Los Campeonatos Nacionales de ruta en RCN Radio

El ciclismo colombiano sigue contando para su difusión, con el medio radial más fiel de sus aliados (RCN), cadena insignia para este deporte al que acompaña ininterrumpidamente desde hace 75 años cuando transmitió la primera Vuelta a Colombia.

Además de haber creado en 1961 y sostenido a lo largo de los tiempos su propia carrera –EL CLÁSICO RCN-, la empresa radial ha impulsado el deporte de las bielas cubriendo cada año las carreras más importantes del calendario nacional y acompañando a nuestros ciclistas en los más grandes compromisos del ciclismo internacional en todo el mundo.

Para continuar esa encomiable labor difusora del ciclismo, RCN RADIO estará en la temporada 2026 iniciando con la transmisión del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 que arranca este jueves 5 de febrero y terminan el próximo domingo 8 con epicentro en Zipaquirá, la cuna del pionero y primer gran campeón de la Vuelta a Colombia Efraín Forero Triviño, así como del más grande de nuestros pedalistas, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia Egan Bernal, quien además se dispone a defender en su terruño los títulos que ostenta como actual campeón nacional de la CRI y de la prueba de gran fondo en carretera.



Egan Bernal defenderá su título de campeón nacional en su tierra natal, Zipaquirá. (Foto © RMC)

Cubrimiento nacional

Para el efecto, RCN RADIO dispuso la siguiente lista de emisoras en el país a través de las cuales su ya reconocido equipo técnico y humano estará transmitiendo la cita en Zipaquirá:

*Bogotá, Radio Red, 970 AM

*Medellín, Radio Cristal, 710 AM

*Cali, Radio Red, 1.200 AM

*Cúcuta, Radio El Sol, 900 AM

*Ibagué, Radio El Sol, 1020 AM

*Neiva, Alerta, 1100 AM

*Villavicencio, La FM 1020 AM

De este modo queda asegurado para millones de oyentes, el cubrimiento radial del ciclismo colombiano y vigente el acompañamiento de la radio a través de RCN.