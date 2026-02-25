Vuelta a República Dominicana: Wilmar Paredes 1° y Álvaro Hodeg 3° en el segundo capítulo

Finalizó la segunda etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana 2026 y los colombianos se hicieron volver a sentir como lo esperado. La victoria le correspondió al Team Medellín – EPM con Wilmar Paredes.

El antioqueño respondió a las expectativas y fue el más rápido en el segundo día de competencias, una jornada llana que se llevó a cabo en Santo Domingo, en un trayecto distancia de 133 kilómetros.

El corredor paisa fue el más rápido en el sprint final, derrotando al costarricense Jason Huertas (Team La Romana). En tercer lugar entró Álvaro Hodeg (Team Medellín – EPM), con el mismo tiempo de su compatriota.



Jason Huertas, Wilmar Paredes y Álvaro Hodeg, en el podio de la segunda etapa de la Vuelta a la Independencia. (Foto © Team Medellín-EPM)

En la clasificación general individual, el dominicano Danielky Cedeño (Team La Romana) sigue al frente. El pedalista local aventaja por cuatro segundos a Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM). El podio parcial lo completa el tico Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago).

Este jueves se correrá la tercera etapa de la ronda dominicana, una jornada montañosa, saliendo de Santa Domingo para terminar en Rancho Arriba. El recorrido de 158 kilómetros tendrá cuatro puertos categorizados.

Vuelta Independencia Republica Dominicana

Resultados Etapa 2 | Santo Domingo -> Santo Domingo (133 km)

1 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 3:00:42 2 Jason Huertas Team La Romana m.t. 3 Álvaro Hodeg Team Medellín-EPM m.t. 4 Damien Urciel Team Madras Cycling m.t. 5 Steven Polanco Verrazano-Santiago m.t. 6 Mathieu Pellegrin Team Madras Cycling m.t. 7 Ronald Geran Team Cama CDD m.t. 8 Roger Marte Inteja-IMCA m.t. 9 Jhonatan Ogando El Boro Cycling Team + 03:01 10 Rapahel Lautone Team Madras Cycling m.t.

Clasificaciones Completas