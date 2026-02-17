MountainBike
GW ERCO SPORTFITNESS inició la temporada 2026 de MTB con protagonismo nacional en Quindío
El equipo de MTB GW ERCO SPORTFITNESS abrió oficialmente su temporada este 14 y 15 de febrero en la I Válida de la Copa Nacional de MTB GW SHIMANO, disputada en Calarcá-Quindío, confirmando desde la primera competencia del año su protagonismo en las diferentes categorías del cross country colombiano.
Con una nómina que combina juventud, proyección internacional y experiencia en la categoría élite, el equipo sumó múltiples podios tanto en la modalidad XCC (Short Track) como en XCO (Cross Country Olímpico), consolidando un arranque sólido en el calendario nacional.
Respaldado por el compromiso de GW, ERCO y SPORTFITNESS, el equipo representa una estructura integral que articula innovación en producto, acompañamiento técnico y preparación física especializada, con un objetivo claro: posicionar al MTB colombiano en los principales escenarios internacionales.
La nómina 2026 está conformada por Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Emmanuel Morales —los más jóvenes del proceso— junto a corredores de amplia trayectoria como Jhonatan Botero y Jerónimo Bedoya en la categoría élite, además de Jean Paul, quien esta temporada asciende a la categoría Sub-23. Esta amplitud generacional fortalece el presente competitivo del equipo y consolida una visión de largo plazo basada en el desarrollo progresivo del talento.
Un proyecto con metas internacionales
El director técnico del equipo, Héctor Pérez, explicó que la temporada tendrá un fuerte componente internacional, enfocado en la consecución de puntos UCI y en el posicionamiento dentro del ranking mundial: “Nuestros principales objetivos este año incluyen una serie de eventos internacionales buscando puntos UCI clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Con los juveniles queremos estar en el top 5 del ranking mundial y disputar medalla en el campeonato del mundo. En la élite masculina, el objetivo es alcanzar la puntuación olímpica que nos permita entrar en la disputa del cupo para Colombia rumbo a Los Ángeles”.
Esta planificación deportiva evidencia que el proyecto GW ERCO SPORTFITNESS trasciende el calendario nacional y se estructura con una clara visión olímpica.
El respaldo de marca como motor de crecimiento
Daniela Gaviria, actual campeona nacional de MTB, destacó la importancia del acompañamiento de las marcas en su proceso deportivo: “Se siente muy bien portar estas marcas porque son las que me han respaldado desde mis inicios en el ciclismo. Para esta temporada, estoy muy motivada para representarlas y dar los mejores resultados. El apoyo es muy importante porque motiva a luchar por obtener los mejores resultados dentro del país y en rutas internacionales”.
Dentro del equipo, los corredores más jóvenes resaltan el valor de compartir proceso con referentes élite, mientras que los deportistas de mayor trayectoria asumen un rol de mentoría, fortaleciendo la cohesión interna y la transferencia de experiencia en cada competencia.
Una apertura de temporada que respalda el proyecto
El pasado fin de semana la primera puesta en escena del año marcó oficialmente el inicio del calendario competitivo 2026, y los resultados obtenidos en XCC (Short Track) y XCO (Cross Country Olímpico) respaldan la planificación estratégica del equipo desde la primera válida.
Resultados XCC
- 🥇 Daniela Gaviria – Junior femenino
- 🥇 Santiago Quintero – Junior
- 🥈 Emmanuel Morales – Prejuvenil
- 🥇 Jhonatan Botero – Élite
- 🥈 Jerónimo Bedoya – Élite
Resultados XCO
- 🥇 Daniela Gaviria – Junior femenino
- 🥇 Santiago Quintero – Junior
- 🥈 Jhonatan Botero – Élite
Con este inicio, el equipo de MTB GW ERCO SPORTFITNESS no solo abre la temporada con múltiples podios, sino que reafirma la solidez de un proyecto que integra desarrollo de talento, alto rendimiento y visión olímpica para el MTB colombiano en 2026.
MountainBike
Iván Felipe López, ganador del cross country olímpico en la primera válida de la Copa Nacional de MTB
El cundinamarqués Iván Felipe López (Russi Bikes Performance) fue el ganador de la competencia élite en el cross country olímpico (XCO), en la primera válida de la Copa Nacional de MTB, que se disputó en Calarcá, Quindío.
El campeón nacional de XCO fue el mejor en la prueba élite masculina, luego de terminar el recorrido en una hora, 17 minutos y 2 segundos, para superar a Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) y Juan Fernando Monroy (Scott Shimano), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
“Creo que es un gran inicio, obviamente el resultado lo dice todo. Las cosas salieron bien, realmente me alegra muchísimo que iniciamos con el pie derecho y vamos a seguirlo haciendo”, dijo López, en declaraciones recogidas por el periodista William Marulanda.
En la categoría élite femenina, Gloria Garzón (Club Bendito Bicio), que también ganó en el Short Track (XCC), se quedó con el primer lugar superando a Angie Milena Lara (Scott Shimano) y a Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla).
Podio Élite Masculino
🏆 Iván López (Russi Bikes Performance) – 1:17:02
🥈 Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) – 1:18:38 (+1:36)
🥉 Juan Fernando Monroy (Scott Shimano) – 1:19:11 (+2:09)
Podio Élite Femenina
🏆 Gloria Garzón (Club Bendito Bicio) – 1:22:20
🥈 Angie Milena Lara (Scott Shimano) – 1:24:23 (+2:03)
🥉 Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla) – 1:26:56 (+4:36)
Resultados Completos
MountainBike
“Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”: Sebastián Holguín tras ganar en Valparaíso
El extraordinario biker colombiano Sebastián Holguín se consagró este domingo por primera vez campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la tradicional competencia de descenso urbano que se disputa en la ciudad portuaria chilena.
“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”, dijo el vallecaucano tras ganar una de las competencias de downhill urbano más extremas del mundo.
El deportista de 21 años se impuso en la vigésima segunda edición de la clásica de descenso urbano, superando al francés Adrien Loron y al chileno Felipe Agurto en una reñida final.
“La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”, concluyó Holguín.
*Con Información Prensa Red Bull MTB
MountainBike
Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín conquista Valparaíso y se corona ‘Rey del Puerto’
Con una bajada impecable de 2 minutos,15 segundos y 43 centésimas, el colombiano Sebastián Holguín ganó la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 y le devolvió el título a Colombia tras 13 años.
Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con la victoria, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.
Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.
La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.
Ganadores de las últimas versiones de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
2026: Sebastián Holguín (Colombia)
2025: Tomáš Slavík (República Checa)
2024: Lucas Borba (Brasil)
2023: Tomáš Slavík (República Checa)
2022: Pedro Ferreira (Chile)
*Con Información Prensa Red Bull MTB