Lauri Tamm gana segunda etapa del Tour de Huangshan y acecha liderato de Daniel Cavia; Alejandro Callejas mejora en la general

El ciclista estonio Lauri Tamm (China Anta – Mentech Cycling Team) se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de Huangshan 2026. En un emocionante y masivo sprint final en Yixian, el corredor de 22 años celebró su primer triunfo en su carrera profesional, completando los 101 kilómetros de recorrido con un tiempo de 2:10:55.

La exigente jornada estuvo marcada por el ascenso a un puerto de primera categoría de 8,3 kilómetros al 3.6% de inclinación, el cual seleccionó el pelotón y dejó en vanguardia a un grupo definitivo de 38 corredores. El podio de la etapa lo completaron el ruso Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu) y el español Hodei Muñoz (Euskaltel-Euskadi), quienes cruzaron la meta con el mismo tiempo del ganador.



El podio de la segunda etapa del Tour de Huangshan 2026. (Foto © Tour of Huangshan)

En cuanto a los dos colombianos en competencia, Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) se reportó en el puesto 15° lo que le significó mejorar 6 lugares en la clasificación general individual, mientras que Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) ingresó en la casilla 33°.

Por su parte, el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) resistió con éxito los ataques y mantuvo el liderato de la clasificación general. Cavia vestirá el maillot de líder en la tercera y última jornada, superando ahora a Lauri Tamm por una estrecha diferencia de solo 3 segundos, mientras que el neozelandés Luke Mudgway se ubica en la tercera posición provisional.

La novel carrera china finalizará este domingo con un recorrido de 140 kilómetros, en el distrito de Tunxi, donde conoceremos al sucesor del ruso Roman Maikin, campeón del año pasado.

Tour de Huangshan (2.1)

Resultados Etapa 2 | Distrito de Huangshan – Yixian (101 km)

1 Lauri Tamm China Anta – Mentech Cycling Team 2:10:55 2 Petr Rikunov Wheeltop Rotor Chengdu Team m.t. 3 Hodei Muñoz Euskaltel-Euskadi m.t. 4 Rodrigo Álvarez Burgos Burpellet BH m.t. 5 Daniel Cavia Burgos Burpellet BH m.t. 6 Jeroen Meijers Victoria Sports Pro Cycling m.t. 7 Xabier Isasa Euskaltel-Euskadi m.t. 8 Luke Mudgway Li Ning Star m.t. 9 Gari Ugarte Euskaltel-Euskadi m.t. 10 Oskar Küüt Quick Pro Team m.t. 15 Alejandro Callejas Roojai Insurance Winspace m.t. 33 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.



Daniel Cavia, líder del Tour de Huangshan 2026. (Foto © Tour of Huangshan)

Clasificación General Individual