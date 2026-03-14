Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Sistecrédito a la espera de respuesta en Italia
El equipo colombiano que dirigen Gabriel Jaime y Pablo Vélez sigue a la espera de una respuesta por parte de los organizadores del Giro de Italia Sub-23 para el cual se han postulado. Hasta el momento no se conoce respuesta a ningún equipo, pero de antemano se conoce la dificultad para una invitación a equipos distintos a los denominados “Equipos de desarrollo” pertenecientes a las grandes escuadras World Tour o pro-continentales los que seguramente serán invitados en su mayoría a totalidad dejando poco espacio a escuadras tanto europeas como de otras latitudes para ser invitadas.
Luto en el ciclismo: fallece conocido mecánico
Marcos Amaya quien fuera mecánico de los equipos Café de Colombia y otras destacadas escuadras en los años 80-90 falleció el lunes anterior en la ciudad de Tunja luego de una intervención quirúrgica. Amaya residió muchos años en Bogotá ejerciendo en su domicilio la profesión de mecánico de alto nivel profesional y hace 2 años se había trasladado a Duitama en la compañía de su familia y allí seguía laborando en su taller particular. El director de la Revista Mundo Ciclístico y su grupo de periodistas y funcionarios presentan a su esposa e hijos un mensaje de condolencia y solidaridad ante la partida de un gran amigo de esta casa periodística.
Team Medellín apela sanción
Fuentes cercanas al conjunto dirigido por Julián Velásquez permiten afirmar que ante la sanción impuesta por la UCI que le impide competir por un término de 30 días en razón a la violación de los parámetros del Pasaporte Biológico en dos oportunidades en el espacio de un año, el equipo presentará la apelación a que tiene derecho puesto que existen argumentos suficientes para la defensa. Vale la pena aclarar que cuando se menciona el término “Alteraciones en el Pasaporte Biológico” no necesariamente se tiene que interpretar como casos de dopaje convencional pues esto conduce directamente a sanción al ciclista involucrado y esa alteración puede tener diversos orígenes.
Vuelta al Valle después de Panamericanos
La actividad ciclística nacional e internacional se hace cada vez más intensa y es así como la semana próxima en Montería se llevará a cabo el Campeonato Panamericano de Ciclismo en ruta del 16 al 22 de marzo y a la semana siguiente los mejores equipos y corredores estarán disputando la Vuelta al Valle del 25 al 29 del mismo mes prosiguiendo después de la semana santa con la tradicional Clásica de Anapoima desde el 7 hasta el 10 de abril.
Isaac Del Toro y Giulio Pellizari, almas gemelas
Los dos fueron primero y segundo del Tour del Avenir 2023. Desde entonces el ciclismo los ha convertido en rivales y amigos, encontrándose continuamente, el año pasado en el Giro de Italia y este año en la Tirreno-Adriático que se disputa actualmente, en la que rivalizan por la camiseta de líder. Curiosamente los dos habitan en San y Marino en el mismo edificio, pero no comparten sesiones. Lo que si juegan es Fifa en un restaurante donde el italiano está enseñando al mexicano los secretos de una auténtica dieta a la italiana. En cuanto a edades, los separan solamente seis días ya que nacieron en el mismo año y mes (noviembre 21 Pellizzari y 27 noviembre Del Toro).
Gerardo Márquez, designado como nuevo presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo
El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, ha sido designado presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC). Con este nombramiento, el funcionario pasa a dirigir el organismo rector del ciclismo del vecino país, asumiendo la responsabilidad de la planificación y ejecución de las políticas deportivas del ente federativo. Durante su gestión como mandatario regional en Trujillo, Márquez impuso diversas actividades, entre las que destacan: El restablecimiento de la Vuelta a Trujillo, la creación del Clásico José Gregorio Hernández y la conformación del equipo de ciclismo Gobierno de Trujillo – La Guacamaya.
Milano- Sanremo, auténtico ultra ciclismo
Los organizadores de la icónica prueba italiana de carácter mundial han anunciado el incremento en su edición número 126 (Primera en 1907), pasando de los 291 kilómetros de los últimos años a 298 km, lo que la convierte en una autentica maratón ciclística para los profesionales de este deporte que aceptan tal desafío. La prueba que se correrá el próximo 21 de marzo, será la segunda aparición en temporada de Tadej Pogacar luego de imponerse en la Strade Bianche y buscará finalmente ganar en la Vía Roma de San Remo una prueba en la que ha sido dos veces tercero, perdiendo al embalaje el año anterior con Mathieu van der Poel y Filippo Ganna.
Ruta
Harold Tejada da la sorpresa y gana de forma espectacular la sexta etapa de la París-Niza
En un final lleno de emociones, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) ganó la sexta etapa de la París-Niza 2026. El escarabajo se quedó con el triunfo tras un ataque lejano, luego de recorrer de 179,3 kilómetros entre las localidades francesas de Barbentane y Apt.
“Gracias a todo mi equipo, estuvieron muy atentos durante todo el día, tuvimos mucho problemas mecánicos, pero al final pudimos celebrar. Esto es increíble, después de siete años consigo mi primera victoria en el World Tour, esto es ciclismo y hoy tuve mi revancha”, dijo Tejada.
El escarabajo de 28 años sorprendió a los sprinters para llevarse una gran victoria, por delante del francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y del británico Lewis Askey (NSN Cycling Team), que llegaron encabezando el grupo de favoritos, en el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al resto de los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en el puesto 15°, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), que sigue afectado por una gripa, finalizó en la casilla 86° a más de 6 minutos de su compatriota.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios en los primeros puestos y el danés Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) mantuvo su comoda ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), que conservó el segundo puesto a 3:22 del líder.
La ‘Carrera del Sol’ continuará este viernes con la disputa de la séptima etapa, otra jornada montañosa de 138,7 kilómetros que conectará a Niza con Auron, en un final en alto.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Barbentane – Apt (179,3 km)
|1
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:54:38
|2
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|0:06
|3
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|0:06
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|0:06
|5
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|6
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|7
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:06
|8
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|0:06
|9
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|10
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|0:06
|11
|Mathias Vacek
|Lidl – Trek
|0:06
|12
|Nicolas Prodhomme
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|13
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|0:06
|15
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|86
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|6:23
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|21:16:50
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:22
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|5:50
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|6:09
|5
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|7:37
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|8:15
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|9:02
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|10:06
|9
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|10:16
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:27
|113
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:13:06
Ruta
Clásica de Rionegro: Wilmar Paredes sale victorioso en la segunda etapa y asume el liderato
Una jornada apasionante se vivió este viernes en la Clásica de Rionegro durante la segunda etapa que se definió en una llegada masiva, donde Wilmar Paredes levantó los brazos para sumar una victoria más en el año con un tiempo de 58 minutos y 7 segundos.
El circuito urbano al estilo Critérium, ideal para los sprinters fue controlado de principio a fin por el Team Medellín-EPM, acabando con todos los intentos de fuga y dejando bien posicionado a Paredes, quien aprovechó el trabajo de sus compañeros para llevarse la victoria por delante de Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness).
En cuanto a la general, gracias a las bonificaciones del día Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) asumió el liderato, superando por 11 segundos a Juan Diego Hoyos del Team Sistecrédito. El podio parcial lo completa Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM).
La carrera del oriente antioqueño finalizará este sábado con el tradicional Circuito del Tanque con un recorrido de 105 kilómetros que serán suficientes para conocer al sucesor de Rodrigo Contreras, campeón del año pasado.
Clásica de Rionegro
Resultados Etapa 2 – Critérium (Tranversales -> Tranversales)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|58:07
|2
|Nicolás Gómez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Jordan Parra
|Black Boys
|m.t.
|5
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|6
|Juan Esteban Rojas
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|7
|Johan Colón
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|8
|Cristián Vélez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Santiago Cadavid
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|10
|Carlos Vargas
|Team Girardota
|m.t.
Clásificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|1:10:27
|2
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Brayan Sánchéz
|Team Medellín-EPM
|0:11
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:12
|5
|Róbingzon Oyola
|Team Medellín-EPM
|0:12
|6
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:12
|7
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|0:12
|8
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|0:12
|9
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:15
|10
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:15
Ruta
Tirreno-Adriático: Michael Valgren celebra en la antesala de la etapa reina con Isaac del Toro 2° y Santiago Buitrago 10°
En la antesala de la etapa reina, el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost) dio la sorpresa y salió victorioso en la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026. El escandinavo fue la gran figura del día tras hacer parte de la fuga y aguantar hasta el final.
Once segundos después, el gran favorito, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar.
El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor escarabajo de la jornada cerrando el top 10°, luego le siguió Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 14° y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) en el puesto 72°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se retiró.
La jornada para escaladores salió de Marotta para llegar a Mondolfo Mombaroccio. En el último tramo el pelotón encaró la subida al Santuario Beato Sante (4.2 km à 6.2%) para terminar en un pequeño repecho. Muchos atacantes lo probaron en la parte final entre ellos el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost), que terminó siendo el movimiento ganador.
La ‘Carrera de los dos Mares’ continuará este sábado con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 188 kilómetros con final en alto, que conectará a las localidades italianas San Severino Marche con Camerino.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Marotta-Mondolfo – Mombaroccio (184 km)
|1
|Michael Valgren
|EF Education-EasyPost
|4:43:33
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:11
|4
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:24
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:28
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:30
|7
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:30
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:40
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:41
|10
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:41
|11
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:52
|12
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:52
|14
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:52
|72
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|14:48
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|20:10:40
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:23
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|4
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:44
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:05
|6
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:08
|7
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|1:24
|8
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|,,
|9
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|1:27
|10
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:28
|21
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:51
|73
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|27:58