Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Gloria Irene Garzón 6° en la prueba del Mountain Bike

El corredor del GW Erco Sportfitness, Jhonatan Botero, ya se encuentra en Rafaela, Argentina, donde representará a Colombia en la prueba de Mountain Bike en la modalidad del Cross Country Olímpico (XCO) de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia está programada para este lunes 14 de septiembre, en el circuito ubicado en el Curvón Sur del Autódromo Ciudad de Rafaela.

El antioqueño llega a esta cita internacional después de una temporada en la que ha conseguido importantes resultados que le permitieron obtener su clasificación a los Suramericanos. Ahora, afrontará un circuito de aproximadamente cuatro kilómetros por vuelta, con diferentes obstáculos naturales y artificiales, entre ellos arena, piedras, troncos y lomos de tierra.

Tras realizar el reconocimiento del escenario, Botero entregó sus primeras impresiones sobre las condiciones que encontrará en competencia y destacó el nivel de los corredores que estarán en la línea de salida.

“Hoy tuvimos la oportunidad de rodar, es un circuito demasiado rápido, muy plano, las temperaturas bastante bajas, mucho viento y sabemos que los corredores con los que nos vamos a enfrentar son demasiado buenos, corredores de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Entonces esperemos que todo salga muy bien, la expectativa es poder obtener una medalla”, señaló Jhonatan Botero.



Jhonatan Botero, la carta colombiana del MTB para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

El director deportivo de GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, también analizó el reto que tendrá el corredor frente a algunos de los principales exponentes del continente y resaltó el proceso que le permitió alcanzar esta convocatoria.

“Se llegan los Juegos Suramericanos, una prueba bastante complicada en el tema del Mountain Bike, específicamente el Cross Country, pues ya llegan potencias de América que realmente tienen un nivel demasiado alto”, explicó Pérez.

El técnico agregó que la clasificación de Botero es producto de los resultados alcanzados durante la temporada y destacó las condiciones con las que llega a esta competencia: “Jonathan está en buena forma, viene andando bien, los números han estado estables. Se buscó mantener una buena meseta después del Campeonato Nacional para afrontar el Campeonato del Mundo y posterior a eso ya se logró recuperar un poco. Aquí vamos con unos buenos números, unas buenas métricas”.

La prueba Élite masculina de XCO reunirá a representantes de diferentes países de la región y tendrá una duración estimada de entre una hora y 20 minutos y una hora y 40 minutos, con el número de vueltas definido por los comisarios antes de la largada.

Para Jhonatan Botero será una nueva oportunidad de competir al más alto nivel internacional, esta vez defendiendo los colores de Colombia y del GW Erco Sportfitness, con el objetivo de luchar por un resultado destacado en los Juegos Suramericanos.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness