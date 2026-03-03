Ruta
Jordi Meeus es profeta en su tierra y gana al sprint la edición 58 de la Clásica Ename Samyn
El belga Jordi Meeus salió victorioso en la edición 58 de la Clásica Ename Samyn, prueba del calendario europeo que no contó participación colombiana, que se disputó entre Quaregnon y Dour con un recorrido de 203,8 kilometros.
El velocista del Red Bull Bora Hansgrohe se llevó el triunfo tras 4 horas, 24 minutos y 42 segundos. El podio lo completaron su compatriota Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) y el francés Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team), segundo y tercero respectivamente.
El gran protagonista de la competencia fue el noruego Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike), sin embargo su aventura acabó en el último kilómetro, cuando fue absorbido por el grueso del pelotón.
Meeus, de 27 años, sucedió en el palmarés de la clásica belga nada menos que al neerlandés Mathieu van der Poel, ganador del año pasado y que este año no participó.
Resultados Ename Samyn Classic (1.1)
Quaregnon – Dour (203,8 km)
|1
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:24:42
|2
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|m.t.
|5
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|6
|Matys Grisel
|Lotto Intermarché
|m.t.
|7
|Matevž Govekar
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|8
|Florian Sénéchal
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Florian Dauphin
|TotalEnergies
|m.t.
|10
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
Egan Bernal distinguido entre los mejores deportistas del mundo; nominado en los prestigiosos Premios Laureus
¡Gran noticia para el ciclismo colombiano! Este martes la Laureus World Sports Academy reveló la lista de nominados a los prestigiosos Premios Laureus 2026, distinguidos galardones que destacan a lo mejor del deporte mundial después de cada temporada y en el el listado aparece nada menos que el formidable rutero colombiano Egan Bernal.
En las nominaciones, que incluyen a los grandes protagonistas del año pasado, incorporaron al pedalista zipaquireño entre los candidatos al premio “Mejor regreso del año”, donde comparte la nominación junto a su colega de profesión, el británico Simon Yates; la atleta venezolana Yulimar Rojas; la tenista estadounidense Amanda Anisimova; la futbolista inglesa Leah Williamson y el golfista británico Rory McIlroy.
Entre las razones de su nominación pesó su coronación como campeón nacional de contrarreloj y de ruta el año pasado, además de su actuación en la Vuelta a España 2025, donde obtuvo primera victoria en una grande tras el grave accidente que casi le cuesta la vida en 2022.
El escarabajo, que es el único deportista del país entre los nominados en las ocho categorías que premia la Academia, también se encuentran nominados otros ciclistas. En la categoria al ‘Mejor Deportista Masculino del Año’ está el esloveno Tadej Pogacar y en la categoría ‘Deportista de Acción del Año’ incluyeron al británico Tom Pidcock.
El boyacense Santiago Umba inicia oficialmente su temporada competitiva europea en territorio italiano
La temporada ciclista 2026 en Europa arranca para el boyacense Santiago Umba con la disputa de una carrera de un día perteneciente al calendario internacional de la UCI como es el famoso Trofeo Laigueglia, que en 2014 fue ganado por el colombiano José Rodolfo Serpa.
El oriundo de Arcabuco, Boyacá, se estrena en territorio europeo con el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali, que cuenta en sus filas con tres panameños, pero ninguno de ellos estará en esta carrera acompañando al colombiano.
El rodaje de Umba por Europa inicia en suelo italiano y arranca este miércoles en Laigueglia a donde asiste por tercera vez y en el que su mejor figuración fue en 2021, cuando terminó en la casilla 45° a 5:57 del ganador, el neeerlandés Bauke Mollema.
Dentro del cronograma del joven escarabajo, que estuvo las dos últimas temporadas en el equipo kazajo del Astana, esta programado correr el Tour de Grecia a disputarse sel 6 al 10 de mayo.
Casanare será la sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Tras una reunión sostenida en Yopal entre el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro; el director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare, Rubiel Vargas Pinto; y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se confirmó oficialmente a Casanare como sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026.
La carrera, una de las competencias más importantes del calendario nacional para la categoría sub-23, se disputará del 20 al 26 de julio de 2026, y tendrá como punto de partida la capital casanareña. Los recorridos oficiales serán anunciados próximamente, una vez se definan los aspectos técnicos y logísticos junto a las autoridades locales.
La elección de Casanare ratifica el compromiso del departamento con el deporte y el fortalecimiento del ciclismo colombiano, brindando un escenario ideal para el desarrollo de las nuevas figuras del pelotón nacional.
Así mismo, la realización del evento representará una importante dinámica económica para la región, impactando sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y turismo.
La Federación destaca la disposición y el trabajo articulado de la Gobernación e Indercas para garantizar una organización de alto nivel, a la altura de una competencia que históricamente ha sido vitrina de las futuras estrellas del ciclismo colombiano.
*Con Información de Fedeciclismo