Ruta
Filippo Ganna se impone categóricamente en la crono inaugural de la Tirreno-Adriático con Santiago Buitrago 25°
Cumpliendo con los pronósticos, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) se impuso categóricamente en la primera etapa de la Tirreno-Adriático 2026, luego de ser el más rápido de la contrarreloj individual de 11,5 kilómetros por los alrededores de Lido di Camaiore, en la región Toscana.
El corredor italiano firmó el triunfo con un tiempo de 12:08” a una velocidad media de 56,86 km / h., superando su compañero de equipo, el neerlandés Thymen Arensman por 22 segundos y al alemán Max Walscheid (Lidl-Trek) por 26 segundos.
En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se ubicó en el puesto 25° a 50 segundos del ganador. Luego, le siguieron Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) en la casilla 28°, Nairo Quintana (Movistar Team) en la posición 126° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) se clasificó 127° a 1:40 de Ganna.
La ‘carrera de los dos mares’ continuará este martes con la primera etapa en línea, una jornada ondulada de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, que incluye varios repechos y dos puertos categorizados.
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
Resultados Etapa 1 (CRI) | Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (11,5 km)
|1
|Filippo Ganna
|INEOS Grenadiers
|12:08
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:22
|3
|Max Walscheid
|Lidl-Trek
|0:26
|4
|Sheffield Magnus
|INEOS Grenadiers
|0:26
|5
|Milan Jonathan
|Lidl-Trek
|0:29
|6
|Hatherly Alan
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|7
|Roglic Primoz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|8
|Hayter Ethan
|Soudal Quick-Step
|0:32
|9
|Tiberi Antonio
|Bahrain Victorious
|0:33
|10
|del Toro Isaac
|UAE Team Emirates-XRG
|0:36
|25
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:50
|28
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:53
|126
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:40
|127
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:40
Ruta
Max Kanter gana el segundo duelo de velocistas en la París-Niza 2026; Harold Tejada el mejor colombiano
En un final propicio para los hombres rápidos, Max Kanter ganó al sprint la segunda etapa de la París-Niza 2026. El velocista del XDS Astana Team volvió a ser el más rápido en la definición, luego de recorrer 187 kilómetros entre Épône y Montargis.
El pedalista europeo superó ampliamente al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). Los tres colombianos llegaron en el lote sin contratiempos con Harold Tejada (XDS Astana Team) como el mejor de los nuestros en el puesto 32°.
En gran parte del trayecto el grupo principal se mantuvo tranquilo durante mucho tiempo, pero tan pronto llegaron los kilómetros finales se rodó a un ritmo vertiginoso, lo que ocasionó algunas caídas.
A falta de 15 kilómetros para la llegada, el neerlandés Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) tomó la iniciativa e intento sorprender al pelotón, pero los trenes de velocidad de los sprinters se encargaron de neutralizarlo a mil metros del final.
La ‘carrera del sol’ continuará este martes con la tercera etapa, una contrarreloj por equipos de 23,5 kilómetros que se llevará a cabo entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Épône – Montargis (187 km)
|1
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|4:25:07
|2
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|5
|Luke Lamperti
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|6
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Tom Van Asbroeck
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Clément Russo
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|10
|Anthony Turgis
|Team TotalEnergies
|m.t.
|32
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|62
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|116
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
Ruta
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Ruta
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) definió la nómina de la selección que representará al vecino país en el próximo Campeonato Panamericano de Ruta en Montería, Colombia, del 16 al 22 de marzo. La convocatoria destaca por una sólida presencia de pedalistas del estado Táchira, quienes conforman el núcleo principal de la delegación en ambas ramas.
En la rama femenina, el estado tachirense aporta la mayor parte de la nómina con la jerarquía de Lilibeth Chacón, quien alcanza su décima participación panamericana. La representación regional se completa con Yeniret Alexandra Roa y Fabiana Candelas (segundo año consecutivo). Johaneth Vargas, quien a sus 19 años se estrena en la máxima cita continental y complementan el grupo femenino Verónica Sofía Abreu y la debutante Angy Luna.
En el bloque masculino, destacan los tachirenses Edwin Yair Torres, quien asiste a su segunda edición consecutiva; Francisco Peñuela, tras su 11° lugar el año pasado; y el experimentado Jorge Abreu, Campeón de la Vuelta al Táchira y de extraordinaria presentación en la Vuelta a República Dominicana, quien a sus 35 años hará su esperado debut en el certamen continental. A ellos se suman Leangel Linares (con tres Top-10 previos), Emmanuel Viloria y el debutante Yonathan Eugenio.
Miguel Fuentes, Coordinador Técnico de Selecciones de la FVC, subrayó que esta selección es producto de un sistema de trabajo profesionalizado. Durante sus declaraciones, en el programa “Tiempo de Juego” del Circuito Líder, Fuentes extendió un reconocimiento especial a los estrategas Arlex Méndez y Miguel Ubeto, piezas clave del cuerpo técnico en la preparación de los corredores.
Asimismo, el vocero agradeció el respaldo de las actuales autoridades de la FVC y manifestó su expectativa de que las próximas gestiones mantengan esta metodología. “Esperamos que las nuevas autoridades den continuidad a este sistema de trabajo, pues es la vía para garantizar el beneficio real del atleta del pedal en Venezuela”, afirmó Fuentes
*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera