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Vuelta a Portugal 2026: así quedaron los tres colombianos en la general tras la contrarreloj individual

Publicado

Hace 5 horas

el

El zipaquireño Jesús David Peña, el mejor colombiano en la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Efapel Cycling)
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¡Tres de tres! Wilmar Paredes logra su tercera victoria y mantiene su hegemonía en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026

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10 agosto, 2026

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El antioqueño Wilmar Paredes también ganó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Santiago Buitrago cambia sorpresivamente de equipo y desembarca en el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta

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10 agosto, 2026

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El corredor capitalino Santiago Buitrago dejará el Bahrain Victorious al final de la temporada. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
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Demi Vollering conquistó en Niza su segundo Tour de Francia Femenino

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10 agosto, 2026

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La neerlandesa Demi Vollering ganó su segunda etapa en línea en Niza para ser bicampeona del Tour de Francia Femenino. (Foto © A.S.O/Billy Ceusters)
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