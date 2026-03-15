Connect with us

Ruta

Kevin Rincón se llevó el título juvenil en la Clásica de Rionegro 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

El juvenil Kevin Rincón ganó la última etapa de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Wilmar Paredes se coronó campeón de la Clásica de Rionegro 2026; Johan Colón victorioso en el circuito final

Publicado

Hace 18 mins

el

14 marzo, 2026

Por

El antioqueño Wilmar Paredes, nuevo campeón de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)
Seguir leyendo

Ruta

Clásica de Rionegro: Diana Peñuela se llevó la etapa final y revalidó el título del año pasado

Publicado

Hace 1 hora

el

14 marzo, 2026

Por

La caldense Diana Peñuela, ganadora de la tercera etapa de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)
Seguir leyendo

Ruta

Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: listado de preinscritos

Publicado

Hace 3 horas

el

14 marzo, 2026

Por

Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, defenderá su título en su tierra natal, Montería. (Foto FCC © @santiagosportsphotographer)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.