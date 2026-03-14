¡Festín latinoamericano! Henrique Bravo gana la etapa reina del Tour de Antalya con José Cisneros 2° y Eduardo Sepúlveda 3°

En la etapa reina del Tour de Antalya 2026 los latinoamericanos hicieron la fiesta. Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step se llevó la victoria, luego de recorrer 85,8 kilómetros entre las localidades turcas de Kadriye y Korkuteli.

El pedalista brasilero, que alcanzó su segunda victoria de la temporada tras la conseguida en Ruanda, fue el más fuerte en los kilómetros finales y le ganó el duelo a su compañero de equipo, el mexicano José Said Cisneros y al argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star), quienes entraron segundo y tercero respectivamente.

En cuanto a la clasificación general, con su victoria el suramericano Henrique Bravo le arrebató el liderato al turco Ramazan Yilmaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor), ganador de la segunda etapa.

La carrera turca, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo en Antalya, donde conoceremos al sucesor del italiano Davide Piganzoli, campeón del año pasado.

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Tour of Antalya (2.2)

Resultados Etapa 3 | Kadriye – Korkuteli (85,8 km)

1 Henrique Bravo Soudal Quick-Step Devo Team 2:32:20 2 José Said Cisneros Soudal Quick-Step Devo Team 0:18 3 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star 0:24 4 Johannes Adamietz REMBE | rad-net 1:16 5 Gauthier Servranckx Soudal Quick-Step Devo Team 1:20 6 Daniil Pronskiy Team Vino – North Qazaqstan Region 1:22 7 Awet Aman Istanbul Team 1:29 8 Mathijs De Clercq Soudal Quick-Step Devo Team 1:48 9 Mauro Brenner REMBE | rad-net 1:59 10 Amaniel Desta Team Amani 2:32

Clasificación General Individual