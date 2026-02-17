GW ERCO SPORTFITNESS inició la temporada 2026 de MTB con protagonismo nacional en Quindío

El equipo de MTB GW ERCO SPORTFITNESS abrió oficialmente su temporada este 14 y 15 de febrero en la I Válida de la Copa Nacional de MTB GW SHIMANO, disputada en Calarcá-Quindío, confirmando desde la primera competencia del año su protagonismo en las diferentes categorías del cross country colombiano.

Con una nómina que combina juventud, proyección internacional y experiencia en la categoría élite, el equipo sumó múltiples podios tanto en la modalidad XCC (Short Track) como en XCO (Cross Country Olímpico), consolidando un arranque sólido en el calendario nacional.

Respaldado por el compromiso de GW, ERCO y SPORTFITNESS, el equipo representa una estructura integral que articula innovación en producto, acompañamiento técnico y preparación física especializada, con un objetivo claro: posicionar al MTB colombiano en los principales escenarios internacionales.

La nómina 2026 está conformada por Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Emmanuel Morales —los más jóvenes del proceso— junto a corredores de amplia trayectoria como Jhonatan Botero y Jerónimo Bedoya en la categoría élite, además de Jean Paul, quien esta temporada asciende a la categoría Sub-23. Esta amplitud generacional fortalece el presente competitivo del equipo y consolida una visión de largo plazo basada en el desarrollo progresivo del talento.

Un proyecto con metas internacionales

El director técnico del equipo, Héctor Pérez, explicó que la temporada tendrá un fuerte componente internacional, enfocado en la consecución de puntos UCI y en el posicionamiento dentro del ranking mundial: “Nuestros principales objetivos este año incluyen una serie de eventos internacionales buscando puntos UCI clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Con los juveniles queremos estar en el top 5 del ranking mundial y disputar medalla en el campeonato del mundo. En la élite masculina, el objetivo es alcanzar la puntuación olímpica que nos permita entrar en la disputa del cupo para Colombia rumbo a Los Ángeles”.

Esta planificación deportiva evidencia que el proyecto GW ERCO SPORTFITNESS trasciende el calendario nacional y se estructura con una clara visión olímpica.

El respaldo de marca como motor de crecimiento

Daniela Gaviria, actual campeona nacional de MTB, destacó la importancia del acompañamiento de las marcas en su proceso deportivo: “Se siente muy bien portar estas marcas porque son las que me han respaldado desde mis inicios en el ciclismo. Para esta temporada, estoy muy motivada para representarlas y dar los mejores resultados. El apoyo es muy importante porque motiva a luchar por obtener los mejores resultados dentro del país y en rutas internacionales”.

Dentro del equipo, los corredores más jóvenes resaltan el valor de compartir proceso con referentes élite, mientras que los deportistas de mayor trayectoria asumen un rol de mentoría, fortaleciendo la cohesión interna y la transferencia de experiencia en cada competencia.

Una apertura de temporada que respalda el proyecto

El pasado fin de semana la primera puesta en escena del año marcó oficialmente el inicio del calendario competitivo 2026, y los resultados obtenidos en XCC (Short Track) y XCO (Cross Country Olímpico) respaldan la planificación estratégica del equipo desde la primera válida.

Resultados XCC

🥇 Daniela Gaviria – Junior femenino

🥇 Santiago Quintero – Junior

🥈 Emmanuel Morales – Prejuvenil

🥇 Jhonatan Botero – Élite

🥈 Jerónimo Bedoya – Élite

Resultados XCO

🥇 Daniela Gaviria – Junior femenino

🥇 Santiago Quintero – Junior

🥈 Jhonatan Botero – Élite

Con este inicio, el equipo de MTB GW ERCO SPORTFITNESS no solo abre la temporada con múltiples podios, sino que reafirma la solidez de un proyecto que integra desarrollo de talento, alto rendimiento y visión olímpica para el MTB colombiano en 2026.