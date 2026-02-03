Ultímas Notícias
Los Campeonatos Nacionales de ruta en RCN Radio
El ciclismo colombiano sigue contando para su difusión, con el medio radial más fiel de sus aliados (RCN), cadena insignia para este deporte al que acompaña ininterrumpidamente desde hace 75 años cuando transmitió la primera Vuelta a Colombia.
Además de haber creado en 1961 y sostenido a lo largo de los tiempos su propia carrera –EL CLÁSICO RCN-, la empresa radial ha impulsado el deporte de las bielas cubriendo cada año las carreras más importantes del calendario nacional y acompañando a nuestros ciclistas en los más grandes compromisos del ciclismo internacional en todo el mundo.
Para continuar esa encomiable labor difusora del ciclismo, RCN RADIO estará en la temporada 2026 iniciando con la transmisión del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 que arranca este jueves 5 de febrero y terminan el próximo domingo 8 con epicentro en Zipaquirá, la cuna del pionero y primer gran campeón de la Vuelta a Colombia Efraín Forero Triviño, así como del más grande de nuestros pedalistas, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia Egan Bernal, quien además se dispone a defender en su terruño los títulos que ostenta como actual campeón nacional de la CRI y de la prueba de gran fondo en carretera.
Cubrimiento nacional
Para el efecto, RCN RADIO dispuso la siguiente lista de emisoras en el país a través de las cuales su ya reconocido equipo técnico y humano estará transmitiendo la cita en Zipaquirá:
*Bogotá, Radio Red, 970 AM
*Medellín, Radio Cristal, 710 AM
*Cali, Radio Red, 1.200 AM
*Cúcuta, Radio El Sol, 900 AM
*Ibagué, Radio El Sol, 1020 AM
*Neiva, Alerta, 1100 AM
*Villavicencio, La FM 1020 AM
De este modo queda asegurado para millones de oyentes, el cubrimiento radial del ciclismo colombiano y vigente el acompañamiento de la radio a través de RCN.
Ruta
“Vamos sin miedo a ningún rival y darla toda”: Rodrigo Contreras antes de encarar los nacionales de ruta
El formidable rutero cundinamarqués Rodrigo Contreras habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre lo que será su tercera temporada con el NU Colombia y de lo que viene para él en el Campeonato Nacional de ruta, que tendrá como epicentro a Cundinamarca.
“La verdad que muy contento, muy motivado, se ha consolidado un gran equipo, con mucha ilusión de hacerlo bien en los Campeonatos Nacionales. En lo personal, la contrarreloj es un objetivo importante y en la ruta tenemos corredores fuertes que ya han ganado como Sergio Luis Henao y Óscar Quiroz, tenemos muchas cartas sobre la mesa para dar un bonito espectáculo” dijo Contreras.
El jefe de filas del conjunto morado, que cumple su tercera temporada en el equipo de Raúl y Gabriel Jaime Mesa, espera comportarse como un verdadero campeón, así como lo hiciera en 2024 en el Tour Colombia, donde venció a los World Tour y compañía.
“Obviamente Egan y Brandon son rivales fuertes, pero digamos que nada que no podamos enfrentar. Las sensaciones son buenas siempre con la mentalidad positiva y de ser el número uno, vamos sin miedo a ningún rival y darla toda como es nuestra característica”, añadió el nacido en Villapinzón, Cundinamarca, hace 31 años.
Por último, Contreras no desaprovechó la oportunidad para mencionar la experiencia que adquirió en el ciclismo europeo y las grandes diferencias que existen con el ciclismo nacional a la hora de afrontar las extensos ascensos.
“De correr en Europa a compararlo con lo que se hace en nuestro país es bastante diferente, para correr aquí en Colombia sí o sí tenemos que estar delgados para subir, en Europa los puertos son muy explosivos y con dos o tres kilos más lo pasamos sin problemas, pero aquí no, para ganar hay que saber escalar, ser delgado y con mucha fuerza en las piernas”, concluyó el pedalista del Nu Colombia.
Ruta
Alejandro Callejas, la cuota colombiana en la edición 77 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana
Este miércoles arranca con una etapa rompe-piernas la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que tendrá en la línea de salida al colombiano Alejandro Callejas (Petrolike), quien viene de abrir su temporada en la Challenge de Mallorca en territorio español.
La edición 77 de la ronda valenciana tendrá entre sus nombres ilustres figuran el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y los belgas Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), entre otros.
Al margen de los favoritos para la victoria en la clasificación general, otro de los grandes atractivos de la ronda valenciana será el duelo entre los hombres rápidos donde sobresalen el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), el belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe), además del venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH).
La carrera española, que presenta un recorrido exigente de cinco etapas muy variadas, arranca mañana desde la histórica ciudad andaluza de Segorbe, y lo hace con una jornada rompe-piernas de 160 kilómetros, que llegará a Torreblanca por tierras castellonenses, ideal para los sprinters.
Haciendo referencia a la historia de los escarabajos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Colombia cuenta con los títulos del boyacense Nairo Quintana, quien fue campeón en 2017 y el de el bogotano Santiago Buitrago, quien ganó el año pasado.
Ruta
Fernando Gaviria seguirá su temporada con el Caja Rural-Seguros RGA en Omán
Después de se debut con los colores del Caja Rural-Seguros RGA en territorio árabe, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria volverá a la acción en el Oriente Medio. A partir del viernes en el Golfo Pérsico con la Muscat Classic y luego el sábado con el Tour de Omán.
A Gaviria lo acompañarán Jan Castellón y Sebastián Berwick, quienes repetirán respecto al AlUla Tour y se sumarán además escaladores y corredores con buen punch como Stefano Oldani, José Félix Parra, Eduard Prades y Alex Díaz.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA