Leonardo Paéz y Dario Chechi pasan a comandar la Andalucía Bike Race tras ganar la segunda etapa

La Andalucía Bike Race tuvo cambio de líderes en la categoría élite masculinas luego de disputarse la segunda etapa. El colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Chechi del Lee Cougan – Basso Factory Racing asumieron el liderato de la carrera andaluza tras la victoria.

El hasta entonces líder, el español David Valero sufrió un pinchazo a falta de 7 kilómetros, lo que privó a la dupla del Klimatiza Orbea Team repetir la victoria. Finalmente la pareja del LeeCougan-Basso se impuso con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 3 segundos. El tercer cajón del podio lo ocuparon Alessio Trabalza y Alessio Agostinelli también del Lee Cougan – Basso Factory Racing.

La etapa de 51 kilómetros contó con una subida inicial a Climbpro de casi 600 metros a lo largo de 10 kilómetros con 1000 metros de desnivel. En Jabalcuz fue el punto más alto, seguido de una pista con rampas exigentes, senderos estrechos, subidas cortas y explosivas, pasos de roca y bajadas rápidas entre olivares. La Sierra del Neveral, con bajadas largas, técnicas y divertidas fue el preludio antes de finalizar la etapa en el espectacular Olivo Arena tras casi 2000 metros de desnivel acumulado.

La carrera española de MTB continuará este jueves con la tercera y última etapa en tierras jienenses antes de viajar a Córdoba. El Olivo Arena volverá a acoger el final de una jornada intensa y muy rápida, con salida directa hacia el Castillo de Jaén por pistas anchas y rampas irregulares. La etapa recorrerá 47 kilómetros y contará con el atractivo de pendientes de entre el 6 y el 10% que exigen buena tracción y ritmo sostenido entre pasos de roca, curvas enlazadas y bajadas rápidas que serán clave para abrir diferencias. Todo ello en una etapa que llevará a los corredores a través de 1300 metros de desnivel.

*Con Información Andalucía Bike Race