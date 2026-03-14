Isaac del Toro ganó en Camerino y quedó a un paso del título de la Tirreno-Adriático 2026

El mexicano Isaac del Toro firmó este sábado una tremenda exhibición al imponerse en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, disputada entre San Severino Marche y Camerino sobre 188 kilómetros, en una jornada clave para la clasificación general. El corredor de UAE Team Emirates-XRG remató con autoridad en la subida final y consolidó su liderato en la Carrera de los Dos Mares.

Del Toro, que ya vestía la camiseta azul de líder al inicio del día, respondió con jerarquía en el terreno más exigente de la etapa y terminó llevándose la victoria parcial por delante del noruego Tobias Halland Johannessen, segundo a 3 segundos, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson entró tercero en la lucha de favoritos y siguió cediendo terreno en la general.

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LA FENOMENAL VICTORIA de Isaac del Toro en la etapa 6️⃣ de Tirreno-Adriático (San Severino Marche › Camerino, 188 Kms).🐂👏🔥



🗣️ Del Toro es más LÍDER de la carrera de los dos mares a un solo día del FINAL😱🚴🏻‍♂️🇲🇽🔱💙pic.twitter.com/fYDKUTckc5 — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) March 14, 2026

La fracción presentaba un perfil de alta exigencia, con final explosivo en Camerino, rampas decisivas y más de 4.000 metros de desnivel acumulado, un terreno ideal para que los hombres de la clasificación general marcaran diferencias. Allí, Isaac del Toro volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada y que tiene piernas, cabeza y equipo para defender la carrera hasta el final.

En la clasificación general, el de Ensenada (Baja California) reforzó su liderato y quedó más líder a falta de solo una etapa para el cierre de la Tirreno-Adriático 2026. Del Toro manda con 42 segundos sobre Giulio Pellizzari y 43 sobre Matteo Jorgenson, una renta importante antes del último día de competencia este domingo entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto sobre 142 kilómetros, que en principio no debería alterar de forma sustancial la pelea por un título que apunta a llevarse el mexicano para las huestes del UAE Team Emirates-XRG.

Tirreno-Adriático (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | San Severino Marche – Camerino (188 km)

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 4:46:50 2 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:03 3 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike ,, 4 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe 0:09 5 Giulio Ciccone Lidl – Trek 0:11 6 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:11 7 Ben Healy EF Education – EasyPost 0:21 8 Magnus Sheffield INEOS Grenadiers 0:25 9 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 0:27 10 Andrea Vendrame Team Jayco AlUla 0:32 23 Nairo Quintana Movistar Team 3:14 93 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 22:20



Isaac del Toro, en el podio como líder de Tirreno-Adriático 2026. (Foto © LaPresse)

Clasificación General Individual