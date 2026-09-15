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Ruta

“Logramos todos nuestros objetivos, e incluso más”: Santiago Buitrago, campeón de la montaña en La Vuelta

Publicado

Hace 2 días

el

El bogotano Santiago Buitrago, el rey de la montaña de la Vuelta a España, en el podio. (Foto Bahrain Victorious © Sprint Cycling)
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Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo

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Hace 6 horas

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16 septiembre, 2026

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El neerlandés Mathieu van der Poel rebasó a Pierre Gautherat sobre el final y terminó ganando la primera etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Alpecin-Premier Tech)
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Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general

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16 septiembre, 2026

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El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026

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16 septiembre, 2026

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El francés Paul Magnier, ganador de la primera etapa del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
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