Lennart Jasch se consagra campeón del Tour de Langkawi; Juan Guillermo Martínez el mejor colombiano

El Tour de Langkawi 2026 vio coronarse campeón al alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team). El corredor teutón, de 25 años, que desde la segunda etapa se puso líder, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final y sucedió en el palmarés de la carrera al francés Joris Delbove, ganador el año pasado.

El podio de la prestigiosa carrera malaya del calendario UCI lo completaron los españoles del Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone y Jan Castellón., quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente, a menos de un minuto del vencedor.



Abel Balderstone, Lennart Jasch y Jan Castellón, en el podio del Tour de Langkawi 2026. (Foto Caja Rural-Seguros RGA © Sprint Cycling)

En cuanto a los colombianos, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en el puesto 26°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) ocupó la casilla 27°, Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) se clasificó 32° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) concluyó en la posición 93°.

La última etapa la ganó el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quien nuevamente fue el más rápido al sprint, logrando su tercera victoria en la carrera, luego de 188,3 kilómetros entre la localidad de Muar y la ciudad de Putrajaya, en el centro oeste de la Malasia peninsular.

Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Resultados Etapa 8 | Muar – Putrajaya (188,3 km)

1 Matteo Malucelli XDS Astana Team 4:05:17 2 Riley Pickrell Modern Adventure Pro Cycling m.t. 3 Christiaan van Rees Team Picnic PostNL m.t. 4 Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA m.t. 5 Filippo Cettolin Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 6 Rory Townsend Unibet Rose Rockets m.t. 7 Mathis Le Berre Team TotalEnergies m.t. 8 Daniel Cavia Burgos Burpellet BH m.t. 9 Izzat Halil Mohamad Malaysia Pro Cycling m.t. 10 Muh Imam Arifin Nusantara Cycling Team m.t. 57 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL m.t. 63 Martín Santiago Herreño Bardiani CSF Faizanè m.t. 68 Edward Cruz Bardiani CSF Faizanè m.t.



Lennart Jasch con el trofeo de campeón del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Tudor Pro Cycling Team)

Clasificación General Final