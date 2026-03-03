Connect with us

Ruta

El boyacense Santiago Umba inicia oficialmente su temporada competitiva europea en territorio italiano

Publicado

Hace 1 hora

el

El arcabuqueño Santiago Umba se estrena en Europa con el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali. (Foto © Solution Tech–Nippo–Rali)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Casanare será la sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Publicado

Hace 4 horas

el

3 marzo, 2026

Por

César Ortiz Zorro, Rubiel Vargas Pinto y Rubén Darío Galeano, en reunión sostenida en Yopal. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

“Es una felicidad Indescriptible que me infla el pecho”: Juan Pablo Ortega tras ganar la jornada final de la Vuelta al Tolima

Publicado

Hace 5 horas

el

3 marzo, 2026

Por

Juan Pablo Ortega, ganador de la última etapa de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

El Team Medellín revalidó el título de la Vuelta Independencia en República Dominicana con Wilmar Paredes

Publicado

Hace 20 horas

el

2 marzo, 2026

Por

Wilmar Paredes, en el podio como campeón de la Vuelta Ciclista Independencia de República Dominicana 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.