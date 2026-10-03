El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera

El ciclismo mundial vivió un momento histórico y profundamente conmovedor antes del inicio del Giro dell’Emilia, escenario elegido para la última carrera profesional de Nairo Quintana. Antes de que se diera el pedalazo inicial de la clásica italiana, el pelotón internacional se unió para rendirle un merecido homenaje al boyacense, formando un emotivo camino de honor con sus bicicletas en alto. El corredor colombiano, visiblemente emocionado, cruzó este pasillo bajo los aplausos de sus compañeros y rivales, quienes reconocieron de pie la grandeza de una leyenda que marcó una época dorada en las carreteras de todo el mundo.

Este homenaje resalta el enorme impacto del pedalista de Cómbita, considerado unánimemente como el ciclista más importante de las últimas décadas en Colombia y un referente absoluto a nivel mundial. Su trayectoria no solo transformó el deporte nacional, sino que inspiró a toda una generación de escarabajos que se atrevieron a soñar con conquistar Europa. Con su característico estilo escalador y combativo, Quintana se ganó el respeto en el pelotón internacional y de la afición, consolidando un legado de constancia y pundonor difícil de igualar.



Nairo Quintana rodeado de su familia, en su emotiva despedida del ciclismo profesional. (Foto © Movistar Team)

La carrera sirvió además como el marco perfecto para que el escarabajo vistiera por última vez los colores del Movistar Team, la escuadra telefónica con la que alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo y con la que regresó para cerrar con broche de oro su ciclo profesional. Fue vistiendo estos mismos colores que construyó sus gestas más memorables, incluyendo el histórico título del Giro de Italia en 2014 y la memorable victoria en la Vuelta a España en 2016, además de sus múltiples podios en el Tour de Francia que hicieron vibrar a todo el país.

Con este último adiós en territorio italiano, el mismo país donde consiguió su primer gran triunfo europeo en 2012, Nairo puso fin a 17 temporadas en la élite mundial del ciclismo. Aunque cuelga la bicicleta de manera oficial, su vínculo con el deporte continuará vigente a través de sus proyectos personales, como su próximo Gran Fondo en Cartagena y su rol impulsando nuevos talentos. El pelotón avanza, pero las carreteras del mundo jamás olvidarán las gloriosas páginas escritas por las piernas del indomable ‘Nairoman’.