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Lennart Jasch se consagra campeón del Tour de Langkawi; Juan Guillermo Martínez el mejor colombiano
El Tour de Langkawi 2026 vio coronarse campeón al alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team). El corredor teutón, de 25 años, que desde la segunda etapa se puso líder, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final y sucedió en el palmarés de la carrera al francés Joris Delbove, ganador el año pasado.
El podio de la prestigiosa carrera malaya del calendario UCI lo completaron los españoles del Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone y Jan Castellón., quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente, a menos de un minuto del vencedor.
En cuanto a los colombianos, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en el puesto 26°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) ocupó la casilla 27°, Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) se clasificó 32° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) concluyó en la posición 93°.
La última etapa la ganó el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quien nuevamente fue el más rápido al sprint, logrando su tercera victoria en la carrera, luego de 188,3 kilómetros entre la localidad de Muar y la ciudad de Putrajaya, en el centro oeste de la Malasia peninsular.
Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 8 | Muar – Putrajaya (188,3 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|4:05:17
|2
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|3
|Christiaan van Rees
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|5
|Filippo Cettolin
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Rory Townsend
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|7
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|m.t.
|8
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|9
|Izzat Halil Mohamad
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|10
|Muh Imam Arifin
|Nusantara Cycling Team
|m.t.
|57
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|63
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|m.t.
|68
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|28:57:04
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:26
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:42
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:20
|5
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:37
|6
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:55
|7
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|2:56
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|2:58
|9
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|3:23
|10
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|3:30
|26
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|27
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|11:48
|32
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|13:45
|93
|Fernando Gaviria
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:01:59
Ruta
El Orgullo Paisa va por el título de la Vuelta a Nariño con una nómina de lujo
El equipo de ciclismo Orgullo Paisa confirmó la nómina de lujo con la que tomará la partida en la décima edición de la Vuelta a Nariño, consolidándose desde ya como uno de los máximos aspirantes al título. La tradicional escuadra antioqueña afina sus últimas estrategias para un certamen que promete emociones de principio a fin en el sur del país, consolidando el gran nivel del pelotón nacional.
Para esta exigente prueba, la formación paisa estructuró un bloque sumamente potente y equilibrado. Los ciclistas seleccionados para vestir los colores de la escuadra paisa son Santiago Gómez, Yeison Reyes, Kevin Castillo, Juan Pablo Colmenares, David Rodas, Alejandro Osorio y Bernardo Suaza. Esta plantilla combina a la perfección la juventud, la fortaleza para los terrenos de media montaña y la veteranía necesaria para controlar las etapas definitivas en la altura.
La décima versión de la carrera nariñense constará de cinco exigentes etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en diversos ecosistemas de la región. El espectáculo deportivo está plenamente garantizado, ya que la carrera no solo reunirá a lo mejor del talento local, sino que también contará con la selecta participación de equipos internacionales, lo que eleva el estatus y la competitividad de cada jornada.
La organización general está a cargo de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte, quienes han trabajado en perfecta articulación con la Liga de Ciclismo de Nariño y la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) para brindar todas las garantías de seguridad y espectáculo a los aficionados del deporte de las bielas.
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¡Victoria suramericana! Eduardo Sepúlveda gana la clásica japonesa Oita Urban
El ciclismo sudamericano inscribió con letras de oro su nombre en territorio japonés gracias a una soberbia actuación del argentino Eduardo Sepúlveda, integrante de la escuadra continental china Li Ning Star, quien se coronó campeón de la prestigiosa Oita Urban Classic, una de las exigentes pruebas de un día inscritas en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La competencia contó con un recorrido de 150,8 kilómetros, donde el pelotón debió afrontar un circuito técnico que seleccionó de forma natural a los aspirantes a la victoria, dejando la carrera viva únicamente para los más fuertes. En la parte final, Sepúlveda sacó a relucir su experiencia para filtrarse en el grupo selecto y marcar la diferencia en los instantes de mayor presión.
La definición de la clásica japonesa se resolvió mediante un vibrante embalaje en un lote reducido. Sepúlveda cruzó la línea de meta en la primera posición, dejando sin opciones a sus rivales y reclamando el escalón más alto del podio. El cuadro de honor de la competencia nipona lo completaron los corredores australianos Noah Blannin (Ccache x Bodywrap) y Elliot Schultz (Victoire Hiroshima), que finalizó en la tercera posición tras una intensa disputa.
La carrera que se llevó a vabo en el continente asiático también entregó notas positivas para el venezolano Leonel Quintero, quien representó al conjunto local Victoire Hiroshima, firmando una sólida actuación al cruzar la meta en la posición número 13, manteniéndose en los puestos de vanguardia y completando una destacable presentación internacional.
Resultados Oita Urban Classic Road Race (1.2)
Oita – Oita (150,8 km)
|1
|EduardoSepúlveda
|Li Ning Star
|3:19:53
|2
|Noah Blannin
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|3
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|m.t.
|4
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|m.t.
|5
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:03
|6
|Toki Sawada
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:05
|7
|Yuma Koishi
|Kinan Racing Team
|0:05
|8
|Yoshiki Terada
|Team UKYO
|0:08
|9
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|0:08
|10
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:44
|11
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|1:39
|12
|Masaki Yamamoto
|VC Fukuoka
|1:41
|13
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|2:00
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: reveladas las plantillas de las 17 escuadras participantes
Serán 17 equipos y 162 ciclistas los que afrontarán las nueve etapas del Clásico RCN Sistecrédito 2026, que se disputará entre el 17 y el 25 de octubre.
El actual campeón, Diego Camargo, encabezará al Team Medellín EPM en la defensa del título 2025. El corredor contará con el respaldo de una experimentada formación en la que aparecen figuras como Óscar Sevilla, Walter Vargas, Robigzon Oyola y Daniel Méndez, entre otros.
Pero el campeón no estará solo en la disputa por el protagonismo. El Team Sistecrédito, subcampeón de la pasada edición, volverá a la carretera con Edgar Pinzón y Wilson Peña, como dos de sus principales referentes. El NU Colombia pondrá en carrera a corredores de la experiencia de Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, mientras que el Orgullo Paisa tendrá entre sus cartas a Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN en una edición anterior, y Yeison Reyes.
A este grupo se suman Sergio Henao, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Bernardo Suaza, Juan Diego Alba, Andrés Camilo Ardila y muchos otros corredores que llegan con objetivos particulares y con la posibilidad de convertirse en protagonistas durante las nueve jornadas.
Uno de los aspectos importantes de la edición 2026 será nuevamente la participación de los corredores de la categoría sub-23. La reglamentación vigente establece la obligación de alinear dos deportistas de esta categoría, mientras algunas escuadras han decidido apostar por un número mayor de jóvenes como parte de sus procesos de formación y renovación del ciclismo colombiano.
LOS 17 EQUIPOS Y SUS NÓMINAS OFICIALES
|TEAM MEDELLÍN EPM
|TEAM SISTECRÉDITO
|1. Diego Andrés Camargo Pineda
|11. Wilson Stiven Peña Molano
|2. Óscar Miguel Sevilla Rivera
|12. Édgar Andrés Pinzón Villalba
|3. Daniel Alejandro Méndez
|13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz
|4. David Alejandro González Suesca
|14. José Misael Urian Caro
|5. Wilmar Andrés Paredes Zapata
|15. Juan Diego Hoyos Cano
|6. Robigzon Leandro Oyola Oyola
|16. Juan Diego Guerrero Arias
|7. Walter Alejandro Vargas Álzate
|17. Estiven García Gómez
|8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo
|18. Mauricio Zapata Arboleda
|9. Martín Restrepo López
|19. Cristian Damián Vélez Riveros
|10. Yeferson Camargo Pineda
|20. José Manuel Ortiz Patiño
|DT: José Julián Velásquez
|DT: Gabriel Jaime Vélez Rico
|NU COLOMBIA
|ORGULLO PAISA
|21. Rodrigo Contreras Pinzón
|31. Kevin David Castillo Miranda
|22. Sergio Luis Henao Montoya
|32. Yeison Sebastián Reyes Ortega
|23. Javier Ernesto Jamaica Mejía
|33. Bernardo Albeiro Suaza Arango
|24. Sebastián Henao Gómez
|34. David Santiago Gómez Marín
|25. Juan Diego Alba Bolívar
|35. Alejandro Osorio Carvajal
|26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez
|36. Juan Felipe Osorio Arboleda
|27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala
|37. Jhonatan Restrepo Valencia
|28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros
|38. Juan Pablo Colmenares Gómez
|29. Esteban Hoyos Castro
|39. David Rodas Aguirre
|30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez
|40. José Miguel Aristizábal Tobón
|DT: Gabriel Jaime Mesa
|DT: Juan Pablo Suárez Suárez
|TEAM GARROTEROS
|FUNRV VIMA MACHINE
|41. Daniel Fernando Rey Landazábal
|51. Jhoan Stiven Marín Vega
|42. Sebastián Vélez Naranjo
|52. Santiago Vélez Vergara
|43. Nicolás Guzmán Macías
|53. Jhon Eduard Patiño Reyes
|44. David Andrés Figueroa Rincón
|54. Gabriel Andrés Corrales Ramos
|45. Juan Esteban Bravo Blanco
|55. Keiner Steef Montoya Álzate
|46. Miller Alexander Hurtado Martínez
|56. José Luis Ávila Cruz
|47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes
|57. Juan Pablo González Ortiz
|48. Sergio Osorio Arroyave
|58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar
|49. David Guillermo Meneses León
|59. Andrés Camilo López Moncada
|50. Kevin Fernando Serrano Barroso
|60. Juan David Marín Rivera
|DT: Óscar Bohórquez Barrera
|DT: Jhon Fredy Maldonado Garzón
|AGUARDIENTE NÉCTAR – CUNDINAMARCA
|TEAM BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
|61. Juan Sebastián Sáenz Marín
|71. Yeferson Johani Olivares
|62. Marlon David Garzón Herrera
|72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy
|63. Carlos Erney Mayorca Beltrán
|73. David Sebastián Riaño Pineda
|64. Hernán Darío Gómez Joya
|74. Juan Diego Estupiñán Díaz
|65. Juan David Forero Sastoque
|75. David Fernando Umba Poveda
|66. Juan David Bernal Rincón
|76. Yeison Sebastián Cruz Arias
|67. José Luis Morales Castiblanco
|77. Johan Sneider Hernández
|68. Giovanny Steban Lizca Carpeta
|78. Miller Esteban Plazas
|69. Kevin Santiago Laitón Torres
|DT: Ángel Yecid Camargo Ochoa
|70. Juan Esteban González Acosta
|DT: Christian Camilo Torres
|FUERZAS ARMADAS
|SHC CYCLING TEAM
|81. Luis Miguel Socha Rojas
|91. William Andrés Guasca Cristancho
|82. Neyder Yesid Porras Porras
|92. Cristian Camilo Torres Calderón
|83. Jack Brandon Vargas Herrera
|93. José Alejandro Ortega Albarracín
|84. Erick Santiago Muriel Díaz
|94. Andrés Sebastián Umbarila
|85. Cristian Darío Maldonado Maldonado
|95. Brandon Yesid Urrego Vergara
|86. Jerson David Riaño Chaparro
|96. Camilo Monroy Samper
|87. Carlos Andrés Guerra Cardona
|97. Julián David Sánchez Rodríguez
|88. Jhon Fredy Ávila Caro
|98. Ricardo Yepes Rodríguez
|DT: Marvin Vanegas Mancera
|99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas
|100. Julián David Barreto Bejarano
|DT: Jhon Fredy Núñez Bustos
|EBSA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ
|GW ERCO SPORTFITNESS ENVÍA
|101. Rafael Steven Pineda Pineda
|111. Óscar Santiago Garzón
|102. Juan Pablo Restrepo Herrera
|112. Adrián Camilo Bustamante
|103. Brayan Estiven Molano Alvarado
|113. Juan Carlos López Moreno
|104. Edwin Alejandro Patiño Bello
|114. Brandon Alejandro Rojas
|105. Juan David Zuluaga Cardona
|115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez
|106. Michael Armando Moreno Moreno
|116. Daniel Felipe Carvajal
|107. Samuel Martínez Jiménez
|117. Ángel Alexander Gil Sánchez
|108. Diego Armando Soraca Cabezas
|118. Felipe Bravo Pareja
|DT: Wilson Alexander Marentes
|119. Freddy Alejandro Ávila
|120. Jefferson Armando Ruiz Acuña
|DT: Luis Alfonso Cely
|FTB CELUCAMBIO
|CRIC NACIONAL
|121. Santiago Escudero
|131. Edwar Rondón Buitrago
|122. Rosmin Joel Barón Pérez
|132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala
|123. Juan Sánchez
|133. Juan Manuel Viveros Cotaza
|124. Sebastián Aguja
|134. Brayan Fernando Ruiz Conejo
|125. Gabriel Hernández Cogollos
|135. Jorge Luis Rojas Mejía
|126. Johan Felipe Vergara Rodríguez
|136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe
|127. José Manuel Castro Vásquez
|137. Víctor Hugo Valencia Peña
|128. Andair Ramírez González
|138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu
|DT: Alexander Hernández Buitrago
|139. Diego Andrés Benavides Nati
|140. Leison Damián Maca Viveros
|DT: Edwin Geovanni Hernández
|TEAM FUNDECOM TOUR & NATIVA KOM
|CHÍA CIUDAD DE LA LUNA
|141. Esneider Arley Báez Vanegas
|151. Jerson David Arias Torres
|142. Saúl Burgos Díaz
|152. Cristian Felipe Pérez Hincapié
|143. Cristian Villamil
|153. José Daniel Bolívar Guevara
|144. Alejandro Morales Ospina
|154. Manuel Fernando Gualteros
|145. Juan Felipe Medina Torres
|155. Tomás Saldarriaga Berdugo
|146. Mario Castaño
|156. Esteban Jaramillo García
|147. Jorge Rincón Albarracín
|157. Andrés Santiago Silva
|148. Michael Suárez Guerrero
|158. Fidel Camilo Alvis Tovar
|149. Esteban Cuartas Betancur
|159. Yerson Eduardo Sánchez
|150. Santiago Hernández Bernal
|160. Juan Manuel Hernández
|DT: Marco Tulio Bustamante
|DT: Danilo Alvis Zabala
|TOLIMA ES PASIÓN
|161. Juan Camilo Espitia Castañeda
|162. Emilio Echavarría Bustamante
|163. Diego Fernando Cuervo Niño
|164. Juan Pablo Sossa Sánchez
|165. Daniel Steven Arévalo Hernández
|166. Moisés Camelo Laguna
|167. Kevin Nazario Arango Fuentes
|168. Diego Fernando Vargas Reina
|169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo
|170. Diego Andrés Benavides Nati
|DT: Nazario Arango Jiménez
*Con Información Prensa Clásico RCN