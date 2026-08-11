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Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Umba escaló más de 25 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Tour de Polonia y la Vuelta a Burgos. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar, quien sigue en lo más alto con 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (7.356) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el zipaquireño Egan Bernal se mantuvo en el mejor colombiano de la lista, en la casilla 28°.
En cuanto al resto de los nacionales, el huilense Harold Tejada ascendió al puesto 71°. Le siguen el bogotano Santiago Buitrago en la posición 98°, quien escaló 4 lugares y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez en la casilla 140°.
Los grandes ascensos los dieron los boyacenses Santiago Umba, quien escaló 28 posiciones hasta el puesto 258° y Juan Sebastián Molano, que recuperó 10 posiciones, subiendo hasta el puesto 330° del escalafón.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 23.142 puntos, por delante de Francia 2° (19.144), Dinamarca 3° (18.115), Eslovenia 4° (14.377) e Italia 5° (13.233). Colombia ocupa la casilla 15° con 6.420 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI y los primeros puestos.
Posiciones de los colombianos
TOP 15 DEL RANKING UCI
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Vuelta a Portugal 2026: así quedaron los tres colombianos en la general tras la contrarreloj individual
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Portugal 2026, en la que compiten tres colombianos, vivió su sexta jornada, una contrarreloj individual de 17,4 kilómetros, que fue ganado por el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG).
Transcurridos seis días de competencia, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahora en el puesto 12° a 4:10 del líder, el francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la ronda lusa, luego de cuatro etapas en línea, un prólogo y una crono.
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
|1
|–
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|16:39:31
|2
|2
|–
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|1:12
|3
|8
|▲5
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:52
|4
|3
|▼1
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:04
|5
|9
|▲4
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|2:26
|6
|7
|▲1
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|2:28
|7
|4
|▼3
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:49
|8
|6
|▼2
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|2:53
|9
|10
|▲1
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|3:00
|10
|5
|▼5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|3:03
|11
|11
|–
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|3:53
|12
|13
|▲1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|4:10
|13
|15
|▲2
|Rui Carvalho
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:24
|14
|12
|▼2
|Louis Ferreira
|Anicolor / Campicarn
|4:33
|16
|17
|▲1
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:57
|85
|82
|▼3
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|35:10
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Santiago Buitrago cambia sorpresivamente de equipo y desembarca en el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta
El equipo World Tour de licencia Suizo, el NSN Cycling Team, refuerza su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de un escalador de gran talento, el colombiano Santiago Buitrago. después de siete campañas en el Bahrain Victorious, afrontará el 2027 con la ilusión de continuar brillando y de ser un ciclista importante para el proyecto liderado por el exfutbolista español Andrés Iniesta.
“Tras siete años en el Bahrain Victorious, sentí que era el momento adecuado para un nuevo desafío. Viví momentos muy importantes allí, creciendo como ciclista y como persona, pero también quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
El pedalista bogotano, que firmó un contrato de tres temporadas, hasta 2029, ha construido un impresionante palmarés, incluyendo victorias de etapa en Grandes Vueltas, y sigue siendo un gran baluarte para luchar en la clasificación general de las carreras más importantes del calendario.
“Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchar por objetivos importantes; creo que todavía tengo mucho margen de mejora, así que en los próximos tres años quiero seguir progresando y convertirme en un ciclista cada vez más completo y regular», agregó el escarabajo.
Desde el equipo su propio director elogió la llegada del colombiano. “La llegada de Santiago Buitrago representa una importante incorporación al proyecto deportivo a largo plazo del NSN Cycling Team, y estamos encantados de contar con él”, destacó Kjell Carlström, director general de la escuadra helvética.
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¡Tres de tres! Wilmar Paredes logra su tercera victoria y mantiene su hegemonía en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
En otro final para los hombres rápidos, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) de nuevo no le dio espacio a sus rivales y salió victorioso en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, elaborada sobre 160,5 kilómetros entre el municipio de Garzón y la ciudad de Neiva.
El pedalista paisa, que volvió a ser el más rápido en la definición, sigue como el absoluto dominador de la carrera. Esta vez derrotó a Juan Diego Hoyos (Team Sistecredito) y a Felipe Bravo (GW Erco SportFitness), quien volvió a integrar el podio, por tercer día consecutivo.
En cuanto a la clasificación general todo siguió igual. Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se mantuvo al comando con dos hombres del GW Erco Sportfitness escoltándolo: el bogotano Brandon Vega 2° y el antioqueño Felipe Bravo 3°.
La carrera más importante del calendario nacional saldrá del departamento del Huila este martes para continuar con el cuarto capítulo que tendrá un recorrido de 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 3 | Garzón – Neiva (160,5 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|3:24:29
|2
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|4
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Wilson Steven Haro
|4WD Rent a Car
|m.t.
|6
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|m.t.
|7
|José David Canastuj
|Fundecom – Tour & Nativa
|m.t.
|8
|Juan Pablo Restrepo
|EBSA
|m.t.
|9
|Edgar Torres
|7C – Economy – Hyundai
|m.t.
|10
|Dylan Jiménez
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|12:12:18
|2
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:20
|3
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:22
|4
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|0:24
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:24
|6
|Luis Aguilar
|7C – Economy – Hyundai
|0:25
|7
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:27
|8
|José Ramón Muñiz
|Team Medellín – EPM
|0:28
|9
|Daniel Mendez
|Canel’s – Java
|0:29
|10
|Wilson Steven Haro
|4WD Rent a Car
|0:30