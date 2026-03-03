Ruta
El boyacense Santiago Umba inicia oficialmente su temporada competitiva europea en territorio italiano
La temporada ciclista 2026 en Europa arranca para el boyacense Santiago Umba con la disputa de una carrera de un día perteneciente al calendario internacional de la UCI como es el famoso Trofeo Laigueglia, que en 2014 fue ganado por el colombiano José Rodolfo Serpa.
El oriundo de Arcabuco, Boyacá, se estrena en territorio europeo con el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali, que cuenta en sus filas con tres panameños, pero ninguno de ellos estará en esta carrera acompañando al colombiano.
El rodaje de Umba por Europa inicia en suelo italiano y arranca este miércoles en Laigueglia a donde asiste por tercera vez y en el que su mejor figuración fue en 2021, cuando terminó en la casilla 45° a 5:57 del ganador, el neeerlandés Bauke Mollema.
Dentro del cronograma del joven escarabajo, que estuvo las dos últimas temporadas en el equipo kazajo del Astana, esta programado correr el Tour de Grecia a disputarse sel 6 al 10 de mayo.
Ruta
Casanare será la sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Tras una reunión sostenida en Yopal entre el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro; el director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare, Rubiel Vargas Pinto; y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se confirmó oficialmente a Casanare como sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026.
La carrera, una de las competencias más importantes del calendario nacional para la categoría sub-23, se disputará del 20 al 26 de julio de 2026, y tendrá como punto de partida la capital casanareña. Los recorridos oficiales serán anunciados próximamente, una vez se definan los aspectos técnicos y logísticos junto a las autoridades locales.
La elección de Casanare ratifica el compromiso del departamento con el deporte y el fortalecimiento del ciclismo colombiano, brindando un escenario ideal para el desarrollo de las nuevas figuras del pelotón nacional.
Así mismo, la realización del evento representará una importante dinámica económica para la región, impactando sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y turismo.
La Federación destaca la disposición y el trabajo articulado de la Gobernación e Indercas para garantizar una organización de alto nivel, a la altura de una competencia que históricamente ha sido vitrina de las futuras estrellas del ciclismo colombiano.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Es una felicidad Indescriptible que me infla el pecho”: Juan Pablo Ortega tras ganar la jornada final de la Vuelta al Tolima
Sorprendiendo a los máximos favoritos, Juan Pablo Ortega ganó la última etapa de la Vuelta al Tolima 2026, al imponerse al sprint en la jornada final que se disputó este domingo por las calles de la ciudad de Ibagué.
“La verdad que es una felicidad indescriptible que me infla el pecho con este lindo patrocinador y aquí estamos dando la cara, agradeciendo a las personas que han creído en mí porque no han sido años fáciles”, dijo el joven pedalista del Nu Colombia.
El corredor antioqueño Sub-23 firmó el triunfo, superando al sprint a Cristián Vélez (Team Sistecrédito) y a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).
“Ha sido un crecimiento muy progresivo con mi entrenador Nicolás Mejía y pues muy agradecido con él, pues que cada paso en grande que doy es gracias a que el esta detrás de mí, machacándome como un segundo padre”, concluyó Ortega.
Ruta
El Team Medellín revalidó el título de la Vuelta Independencia en República Dominicana con Wilmar Paredes
La Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana 2026 la ganó Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM). El pedalista antioqueño, de 29 años, defendió sin problemas el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de Santo Domingo.
Los puestos de honor de la ronda caribeña los completaron el costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) y el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Paredes, que fue tercero en 2025, sucedió en el palmarés de la carrera centroamericana al colombo-español Óscar Sevilla, quien salió campeón el año pasado. La escuadra antioqueña ya había ganado esta carrera en 2019 con Robinson Chalapud.
La jornada final la ganó el estadounidense Carlos Roche (City Bikes Miami). El mejor colombiano del día fue el líder Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), escoltando al ganador.
