinamarca, ganaron tanto en la prueba contrarreloj como en la de ruta, que se disputaron en el circuito del Autódromo de Tocancipá, donde también dominaron entre otros, Esneider Muñoz, de la categoría C3, también de Bogotá, y Carlos Vargas, en C5, de Antioquia.



Bogotá dominó la Copa Nacional de Paracycling. (Foto © Prensa Mindeporte)

En la tabla final de medallas, Bogotá sumó 12 de oro, 6 de plata y 5 de bronce, seguido de Cundinamarca, con 8 oros, 4 platas y 8 bronces, mientras que Antioquia cerró el podio, con 8 oros. Santander, Casanare y Risaralda obtuvieron tres oros cada uno, Valle del Cauca dos, y Caldas y Tolima, uno. También subieron al podio atletas de Meta, Huila Cauca y Boyacá.

La Copa Nacional de Paracycling fue el primer evento puntuable para el escalafón nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo, organizador del evento, con el apoyo del ministerio del Deporte, que este año destinó 1.100 millones de pesos para la gestión técnica, el fortalecimiento de los procesos de formación, entrenamiento, acompañamiento, competencia y desarrollo en los diferentes eventos.

Y con eventos como esta Copa Nacional de Paracycling se impulsa aún más el sector, que no solo ha mejorado la participación, sino el nivel de los deportistas, como lo dice la propia Paula Ossa. “Siento que ha mejorado mucho el nivel, especialmente en la rama masculina, y esto nos sirve mucho, ya que en el ámbito internacional, el nivel es muy alto, y entre mayor participación tengamos vamos a seguir mejorando”, considera la destacada pedalista, que tendrá entre los retos de 2026, los mundiales de pista y ruta, en agosto y septiembre.

RESULTADOS COMPLETOS

*Con Información Prensa Mindeporte