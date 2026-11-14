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Ruta

Daniel Hoyos mantiene el pulso firme en Venezuela y lidera la Vuelta a Trujillo a falta de una jornada

Publicado

Hace 59 mins

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El caldense Daniel Hoyos defiende el liderato en la penúltima etapa y queda a un paso del título en la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)
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Vuelta a Trujillo 2026: Daniel Hoyos se afianza en el liderato y Juan Ruiz gana la tercera etapa

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El caldense Daniel Hoyos, en el podio como líder de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Aldemar Herrera)
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Luis Mora gana la segunda etapa de la Vuelta a Trujillo y Daniel Hoyos sigue al frente de la general

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12 noviembre, 2026

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El venezolano Luis Mora ganó la segunda etapa de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)
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