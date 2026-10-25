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Ruta

Callum Ormiston conquista el título africano de ruta y sucede a Merhawi Kudus

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Callum Ormiston, el nuevo campeón africano de ciclismo en ruta. (Foto © Ethio Cycling News)
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