Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina

La pedalista antioqueña Lina Marcela Hernández obtuvo la medalla de plata en la prueba de ruta femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputada sobre 108 kilómetros por las calles de la ciudad de Rafaela.

La argentina Julieta Benedetti, de 22 años, se quedó con la presea dorada tras ganar en un apretado sprint. El podio lo completó la boliviana Elizabeth Vásquez, todas con el mismo tiempo.



Julieta Benedetti, la ganadora de la prueba de ruta en el ciclismo femenino. (Foto © Panam Sports)

El resto de las colombianas se clasificaron así: Juliana Londoño 20°, María Paula Latriglia 28°, Luciana Osorio 33°, Camila Valbuena 38° y Elizabeth Castaño 39°.

En la prueba de ruta del ciclismo femenino de los Juegos Suramericanos participaron 44 pedalistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador y Panamá.



Julieta Benedetti, celebrando su victoria en la prueba de ruta en el ciclismo femenino. (Foto © Panam Sports)

Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta

Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (108 km)

1 Julieta Benedetti Argentina 2:47:47 2 Lina Marcela Hernández Colombia m.t. 3 Elizabeth Vásquez Bolivia m.t. 4 Fanny Radatz Brasil m.t. 5 Maribel Aguirre Argentina m.t. 6 Catalina Soto Chile m.t. 7 Veronica Abreu Venezuela m.t. 8 Paola Silva Uruguay m.t. 9 Florencia Revetria Uruguay m.t. 10 Sara Nicole Torrico Bolivia m.t.