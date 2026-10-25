Ruta
Callum Ormiston conquista el título africano de ruta y sucede a Merhawi Kudus
El ciclista sudafricano Callum Ormiston se consagró campeón africano de ciclismo en ruta tras adjudicarse la victoria en una competencia de alto nivel. Con este triunfo, Ormiston inscribió su nombre en la historia deportiva del continente y se convirtió en el sucesor del eritreo Merhawi Kudus, quien ostentaba el título hasta esta edición y se tuvo que conformar con el 6° puesto.
Detrás del flamante campeón sudafricano, el segundo lugar y la medalla de plata quedaron en manos del marroquí Driss El Alouani. Por su parte, el eritreo Hebron Berhane completó las posiciones de honor al cruzar la meta en la tercera posición.
La carrera tuvo como escenario la ciudad portuaria de Kisumu, una localidad ubicada geográficamente al oeste de Kenia. Los ciclistas debieron enfrentarse a las particulares condiciones de esta región, cuya altitud y clima añadieron un factor de complejidad a la jornada deportiva desarrollada a las orillas del majestuoso lago Victoria.
El circuito constó de un exigente recorrido total de 153 kilómetros, diseñado para poner a prueba la resistencia y la estrategia de los máximos exponentes del ciclismo en África. La dureza del trazado seleccionó de forma natural a los corredores más fuertes, coronando finalmente a Ormiston como el nuevo monarca de la ruta africana.
Resultados Campeonato Africano de Ruta 2026 – Élite
Kisumu – Kisumu (153 km)
|1
|Callum Ormiston
|Sudáfrica
|3:44:02
|2
|Driss El Alouani
|Marruecos
|0:20
|3
|Hebron Berhane
|Eritrea
|0:34
|4
|Charles Kamigu
|Uganda
|0:43
|5
|Neriah Meunier
|Senegal
|0:43
|6
|Merhawi Kudus
|Eritrea
|0:43
|7
|Shemu Nsengiyumva
|Ruanda
|0:43
|8
|Samuel Niyonkuru
|Ruanda
|0:43
|9
|Awet Aman
|Eritrea
|0:43
|10
|Gustav Basson
|Sudáfrica
|1:33
Ruta
Javier Jamaica se corona campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2026; Rodrigo Contreras gana la crono final
El ciclista bogotano Javier Jamaica se consagró campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2026, logrando de esta manera suceder en el trono a Diego Camargo. Tras nueve intensos días de competencia a lo largo de la geografía nacional, el corredor del equipo NU Colombia alcanzó su primer título en el prestigioso certamen conocido popularmente como el ‘Duelo de Titanes’.
La hazaña de Jamaica se consolidó definitivamente en las carreteras de Medellín, luego de defender con solidez y categoría el liderato de la clasificación general en la decisiva contrarreloj individual. La destacada actuación de su escuadra en el podio final de la carrera la completó su compañero de equipo, Camilo Ardila (NU Colombia), quien se quedó con el segundo lugar, mientras que Kevin Castillo (Orgullo Paisa) ocupó la tercera casilla tras una reñida disputa con Rodrigo Contreras (NU Colombia).
Por otra parte, el «Duelo de Titanes» premió el talento de las nuevas promesas del pedalismo nacional en sus clasificaciones secundarias. Jaider Muñoz, en representación del Team Sistecrédito, obtuvo el título como el mejor corredor de la categoría Sub-23, en tanto que Michael Moreno, adscrito al equipo EBSA, se llevó los honores al consagrarse como el mejor novato de esta edición.
La emocionante jornada de cierre consistió en una crono final de 17,2 kilómetros que conectó al Edificio Inteligente de EPM con el mítico Alto de Las Palmas. La victoria de la etapa quedó en manos del ciclista Rodrigo Contreras, quien detuvo el cronómetro con un tiempo oficial de 42 minutos y 37 segundos, imponiéndose con autoridad en la jornada de clausura.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados *CRI – Etapa 9 | Medellín › Alto de Las Palmas (17,2 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|NU Colombia
|42:37
|2
|Wiln Peña
|Team Sistecredito
|0:03
|3
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:15
|4
|Javier Jamaica
|NU Colombia
|0:57
|5
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|0:59
|6
|Michael Moreno
|EBSA
|1:08
|7
|Camilo Ardila
|NU Colombia
|1:13
|8
|Diego Cuervo
|Tolima es Pasión
|1:22
|9
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|1:48
|10
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|2:06
Clasificación General Final
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|30:33:24
|2
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:24
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|4:24
|4
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|4:43
|5
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|9:05
|6
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|10:07
|7
|Daniel Hoyos
|CRIC Nacional
|10:15
|8
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|11:39
|9
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|11:53
|10
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|13:31
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que este año disputa su sexagésima quinta edición, cuenta con grandes actuaciones de los escarabajos, quienes han sido protagonistas de primer orden a lo largo de su historia, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 27 títulos colombianos. El antioqueño Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de todas las ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 15 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue el año pasado con Óscar Santiago Garzón 1°, Carlos Gutiérrez 2° y Cristian Camilo Muñoz 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2025 🥇 Óscar Santiago Garzón🥈 Carlos Gutiérrez 🥉 Cristian Muñoz
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago
Ruta
La Vuelta del Porvenir evoluciona y presenta su nueva identidad como Vuelta Juvenil Sistecrédito
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó la nueva identidad gráfica de la Vuelta Juvenil & Tour Femenino Sistecrédito, una renovación que marca una nueva etapa para dos de las competencias más representativas del calendario nacional de ruta y que reúne, bajo una misma imagen, el desarrollo del talento juvenil y el crecimiento del ciclismo femenino colombiano.
Como parte de esta actualización, la tradicional Vuelta del Porvenir pasa a denominarse Vuelta Juvenil Sistecrédito, un nombre que identifica de manera directa la categoría protagonista de la competencia masculina y refuerza su propósito de impulsar a las nuevas generaciones de ciclistas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.
El cambio de denominación llega en un año especial para la historia de ambas carreras: la Vuelta Juvenil celebrará su 42.ª edición, mientras que el Tour Femenino Sistecrédito disputará su 22.ª edición, consolidando la continuidad de dos eventos fundamentales para el desarrollo y la proyección del ciclismo colombiano.
La nueva imagen integra los nombres de las dos competencias en una propuesta gráfica compartida, que conserva la identidad de Sistecrédito como patrocinador principal y fortalece la presentación conjunta de estos eventos dentro del calendario nacional.
Más allá de una renovación visual, esta actualización busca proyectar una identidad clara y unificada para dos carreras que cumplen un papel importante en la formación deportiva, la competencia y la identificación de nuevos talentos, tanto en la rama masculina juvenil como en las categorías femeninas élite, Sub-23 y juvenil.
En 2026, la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino Sistecrédito se disputarán del 4 al 8 de noviembre en el Valle del Cauca, con cinco jornadas de competencia que recorrerán diferentes municipios del departamento. La programación contempla etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, en un recorrido que reunirá a las futuras figuras del ciclismo nacional.
Con esta nueva identidad, la Federación Colombiana de Ciclismo reafirma su compromiso con la promoción del ciclismo juvenil y femenino, la consolidación de sus competencias nacionales y la construcción de escenarios para el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.
*Con Información de Fedeciclismo