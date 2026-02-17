Galicia acogerá la salida de la Vuelta Femenina 2026 by Carrefour

La comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida de la Vuelta Femenina 26 by Carrefour que celebrará su cuarta edición. Galicia será el punto de partida de carrera femenina el próximo 3 de mayo.

El territorio gallego, escenario habitual de La Vuelta, ya acogió en 2021 la Ceratizit Challenge by La Vuelta, cuyas cuatro etapas de aquella edición se disputaron íntegramente en Galicia.

La organización desvelará el recorrido de ronda española para las mujeres en una gala que se celebrará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en la Coruña.

La neerlandesa Demi Vollering es la actual bicampeona de la ronda española. El podio del año pasado lo completaron la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) 2° y su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 3°.

Puntos clave:

Galicia acogerá la salida de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour el próximo 3 de mayo

El recorrido completo se presentará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en La Coruña

*Con Información Prensa La Vuelta Femenina 26