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Jessenia Meneses asalta el liderato del Tour Femenino tras ganar la contrarreloj individual

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La antioqueña Jessenia Meneses fue la mejor en la jornada cronometrada del Tour Femenino Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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