Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Umba escaló más de 25 posiciones

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Tour de Polonia y la Vuelta a Burgos. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar, quien sigue en lo más alto con 11.321 puntos.

Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (7.356) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el zipaquireño Egan Bernal se mantuvo en el mejor colombiano de la lista, en la casilla 28°.

En cuanto al resto de los nacionales, el huilense Harold Tejada ascendió al puesto 71°. Le siguen el bogotano Santiago Buitrago en la posición 98°, quien escaló 4 lugares y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez en la casilla 140°.

Los grandes ascensos los dieron los boyacenses Santiago Umba, quien escaló 28 posiciones hasta el puesto 258° y Juan Sebastián Molano, que recuperó 10 posiciones, subiendo hasta el puesto 330° del escalafón.

Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 23.142 puntos, por delante de Francia 2° (19.144), Dinamarca 3° (18.115), Eslovenia 4° (14.377) e Italia 5° (13.233). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.420 puntos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI y los primeros puestos.

Posiciones de los colombianos

TOP 15 DEL RANKING UCI