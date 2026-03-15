Kevin Rincón se llevó el título juvenil en la Clásica de Rionegro 2026

La competencia juvenil tuvo en acción a 69 corredores que enfrentaron 10 vueltas al circuito. A partir de la quinta vuelta se presentó el movimiento clave del día cuando seis ciclistas lograron desprenderse del lote y alcanzar una ventaja superior a los dos minutos sobre el grupo principal.

Con el paso de las vueltas la diferencia se mantuvo y al final cinco corredores quedaron al frente de la carrera: Santiago Quintero y Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness), Juan Gabriel Gómez (Team Sistecrédito), Simón Loaiza (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) y Kevin Rincón (Threshold Team Milo Sáfer). Entre ellos no solo se disputaban la etapa, sino también la clasificación general.

En el ascenso final, Kevin Rincón lanzó un potente ataque, sacó toda su fortaleza en la subida y cruzó primero en la meta, superando por dos segundos a Juan Gabriel Gómez. Con esta actuación Rincón se proclamó campeón de la Clásica en la categoría juvenil. Por su parte, Juan Esteban Sánchez del Orgullo Paisa se quedó con el título de los sprints especiales.

De esta manera concluyó una nueva edición de la Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, una competencia que reunió a lo mejor del ciclismo regional y nacional, y que durante tres días convirtió a las calles del municipio en escenario de espectáculo deportivo, esfuerzo y pasión por la bicicleta.



Juan Gabriel Gómez, Kevin Rincón y Alejandro Pamplona, en el podio de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)

CLASIFICACIONES COMPLETAS

*Con Información Prensa Clásica de Rionegro