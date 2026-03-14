Pedalazos en Colombia y el Mundo

Sistecrédito a la espera de respuesta en Italia

El equipo colombiano que dirigen Gabriel Jaime y Pablo Vélez sigue a la espera de una respuesta por parte de los organizadores del Giro de Italia Sub-23 para el cual se han postulado. Hasta el momento no se conoce respuesta a ningún equipo, pero de antemano se conoce la dificultad para una invitación a equipos distintos a los denominados “Equipos de desarrollo” pertenecientes a las grandes escuadras World Tour o pro-continentales los que seguramente serán invitados en su mayoría a totalidad dejando poco espacio a escuadras tanto europeas como de otras latitudes para ser invitadas.

Luto en el ciclismo: fallece conocido mecánico

Marcos Amaya quien fuera mecánico de los equipos Café de Colombia y otras destacadas escuadras en los años 80-90 falleció el lunes anterior en la ciudad de Tunja luego de una intervención quirúrgica. Amaya residió muchos años en Bogotá ejerciendo en su domicilio la profesión de mecánico de alto nivel profesional y hace 2 años se había trasladado a Duitama en la compañía de su familia y allí seguía laborando en su taller particular. El director de la Revista Mundo Ciclístico y su grupo de periodistas y funcionarios presentan a su esposa e hijos un mensaje de condolencia y solidaridad ante la partida de un gran amigo de esta casa periodística.

Team Medellín apela sanción

Fuentes cercanas al conjunto dirigido por Julián Velásquez permiten afirmar que ante la sanción impuesta por la UCI que le impide competir por un término de 30 días en razón a la violación de los parámetros del Pasaporte Biológico en dos oportunidades en el espacio de un año, el equipo presentará la apelación a que tiene derecho puesto que existen argumentos suficientes para la defensa. Vale la pena aclarar que cuando se menciona el término “Alteraciones en el Pasaporte Biológico” no necesariamente se tiene que interpretar como casos de dopaje convencional pues esto conduce directamente a sanción al ciclista involucrado y esa alteración puede tener diversos orígenes.

Vuelta al Valle después de Panamericanos

La actividad ciclística nacional e internacional se hace cada vez más intensa y es así como la semana próxima en Montería se llevará a cabo el Campeonato Panamericano de Ciclismo en ruta del 16 al 22 de marzo y a la semana siguiente los mejores equipos y corredores estarán disputando la Vuelta al Valle del 25 al 29 del mismo mes prosiguiendo después de la semana santa con la tradicional Clásica de Anapoima desde el 7 hasta el 10 de abril.

Isaac Del Toro y Giulio Pellizari, almas gemelas

Los dos fueron primero y segundo del Tour del Avenir 2023. Desde entonces el ciclismo los ha convertido en rivales y amigos, encontrándose continuamente, el año pasado en el Giro de Italia y este año en la Tirreno-Adriático que se disputa actualmente, en la que rivalizan por la camiseta de líder. Curiosamente los dos habitan en San y Marino en el mismo edificio, pero no comparten sesiones. Lo que si juegan es Fifa en un restaurante donde el italiano está enseñando al mexicano los secretos de una auténtica dieta a la italiana. En cuanto a edades, los separan solamente seis días ya que nacieron en el mismo año y mes (noviembre 21 Pellizzari y 27 noviembre Del Toro).

Gerardo Márquez, designado como nuevo presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo

El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, ha sido designado presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC). Con este nombramiento, el funcionario pasa a dirigir el organismo rector del ciclismo del vecino país, asumiendo la responsabilidad de la planificación y ejecución de las políticas deportivas del ente federativo. Durante su gestión como mandatario regional en Trujillo, Márquez impuso diversas actividades, entre las que destacan: El restablecimiento de la Vuelta a Trujillo, la creación del Clásico José Gregorio Hernández y la conformación del equipo de ciclismo Gobierno de Trujillo – La Guacamaya.

Milano- Sanremo, auténtico ultra ciclismo

Los organizadores de la icónica prueba italiana de carácter mundial han anunciado el incremento en su edición número 126 (Primera en 1907), pasando de los 291 kilómetros de los últimos años a 298 km, lo que la convierte en una autentica maratón ciclística para los profesionales de este deporte que aceptan tal desafío. La prueba que se correrá el próximo 21 de marzo, será la segunda aparición en temporada de Tadej Pogacar luego de imponerse en la Strade Bianche y buscará finalmente ganar en la Vía Roma de San Remo una prueba en la que ha sido dos veces tercero, perdiendo al embalaje el año anterior con Mathieu van der Poel y Filippo Ganna.