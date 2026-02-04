Pedalazos en Colombia y el Mundo

NU saldrá de gira por Francia y España

En la presentación de sus nuevos refuerzos para 2026 en Bogotá, el equipo colombiano dirigido por Raúl y Gabriel Mesa anunció también de manera oficial la realización de una gira por territorio europeo del 17 de abril al 24 de mayo que incluye 7 carreras en Francia y España, entre las que sobresalen los 4 días de Dunkerque y la Vuelta a Asturias. Carreras por etapas y pruebas clásicas de un día con la presencia de equipos World Tour, Pro Teams y continentales pondrán a prueba el nivel del equipo como referencia del ciclismo con el cual se corre en nuestro país.

Selección Colombia de pista entrena en Medellín

Con vistas a próximos compromisos como los Campeonatos Panamericanos Elite y Sub-23 en Santiago de Chile (16-22 de febrero) y la Copa Mundo en Perth (Australia) del 6-8 de marzo, se prepara en la capital antioqueña la selección colombiana al mando de Jhon Jaime Gonzáles. El conjunto nacional cuenta con el retorno de la gran campeona Martha Bayona después de un año de ausencia en las pistas tanto nacionales como internacionales.

Tadej Pogacar cambia de Look

Con el pelo completamente teñido y convertido en personaje de cabellos rubios aparecerá en público este año el formidable campeón esloveno. “Pogi” publicó en sus redes junto a su pareja la foto de su nuevo look el cual lucirá cuando no esté en competencia pues allí quedará el color de su cabello oculto por el casco protector.

Mathieu van der Poel adiós al Ciclocross

Luego de obtener su octavo título mundial que lo convierte en el más grande campeón de esta modalidad, el formidable ciclista neerlandés ha expresado su intención de no correr más esta especialidad y concentrarse en objetivos específicos de la ruta como las grandes clásicas de un día en las cuales también es una de las grandes estrellas mundiales.

Velódromo con pista de aluminio en Tucson inaugurado el domingo anterio

El 1 de febrero se hizo la inauguración oficial del Velódromo de Tucson (USA) cuya novedad principal es la pista de 250 metros con superficie de aluminio que permitirá su utilización en todas las épocas del año. Los propietarios y organizadores de eventos están buscando abrieron las puertas del escenario a los practicantes del ciclismo en pista debidamente carnetizados y se intenta realizar una gran prueba de carácter internacional. El velódromo es totalmente descubierto, fue construido con fondos privados provenientes de una fundación y es el único existentes en el southwest (Arizona) norteamericano.

230.000 dólares en premios para torneo de critériums en USA

El ciclismo norteamericano tendrá como en años anteriores una intensa actividad y ya se anuncia un torneo con 17 años de existencia, basado en los famosos critériums que se corren en diferentes ciudades. En este año, entre el 11 de abril y el 23 de mayo se correrán 8 pruebas en diferentes ciudades con una premiación total de 230.000 dólares para los vencedores de una modalidad que atrae impresionantes cantidades de público y se convierte en un auténtico espectáculo.

Anunciados equipos participantes en Tirreno-Adriático, Strade Bianche y Milán-San Remo

RCS Sport reveló la lista de equipos participantes en sus tres carreras de primavera pertenecientes al calendario del UCI World Tour: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico y Milán-San Remo. La gran novedad fue la invitación del Caja Rural – Seguros RGA, que cuenta en sus filas con Fernando Gaviria, que estará en la Carrera de los Dos Mares, tras haber sido también invitado para correr el Tour de Francia y el Tour Auvergne Rhône-Alpes, nueva denominación del Critérium du Dauphiné, además de clásicas del prestigio de Lieja-Bastoña-Lieja y Flecha Valona.

Preocupación en el ciclismo español

Los medios españoles y el movimiento ciclístico ibérico se encuentran preocupados ante la extraña y difícil situación a la que han llegado sus representantes tomando como referencia la edición de la Vuelta a España 2025 en la cual curiosamente no apareció ningún rutero del país entre los diez primeros de la clasificación general, lo que llama a la reflexión y la búsqueda de valores que rescaten las glorias de Induráin, Perico, Contador, auténticos campeones de España para el mundo.