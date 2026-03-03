El boyacense Santiago Umba inicia oficialmente su temporada competitiva europea en territorio italiano

La temporada ciclista 2026 en Europa arranca para el boyacense Santiago Umba con la disputa de una carrera de un día perteneciente al calendario internacional de la UCI como es el famoso Trofeo Laigueglia, que en 2014 fue ganado por el colombiano José Rodolfo Serpa.

El oriundo de Arcabuco, Boyacá, se estrena en territorio europeo con el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali, que cuenta en sus filas con tres panameños, pero ninguno de ellos estará en esta carrera acompañando al colombiano.



Santiago Umba corre su primera temporada con el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali. (Foto © Solution Tech–Nippo–Rali)

El rodaje de Umba por Europa inicia en suelo italiano y arranca este miércoles en Laigueglia a donde asiste por tercera vez y en el que su mejor figuración fue en 2021, cuando terminó en la casilla 45° a 5:57 del ganador, el neeerlandés Bauke Mollema.

Dentro del cronograma del joven escarabajo, que estuvo las dos últimas temporadas en el equipo kazajo del Astana, esta programado correr el Tour de Grecia a disputarse sel 6 al 10 de mayo.